The Beatles, un clásico que no pasa de moda 60 años después de su aparición

Este 2022 se cumplen 60 años de la aparición del primer single de The Beatles, "Love me do", pero seis décadas después la banda de Liverpool sigue estando entre los artistas más vendidos y escuchados en las plataformas digitales.

Los fans del cuarteto británico celebran este 16 de enero -fecha de la inauguración de The Cavern, el club de Liverpool en el que se dieron a conocer- el Día Internacional de The Bealtes, la banda que cambió el rumbo de la música pop.

Aunque sea difícil de creer, el éxito de The Beatles comenzó con un fracaso: el rechazo de la discográfica Decca. Lejos de suponer un revés definitivo, la banda fichó meses después por EMI e inició una carrera discográfica que, hasta su separación en 1970, dejó 12 discos de estudios y decenas de temas inmortales que se siguen reproduciendo de forma ininterrumpida en todos los lugares del mundo.

Desde los años sesenta, The Beatles han sido líderes en ventas. Lo fueron en vinilo y casette durante los setenta y ochenta y, posteriormente, la reedición de sus discos en CD volvió a relanzar el interés por sus discos.

Actualmente, más de 25 millones de personas al mes escuchan en plataformas como Spotify las canciones de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. "Here comes the sun", "Let it be", "Come together", "Yesterday" y "Hey Jude" son las preferidas de un catálogo insuperable y que no pasa de moda.

A ello se une la edición de documentales que periodicamente viene a rememorar su trayectoria e innumerables publicaciones que muestran que, a pesar del tiempo transcurrido, el interés sobre The Beatles se mantiene muy vivo.