'Gora Automatikoa', la parodia sobre los Goya que puede ganar el Goya

El pasado 6 de marzo, David Galán Galindo vió cómo su película Orígenes secretos se iba de vacío de los Premios Goya mientras que La gallina Turuleca conseguía el Goya a la Mejor Película de animación, porque era la única que se presentaba, debido a la falta de estrenos por la pandemia y a los criterios de concesión de nacionalidad (que dejaron fuera a Josep). Así que se le ocurrió que la mejor forma de cumplir su sueño de lograr un Goya era hacer una película de animación. Y para ello recurrió a dos amigos, Esaú Dharma y Pablo Vara, junto a los que, en tiempo récord, ha creado Gora automatikoa, que se estrena en cines este 17 de diciembre y que... ¡está nominada a los Goya!

Una película que parece una broma pero que tiene un guion muy potente, que cuestiona algunas de las bases de los premios de la Academia, y que, sobre todo, ¡es divertidísima!. "Yo siempre digo que Gora automatikoa es un trampantojo de broma -nos comenta David-. Porque, aunque parece que es un troleo tipo Chikilicuatre, es una película con todas las de la ley; con su guión, con sus puntos de giro... y en la que han trabajado 11 animadores y animadoras, 26 actores y actrices de doblaje y un gran equipo técnico. Nuestra esperanza es que los académicos se den cuenta de que es una película muy divertida y, sobre todo, muy distinta a lo que se hace normalmente. Lo que está claro es que les estamos pidiendo que tengan mucho sentido del humor. Pero si la gente del cine no tiene sentido del humor, apaga y vámonos".

Aunque parezca que Gora Automatikoa está hecha con los elementos mínimos para poder ser nominada al Goya (ese es uno de los chistes recurrentes de la cinta), lo cierto es que tiene mucho trabajo detrás. "Está claro que la idea surge como un chispazo, que es cuando La gallina Turuleca gana el Goya por ser la única nominada, pero luego teníamos que hacer una película de verdad. y ahí intentamos meter todas las cosas que se nos ocurrieron sobre todo este mundo de los premios y desgranar nuestra propia aventura para conseguir el Goya"

"Si una gallina puede conseguir el Goya... ¿por qué no podemos nosotros? La película, protagonizada por los propios directores, nos cuenta la historia de Galindo, un director de cine fracasado que reúne a sus viejos amigos, Pablo Vara, que trabaja en una funeraria y Esaú Dharma, un pedante artista con ínfulas, para lograr cumplir su absurdo sueño: ¡conseguir un Goya automático! A partir de ese momento se las ingeniarán para cumplir los requisitos mínimos que la Adademia exige para que una película pueda ser nominada al Goya, lo que dará lugar a situaciones realmente divertidas. Preguntamos a David hasta qué punto les obsesiona ganar un Goya: "Yo no diría que es una obsesión, aunque seguramente sí (ríe). Pero nos haría muchísima ilusión porque colarnos ahí, en esa gala en la que lo más habitual es ver siempre los mismos nombres... nos da la sensación como si nos colásemos en una fiesta enun palacio ya solo estar nominados nos hace mucha ilusión, pero pensamos que, de verdad, podemos ser la película más original de animación en mucho tiempo. No te hablo de buena o mala, sino de que me parece que es una propuesta muy original y super divertida. y encima no se suele hacer cine de animación para adultos en España". En cuanto a sus compinches en esta aventura, David nos comenta que: Pablo Vara (Al final todos mueren, Pixel Theory) es de Gijón y Esaú Dharma (Pixel Theory, El productor imposible) es de Jaén. En realidad yo les conozco de competir con ellos en festivales de cortos. Es una cosa muy curiosa porque les conoces de estar sentado con ellos en la butaca y al final, o gana él o ganas tú. Pero en vez de crearse rencillas, se crean amistades, se comparten equipos... Por eso somos amigos desde hace 15 años y hemos colaborado en varias películas participativas como Al final todos mueren o Pixel Theory). Somos el típico grupo de amigos que empezó por el cine y se ha quedado por todo lo demás". Fotograma de 'Gora Automatikoa'

"La misión de un artísta es sacudir el mundo" En un momento de la película, uno de los protagonistas asegura que "La misión de un artísta es sacudir el mundo". Le preguntamos a David si es lo que han pretendido con Gora Automatikoa: "Un poco si -confiesa-. Si estás haciendo una película de animación para niños tu misión será educar, transmitir valores, pero creo que tratar como niños a los adultos es una equivocación. Y esta película se inspira en algunos de nuestros referentes, como La fiesta de las salchichas, donde, a pesar de tanto chiste de tetas y culos, es una de las películas más profundas que he visto nunca sobre el sentido de la vida y de la muerte. Y South Park sobre la censura". "Nosotros -continúa el director-, queríamos eso mismo, que pareciese una comedia muy divertida, pero que, debajo de eso, hubiera mensajes que realmente sacudiesen a la gente. Creo que hablamos también un poco de eso, como de porque se hace cine social y para que sirve. Y de otros muchos temas. Está bien que, dentro de las risas, a la gente la agitemos un poco por dentro". Fotograma de 'Gora Automatikoa' Por eso la película tiene muchas capas unidas por un humor absurdo muy berlanguiano. "El humor es lo más importante -confiesa David-, y uno de mis maestros es José Luis Cuerda. Creo que yo y el codirector de un corto que hice somos los únicos que tenemos un galardón que se llama Premio José Luis Cuerda. Porque hubo un año que Cuerda participó en el Notofilmfest y había una categoría especial con un premio con su nombre, que ganamos. Para que veas cómo venero a Cuerda. Para mi es un maestro y creo que el humor absurdo, igual que el de gente como los Chanates, a mí me representa mucho". "Es humor absurdo -continúa-, te permite ese grado de locura y decir cosas que son realmente fuertes, pero que, al estar envueltas en ese humor absurdo, pues entra mejor. Y otra cosa buena que tiene nuestra peli es que, como no somos Pixar y técnicamente llegamos a donde llegamos, nos volcamos a tope en que fuera muy divertida. Porque si los espectadores se están riendo nos van a perdonar todo, nos van a perdonar que sea 2D, que sea en blanco y negro... Por eso hemos intentado que cada línea sea un chiste y que la gente se lo pase muy bien. Creo que es ese aspecto no vamos a tener ninguna queja". Siguiendo con los límites del humor, David asegura que: "Lo que queríamos es que los chistes, sin ser destructivos, si fueran cosas que no se suelen oír. Creo que hay un montón de cosas de las que no se hacen chistes por miedo. "Yo digo siempre que esta película está hecha sin instinto de conservación. Es como si dijéramos que nos da igual que no nos vuelvan a contratar, lo que no es el caso, aunque dé esa sensación. También da la sensación de ser una película que tendrían que haber hecho tres personas personas absolutamente ajenas a la industria, porque quién más se iba a atrever a mencionar a ciertas vacas sagradas o a enseñarle sus vergüenzas así. Y nosotros, pues aunque estamos metidos en esta industria, el año pasado también estuve nominado al Goya, pues lo queríamos hacer igual. ¿Por qué no?. Lo importante es hacer una película divertida y si dices verdades incómodas, mejor que mejor". Fotograma de 'Gora Automatikoa'

No faltan los números musicales ni los invitados de lujo Destacar también los divertidísimos números musicales que salpican la película. "Como comentaba antes -asegura David-, queríamos hacer una película de animación con todas las de la ley, aunque lo hiciéramos a nuestro rollo. Pensamos en las películas de Disney o South Park y queríamos canciones que, además, fuesen temas originales. Al final tiene cinco números musicales que le dan un valor añadido, sobre todo porque no te los esperas de una película que parece que va saliendo del paso. Lo mejor es que a la gente le está gustando las canciones e incluso sale cantándolas de las proyecciones. Así que estamos muy contentos" Destacar también la apareición de algunas estrellas del mundo del cine. "En eso nuestro referente son Los Simpson. Lo bueno de la animación es que puedes tener a Antonio Banderas y Javier Bardem. Y creo que usar personajes tan conocidos aumenta la diversión. A otro personaje lo confunden con Pepón Nieto... Creo que eso aumenta la broma de la película y la gente conecta más". En la película también especulan sobre la importancia de un apellido en los premios cinematográficos. "Eso si lo pongo en negrita -asegura David-, porque es de una obviedad pasmosa. A veces parece que un buen apellido puede suplir cualquier talento. Por eso vemos cómo muchas veces se repiten los nombres en los premios. Hay nombres incluso autopropulsados. Y no te digo más cuando son sagas familiares... eso ya es pedigrí. Pero bueno, es un tema espinoso".

Una película que lucha por el mundo de la animación Las películas de animación son caras, requieren de un gran equipo y se tardan en hacer, como mínimo, unos tres años. Por eso nos sorprende tanto que hayan logrado crear Gora Automatikoa en menos de 10 meses. "Lo más importante era tener claro nuestro objetivo de llegar a esa fecha -confiesa David-. Luego hemos hecho animación 2D, hemos usado el blanco y negro para no perder el tiempo eligiendo colores... Y hemos pedido ayuda a un montón de gente. Por ejemplo, algunos amigos animadores, se han encargado de escenas puntuales, pequeños favores casi quirúrgicos. A cambio les dábamos muchísima libertad creativa, que pudieran hacer cosas que no les dejan en otro sitio, ya que no podíamos darles montañas de dinero, que es lo que nos habría gustado". Una de las dudas que tenían los directores era cómo iba a recibir Gora Automatikoa el mundo de la animación, donde es habitual que 300 profesionales trabajen en una película. "Estamos muy contentos con la recepción de la peli por parte de los animadores, porque han entendido todos que es una reivindicación a su trabajo, porque los protagonistas de la película son básicamente idiotas, es la peor versión de nosotros mismos, la encarnación de todas nuestras bajas pasiones y nuestra idiotez. Por eso, ellos son los primeros que se dan cuenta de que están equivocados y que hay una diferencia de calidad entre su película y otra con la que compiten (una parodia de Campeones), que es mucho mejor que la suya". "Por eso -continúa-, nuestra película denuncia cosas como por qué las que películas que deberían estar nominadas a los Goya no lo están, los problemas para lograr hacer y estrenar una película... Estábamos un poco asustados por si la gente no entendía la broma, pero Esaú Dharma trabaja en Tadeo Jones 3, está metido en el mundo de la animación... y me comenta que las reacciones están siendo muy buenas, porque los animadores se lo han tomado como una reivindicación de su trabajo. Porque es un puñetazo en la mesa que dice al mundo del cine que hay que tratar mejor a la animación. Creo que es una película necesaria, que que los grandes estudios no podían hacer y por eso la tenemos que hacer nosotros". Fotograma de 'Gora Automatikoa'

¿Ha entendido la broma la Academia de Cine? La película iba a titularse Goya Automatikoa, pero la Academia de Cine no les ha permitido usar la palabra Goya (solo en el título, porque en la película es recurrente). "La Academia nos dijo que no podíamos usar la palabra Goya -asegura David-, pero solo eso. Si nos hubierna pasado una lista de 70 cosas a cambiar igual nos habíamos puesto farrucos, pero si te dicen que cambies una única cosa, hubiera sido de mala educación no hacerles caso. Es cierto que queríamos ser ser Goya Automatikoa, y al principio fue un poco dramático, pero ya le estamos cogiendo cariño al nuevo título". En cuanto a si la Academia puede plantearse algún cambio en sus normas, a raíz de las sugerencias que sueltan en la película, David asegura que: "Creo que les haremos pensar, pero tanto para que cambien cosas, porque que una institución cambie sus normas es muy complicado. Pero creo que la película les pone un espejo delante y les permite ser autoconscientes de sus defectos. Un espejo al que todos tenemos que mirarnos de vez en cuando". Lo más curioso es que Gora Automatikoa parece haber sido profética al hacer un gag sobre una película que no pude optar al Goya por no cumplir a rajatabla las normas de la Academia, algo que ha pasado este año con D'Artacán que, en teoría, tenía que haber sido la gran favorita y ni siquiera está entre las nominadas. "Hay una cosa curiosa en España, y es que hablando del pasado parece que puedes adivinar el futuro. Cuando hicimos ese gag nosotros pensábamos en Josep, que consiguió numerosos permios internacionales (como el Premio de la Academia Europea de Cine a la Mejor película de Animación) y no pudo presentarse a los Goya, supongo que porque tenía demasiada producción foránea. Entonces no estábamos hablando del pasado sin darnos cuenta de que en realidad estábamos adivinando a futuro. En la ficción también competimos por el Goya con una película de temática social y en la realidad también nos pasa con Valentina. Por eso creo que la manera de adivinar el futuro es estudiar el pasado". Fotograma de 'Gora Automatikoa'