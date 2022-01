El Gobierno de Austria ha anunciado este domingo que a partir del 1 de febrero se aplicará la vacuna obligatoria contra el coronavirus para todos los residentes mayores de 18 años de edad, con lo que se convierte en el primer país de la UE en poner en marcha una medida similar.

El proyecto, que está pendiente de su apoyo en el Parlamento, eleva de 14 a 18 la edad obligatoria para la vacunación obligatoria, tras el anuncio que hizo en noviembre el Ejecutivo austriaco, que lo contemplaba dentro de las medidas restrictivas, entre ellas un confinamiento estricto, ante el incremento de casos.

La medida, que afecta a unos 7,4 de los 8,9 millones de habitantes del país centroeuropeo, contempla multas de 600 dólares hasta cuatro veces al año, aunque en una primera fase, hasta el 15 de marzo, no se prevén sanciones.

A partir del 16 de marzo, la Policía austríaca comenzará a realizar controles aleatorios en calles y carreteras para comprobar si los ciudadanos están vacunados. Además, las autoridades enviarán una carta recordatoria a todas las personas no vacunadas.

Si no se alcanza un nivel satisfactorio de vacunación, se aplicará una tercera fase de la ley, con una cita obligatoria para vacunarse y en caso de ignorar a las autoridades se aplicará de forma automática una multa, dos veces por año, con un monto máximo de 3.600 euros anuales.

El texto prevé excepciones a la vacunación como el caso de mujeres embarazadas o las personas que no puedan vacunarse por motivos médicos. Quienes hayan dado positivo y superado la enfermedad tienen un plazo ampliado de seis meses.

Una lucha por el "bien común"

El plan lo ha presentado el canciller, Karl Nehammer, junto a la ministra para la UE, Karoline Edtstadler; y el ministro de Sanidad, Wolfgang Mueckstein. Nehammer ha explicado que espera contar con los votos de la coalición de gobierno -Partido Popular y Los Verdes- y también con el Partido Socialdemócrata de Austria (SPO) y del partido liberal Neos. El partido de ultraderecha Partido de la Libertad de Austria (FPO) sigue en su postura antivacunas.

"No se trata de una lucha entre vacunados y no vacunados", sino del "bien común", de "preservar la libertad" ha argumentado el primer ministro Nehammer, que ha recordado que él mismo se contagió, pero gracias a la vacunación "siempre tuve la confianza de que no tendría que ingresar en un hospital".

En estos momentos, un 74% de la población austríaca se ha vacunado con la pauta completa (dos o tres dosis) contra el coronavirus, que desde el estallido de la pandemia ha causado casi 14.000 muertos en el país, uno de los de menor tasa de vacunación de la UE.

El sábado unas 27.000 personas se manifestaron en Viena contra la vacunación en un acto respaldado por el FPO en el que se pudieron ver saludos nazis. Hubo varias detenciones por realizar el saludo nazi y por no llevar mascarilla

Las autoridades anunciaron hoy más de 15.400 nuevas infecciones con el coronavirus en las últimas 24 horas, el nivel más alto hasta ahora para un día domingo. Pese a la fuerte subida de los contagios en la última semana, debido a la variante ómicron, la presión hospitalaria, en particular en las unidades de cuidados intensivos, sigue con tendencia a la baja en Austria.