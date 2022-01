La tensió entre Rússia i Ucraïna està preocupant cada vegada més als prop de 3.000 ucraïnesos instal·lats a les Illes. L'escalada dels darrers dies amb l'acumulació de tropes en la frontera per part de Moscou i les declaracions creuades està fent que s'hagi disparat la intranquil·litat.

Yuriy Zubko, President de l'Associació d'ucraïnesos de les Balears, assegura que la preocupació és una realitat perquè "hi ha perill de guerra, inclòs perill de guerra mundial per culpa de Putin, que té prop de 200.000 militars a la frontera", afirma.

"Tinc mare allà i he parlat amb la meva mare perquè vingui aquí a Mallorca, però ella no vol perquè diu que és la seva terra, la seva casa, els seus veïns i jo no sé què fer. I no només la mare, també els cosins", explica amoïnat.

Un dels principals motius de preocupació són els familiars que són a Ucraïna. Gran part de la família de Yuriy viuen allà on, assegura, estan acostumats al clima prebèl·lic . El president ucraïnès ha fet una crida aquesta setmana a la calma i a no deixar-se endur pel pànic. Un missatge compartit pels familiars de Yuri que es resignen abandonar el país .

Normalització del conflicte

“Ja no preocupa com abans, evidentment preocupa perque és una vida, però t'acabes acostumant a la mort“

Un altra vessant que no s'està tenint en compte és l'econòmica. El conflicte allunya el creixement i provoca incertesa. "Els inversors estan fugint d'Ucraïna, queda menys feina i ja no hi ha doblers per viure, no parl de viure bé, si no viure", explica.

Yuriy afirma que des que Rússia va ocupar Crimea i les províncies prorusses de Donetsk i Lugansk els ucraïnesos estan normalitzant la violència del conflicte. "Ja són 14.000 des que començà la guerra al 2014 i cada dia en moren més. Ja no preocupa com abans, evidentment preocupa perque és una vida, però t'acabes acostumant a la mort".