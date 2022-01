Els sanitaris jubilats tornen a la feina per reforçar la vacunació

Els sanitaris jubilats s'estan reincorporant a la feina. Molts tornen amb l'objectiu de donar un cop de mà enmig de les cada vegada més nombroses sol·licituds per vacunar-se, especialment després de l'aprovació de la dosi de reforç pel grup de 18 a 40 anys.

Ja són sis a Son Dureta

És el cas de Juan Antonio Martínez que torna a posar-se la bata que ha duit durant 44 anys després de jubilar-se. I no és l'únic. Com ell, 6 infermers jubilats han començat al vacunodrom de Son Dureta donant un cop de mà davant l'allau de vacunacions.

"Com estam amb aquest gran problema de la pandèmia, vaig cridar i em vaig apuntar. Quan vaig tenir les dosis corresponents em van cridar per fer feina i reforçar així el personal. Sobretot venc per col·laborar i aportar el meu gra de sorra", assegura.

“Dades les circumstàncies del moment he volgut ajudar i venir“

Una altra infermera que també s'acaba d'incorporar de la seva jubilació és Conchita Fuster. Du 39 dels 63 anys que té fent feina a l'Hospital General i abans a un centre de salut. Ara ha entrat a al vacunodrom de Son Dureta per ajudar per les condicions extraordinàries del moment.

"Fa molt poc temps que vaig deixar de fe feina, però m'ha sorgit poder donar una mà a Son Dureta i dades les circumstàncies del moment he volgut ajudar i venir". Sobre com ho ha rebut la seva família ens explica que als seus fills els hi ha fet gràcia, però amb to satíric afirma que el seu home no hi està d'acord.