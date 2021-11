La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha celebrado el “importante paso” que ha dado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Yolanda Díaz, este fin de semana en Valencia para construir un “frente amplio” y de "unidad" que permita "ponerse de acuerdo" a las formaciones de la izquierda, entre ellas el propio Podemos, Más País, Compromís y el Partido Comunista. Dicho esto, ha llamado a “respetar” los pasos que está dando Díaz, “que son los pasos que hay que dar”, y ha llamado a dar “muchos más”.

Serra se ha pronunciado así en una rueda de prensa sobre el acto que celebró Díaz junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed. Un encuentro, bajo el título de ‘Otras políticas’, que Díaz tildó como “el comienzo de algo maravilloso”.

En el acto, que reivindicaba el papel de las mujeres en política, no estaban invitadas, sin embargo, dirigentes de Podemos, que durante el fin de semana guardaron silencio respecto al acto en Valencia. Quien se refirió a esta cuestión fue precisamente Oltra durante el acto, quien explicó que éste tenía que ser "manejable" y declaró: "Somos todas las que estamos aunque no estamos todas las que son pero representamos a muchas que no están".

01.25 min PP y Vox critican el acto de Díaz en Valencia mientras Podemos ve posible una unión con Más País y Compromís