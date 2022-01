Coronavirus en España, 24 de enero | España supera los nueve millones de contagios y la incidencia baja ligeramente a 3.381 casos desde el viernes

16:49

Galicia: La Policía Local de Santiago ha tramitado este pasado fin de semana 27 sanciones por no respetar la normativa en vigor debida a la pandemia por la COVID-19, 11 de ellas por no llevar mascarilla. Según ha informadola Policía Local, en el marco del control del cumplimiento de las medidas Covid realizó el pasado fin de semana nueve propuestas de sanción a personas por fumar sin respetar la distancia. A ellas se suman cuatro propuestas de sanción en locales por no solicitar el certificado Covid, 11 por no llevar mascarilla y tres por incumplimientos en terrazas.