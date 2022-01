La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advierte de que afrontamos otras Navidades "en modo pandémico". "Pero estamos más preparados que nunca para luchar contra el virus - asegura en redes sociales - Más del 66 % de los europeos han recibido dos dosis [de la vacuna]. Y 62 millones de personas ya han recibido la dosis de refuerzo, que es la mejor protección disponible actualmente contra la variante ómicron".

“We are facing another Christmas in pandemic mode. But we are more prepared to fight the virus than ever. Over 66% of Europeans have received two shots. And 62 million people already had their boosters, which is the best currently available protection against #Omicron. pic.twitter.com/2mNcysmQpZ“