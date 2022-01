Circula por WhatsApp un audio grabado por una usuaria que denuncia que le han intentado engañar por teléfono ofreciéndole un bono social en nombre de Iberdrola. Desde la compañía eléctrica nos confirman que no están llamando a sus clientes para ofrecerles el bono social. El objetivo de estas operaciones es conseguir tus datos personales.

La usuaria del mensaje viralizado indica que “acaban de intentar estafarme por teléfono haciéndose pasar por comercial de Iberdrola”. Afirma que le ofrecieron el bono social (una medida para proteger a los consumidores vulnerables y luchar contra la pobreza energética) y un descuento anual en su factura, pero al pedirle los datos bancarios se negó a darlos. Explica que llamó a la compañía, donde le dijeron que “no están realizando ninguna campaña de este tipo”. El audio de la usuaria, que nos habéis mandado a nuestro servicio de WhatsApp, dura cerca de dos minutos y aparece marcado por este servicio de mensajería como “reenviado muchas veces”.

Nos hemos puesto en contacto con Iberdrola y han dicho que “no somos proactivos para el bono social, no llamamos a la gente para ofrecérselo”. Por tanto, Iberdrola no está llamando a sus clientes para ofrecerles el bono social. La mujer afectada por el fraude asegura que si alguien llama identificándose como comercial de esta compañía hay que pedirle el nombre, el apellido y el número de identificación de comercial, solicitarle que llame en 10 minutos y aprovechar ese momento para llamar a Iberdrola para que compruebe si esa persona es su empleada. La compañía nos dice que “la postura de Iberdrola es que investigamos y perseguimos cualquier intento de fraude en nuestro nombre”. Pero tras preguntar reiteradamente, no confirma que atienda ese tipo de llamadas ciudadanas que sugiere la autora del audio.