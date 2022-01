AVE e Xacobeo 2022, dous reclamos en Fitur para atraer visitantes a Galicia

O Pavillón de Galicia acolle estes días máis de medio cento de actos promocionais.Os seus máis de mil metros cadrados en Fitur, a feira do turismo que se celebra en Madrid, son escenario onde entidades, empresas e administracións presentan a oferta turística.

Oferta múltiple

Unha oferta moi variopinta na que teñen cabida dende a volta dos concertos multitudinarios a Riazor que presentou a cidade da Coruña á destacada presenza de localidades galegas coma Rivadavia e Tui na rede de xuderías.

Á oferta local súmanse tamén iniciativas relacionadas co turismo verde, aínda que sexa urbano. É o caso de Santiago, que recolleu o recoñecemento do carballo centenario de Conxo coma Árbore Española do Ano 2022 e presentou, cadrando con Fitur, a súa candidatura ao título europeo de Tree of de Year e aproveitou para promocionar unha campaña que destaca os 6 millóns de metros cadrados de parques verdes da cidade.

O alcalde compostelán, Xosé Sánchez Bugallo, resallta o vencello do carballo de Conxo cos historia de Galicia.