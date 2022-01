Coronavirus, 18 de diciembre | Países Bajos decreta el confinamiento y el cierre de los comercios no esenciales

20:34

Países Bajos. El virólogo Jaap van Dissel, director del centro de control de enfermedades infecciosas, ha subrayado que, a pesar de la incertidumbre sobre ómicron, se sabe que los anticuerpos acumulados hasta ahora no protegen de forma suficiente. Ha instado a vacunarse los que no lo hayan hecho aún, ha pedido al resto concertar cita para la dosis de refuerzo y ha recordado que todos los adultos tendrán oportunidad de recibir la inyección a partir del 7 de enero, con el objetivo de finalizar la campaña de refuerzo en la segunda mitad de enero. “Sabemos que las vacunas de refuerzo refrescan el sistema inmunológico. Esto significa que la protección contra ómicron aumenta, no solo contra los contagios sino también contra la enfermedad grave".