El tren de Sóller atura en 'boxes' fins el febrer

El tren de Sóller estarà fora de circulació dos mesos i mig. Renovaran 1,5 km de vies, reforçaran un pont de ferro a la sortida de l'estació i talaran els pins de grans dimensions que amenacen de caure sobre el traçat centenari. Obres de manteniment en les quals el Tren de Sóller, un dels pocs privats que queden a Espanya, inverteix més de 2 milions d'euros cada any.

Temporada alta als tallers

Quan el tren s'atura, als tallers comencen la temporada alta. Aquí tenen cura dels motors elèctrics que duen en funcionament des de l'any 1929. Enguany en faran 92. Avui trobam els mecànics recalibrant un dels coixinets sobre el qual descansa l'eix de les rodes. No hi ha peces de recanvi per a un tren que començà a circular amb vapor el mateix any que s'enfonsà el Titanic. La peça deformada la fonen a la forja i la tornen a modelar. "Aquí van fer feina els repadrins i ara són els besnéts.