Así te hemos contado el confinamiento del Valle de Aridane en La Palma

Actualmente, el penacho volcánico está siendo empujado hacia el oeste, llevando la columna de humo y cenizas a la zona evacuada del volcán y al mar. Sin embargo, para el próximo martes se espera que el viento sople desde el oeste, lo cual desviará el penacho, que actualmente alcanza los 4.200 metros de altura, hacia el este de la isla, pudiendo perjudicar al aeropuerto y a la navegación aérea.

“Un equipo INVOLCAN que hoy trabajaba en las Cañadas del Teide nos enviaba esta fotografía de La Palma, en la que se puede ver el penacho eruptivo / An INVOLCAN team that today worked in Cañadas del Teide sent us this photograph of La Palma, in which the eruptive plume can be seen pic.twitter.com/aVVmRk2DCT“