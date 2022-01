L'il·lustrador i animador mallorquí Pepmi Garau ha participat a dues de les cintes d'animació nominades als premis Goya d'enguany que es lliuren dia 12 de febrer. "Valentina", nominada a millor llargmetratge d'animació, va néixer a can Pepmi. Ell va fer el primer teaser, però el projecte es transformà al 3D i finalment s'encarregà de fer totes les coreografíes de les cançons de la pel·lícula.

Ha anat per lliure

Pepmi Garau va començar com animador 3D, va ser profesor a la UIB, però va apostar per anar per lliure. Estar als crèdits de les finalistes als Goya ha costat anys de feina i de picar portes. La col·laboració a les dues primeres temporades de la sèrie "Tutu", emesa al canal Clan de TVE, va donar-li l'oportunitat d'arribar a aquestes produccions més ambicioses, ara reconegudes. El dibuixant fa feina sobretot des de ca seva a Inca. És expert en l'animació 2D, especialitat que l'ha duit a crear sèries pròpies com "Son Mai" per a IB3 Televisió i animar videoclips, vídeos institucionals i espots publicitaris.