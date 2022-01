El pasado 18 de enero Microsoft anunció la compra del gigante de los videojuegos Activision, una de las grandes firmas de videojuegos, artífice de títulos de masas como 'Warcraft', Call of Duty' o 'Candy Crush', por la friolera cifra de 68.700 millones de dólares. Una inversión real para adentrarse en el mundo de lo virtual, en una clara apuesta por ser una de las empresas dominadoras del metaverso.

Otra gran tecnológica como Facebook ha reforzado también su apuesta en esta nueva manera de entender la realidad virtual, con inversiones millonarias. Un nuevo y suculento mercado en la que también están presentes grandes firmas de moda como Zara, Nike, Adidas, New Ballance, Vans o H&M.

Esta fiebre de las grandes firmas por el metaverso no es casualidad. Los usuarios de este nuevo universo gastan dinero en adquirir ropa, zapatillas o, incluso, casas, que solo pueden disfrutar delante de una pantalla.

Un nuevo mercado que no pasa desapercibido para nadie. Según Goldam Sachs, una de las bolsas de inversión más importantes del mundo, después de una primera era de internet marcada por los ordenadores de sobre mesa, una segunda etapa 2.0 a la que se añadieron portátiles, móviles y almacenamientos en la nube, la tercera gran revolución va a llegar de la mano de los metaversos y con ella una importante novedad: comprarte ropa para vestir en redes sociales dejará de ser extraño, aunque solo puedas vestirla ahí, y siempre de manera virtual.

Inversiones millonarias en terrenos digitales

Recientemente, la empresa Adidas compró 144 parcelas digitales por 400 ethers aproximadamente, que en su equivalente a euros son unos 1,7 millones. Ahora ellos pueden explotar esas parcelas a su gusto, con anuncios, conciertos o espacios de reunión en los que compartir y socializar virtualmente.

Estas parcelas digitales que se venden en los metaversos no están disponibles en inmobiliarias ni en páginas de compra venta de pisos, se adquieren a través de la tecnología NFT, unos activos blockchain y que pueden cambiar muy rápido de valor.

Sin embargo, la volatilidad no tiene por qué ser un inconveniente en el mundo del metaverso, apuntan los expertos.

"El metaverso es un espacio que no cotiza, lo único volátil es lo que se compra y se vende dentro de él. Si se comercia en el metaverso sí que es volátil, pero no el concepto en sí", advierte Rayón. Una realidad que desde el 2020 no ha parado de crecer.