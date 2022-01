Novedades en el caso de Esther López: la Guardia Civil se centra en el entorno más cercano a la joven

Sigue avanzando la investigación en el caso de Esther López, la mujer desaparecida en Traspinedo, Valladolid, hace casi tres semanas. El pasado sábado se amplió el radio de búsqueda hacia el oeste, aunque no se halló ninguna prueba. Por su parte, la Guardia Civil se centra en el entorno más cercano a la joven, según han confirmado fuentes de la benemérita a La Hora de la 1. Concretamente, en quienes compartieron con ella las últimas horas previas a su desaparición.

En estos momentos hay dos vecinos del pueblo que están siendo investigados y que se encuentran en situación de libertad. La búsqueda continúa por el aire con helicópteros y con drones equipados con la última tecnología y también por el río con la Unidad de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.

Cuarto día de batida, sin resultados

Unas 600 personas participaron en la batida del sábado para buscar a Esther. Es la cuarta gran batida que se organiza y en la que participaron agentes de la Guardia Civil, voluntarios de Cruz Roja, de Protección Civil y cientos de vecinos de Traspinedo y de otras localidades vallisoletanas.

Miguel, el padre de padre de Esther, también estuvo en esa batida y ha asegurado que a pesar de que no encontraron a su hija, se emocionó mucho y tuvo que hacer, dice, un esfuerzo "muy grande para no llorar": "No encontramos nada, solo la solidaridad de la gente".

Su padre, también ha asegurado que tanto él, como su mujer e hija están "desolados" tras varios días sin noticias de Esther: "Esta es la mayor condena que puede tener una persona. Que me digan a mí si hay una condena mayor que esta, porque yo no la conozco".

El radio de búsqueda se ha ampliado y las fuerzas de seguridad están peinando la zona apoyados por drones de alta tecnología que cuentan con sensores térmicos. Tienen un precio en el mercado de 50.000 euros.