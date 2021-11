Ismail El Majdoubi llegó a España cuando tenía 16 años después de cruzar la frontera en los bajos de un camión. Nacido en Castillejos, último pueblo marroquí antes de llegar a la frontera con Ceuta, ve como seis años después, la situación en la que se encuentran al llegar los menores extranjeros no acompañados podrá ser diferente a la que vivió gracias a la modificación del reglamento de la ley de extranjería.

Echando la vista atrás, Ismail no duda en calificar como "una victoria" el cambio de reglamento. Un triunfo ante lo que él considera uno de los problemas que se encuentran muchos jóvenes que pasan por su misma situación, la burocracia institucional. "La anterior ley hacía la vida imposible a determinadas personas por el mero hecho de ser migrantes", denuncia a RTVE.es.

"Antes te exigían unos requisitos imposibles. No valía con disponer de la renta mínima para poder acceder a la renovación de los papeles y no se admitía que tus ingresos fuesen de terceras personas, tenían que ser directos tuyos. Ahora se ha flexibilizado por suerte", relata Ismail, que pasó por más de media docena de centros de acogida. En la actualidad este joven marroquí es mediador social y portavoz del colectivo Exmenas, que busca asesorar y ayudar a otros jóvenes migrantes.

Reducción de plazos y agilización en la documentación

Entre otros cambios se ha reducido de nueve a tres meses el plazo para que la Oficina de Extranjería inicie el procedimiento de documentación de los menores tutelados y se ha establecido que todas las autorizaciones de residencia habiliten para trabajar a partir de los 16 años y se mantenga cuando cumplan los 18.

La modificación ha sido bien recibida por los expertos y agentes sociales implicados, que no dudan en calificar de "punto de inflexión". "La he recibido con mucha emoción, es una esperanza. No dejan de escribirme chavales para contarme su situación y por suerte no van a tener muchos de los problemas que yo tuve", reconoce Ismail.

Organizaciones defensoras de derechos de la infancia y juventud migrante como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Pueblos Unidos, Aldeas Infantiles, UNICEF España y Save the Children califican este paso como "histórico" hacia la inclusión de los niños y niñas que llegan solos a España.

“Ahora hay que ver que esa norma se aplique“

Y aunque sobre el papel la nueva normativa ha contentado a los agentes implicados, "ahora hay que ver que esa norma se aplique". "El reglamento anterior establecía un plazo de nueve meses para tramitar la documentación de los menores y se incumplía sistemáticamente. Ahora hay un plazo de 90 días, más ajustado a las necesidades de estos jóvenes, pero hay que cumplir esos plazos", asegura Safira Cantos, abogada y responsable de investigación y políticas de Amnistía Internacional España. Desde esta organización prefieren no "aventurarse" a decir si la reforma del reglamento tiene o no carencias y esperar a ver su funcionamiento antes de señalar posibles fallos.