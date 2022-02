El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo para poner en marcha el proceso de descentralización de organismos públicos estatales, que contemplará un procedimiento abierto, transparente y competitivo al que podrán presentarse todos los entes locales y autonómicos.

La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha afirmado que "la desconcentración se produce para cohesionar el país" y está inmersa en el marco del reto demográfico para vertebrar el territorio y "revitalizar áreas despobladas".

El procedimiento será desarrollado mediante Real Decreto y cada decisión sobre la ubicación de las sedes comenzará y terminará en el Consejo de Ministros. Este proceso estará en vigor en las próximas semanas y apuntan que la decisión final sobre el destino de cada sede se publicará en el BOE.

"Será un procedimiento abierto, transparente y competitivo al que podrán presentarse comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consells insulares o ciudades autónomas", recalca.

Las CC.AA. y los ayuntamientos podrán postular una localidad, ceder bienes inmuebles y asumir de forma parcial o total el coste financiero.. Se valorarán factores como el nivel de paro, el mercado de vivienda o el número de instituciones públicas estatales en la región.

La portavoz del Gobierno ha especificado que presidirá una comisión consultiva interministerial para analizar cada caso y elaborar un dictamen que recogerá las distintas alternativas.

Oportunidades a otros territorios

Rodríguez ha detallado que uno de los proyectos será la Base Logística del Ejercito de Tierra en Córdoba, cuya construcción comenzará en 2023 y está previsto que genere 2.000 puestos de trabajo con una inversión de 350 millones de euros. También ha apuntado que se va a potencia el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias en Burgos.

La titular del ministerio señalaba este lunes en Antena 3, que el plan de desconcentración persigue "dar oportunidades a otros territorios", y ha lamentado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que cree que el Ejecutivo busca "destrozar" y descapitalizar Madrid.

"Buscar ataques donde no los hay es una irresponsabilidad", ha incidido Rodríguez, que ha insisitido en que es un proyecto "integrador que beneficia a España y también a Madrid, que no es solo la capital". La ministra ha recordado a Ayuso que en este plan estarán "otros presidentes autonómicos que representan al PP".

Incluso ha citado a José María Aznar, que ha apuntado que la cuestión no es que haya "que ganar para que vaya no sé quién a la Moncloa", sino que la pregunta que hay que responder es "para qué". "Aznar se lo pedía al PP. Y los socialistas tenemos claro el modelo de cambio y de modernización y que el país avance en cohesión social y territorial. Si no hay cohesión territorial también falla la igualdad", ha puntualizado la ministra en defensa de este plan de descentralización.