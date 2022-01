La Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a prisión permanente revisable a Bernardo Montoya, después de que un jurado popular le declara culpable de la agresión sexual y el asesinato de la profesora zamorana Laura Luelmo en diciembre de 2018 en El Campello (Huelva).

En la sentencia, que se ha notificado este viernes a las partes, la Audiencia impone al acusado la pena de prisión permanente revisable por un delito de asesinato con el agravante de reincidencia, lo que imposibilita que Montoya pueda acceder al tercer grado penitenciario hasta que cumpla al menos 20 años en prisión.

También le impone la pena de diez años de libertad vigilada, que se ejercutará con posterioridad al cumplimiento de la pena privativa de libertad.

Asimismo, la Audencia le impone una pena de 17 años y medio de cárcel por un delito detención ilegal en concurso ideal con un delito de agresión sexual con el agravante de género ya que, según asegura la sentencia, "es claro que la detención ilegal de la víctima constituyó un medio para la posterior agresión sexual".

El condenado tendrá que indemnizar además a la familia de la docente, que tenía 26 años en el momento de su muerte, con un total de 400.000 euros, aunque no tendrá que compensar económicamente al novio de Laura Luelmo porque "no consta que la parte que lo solicita, acusación particular, ostente formalmente su representación procesal" y, además, "no consta que existiera una relación estable, con convivencia análoga a la del matrimonio".