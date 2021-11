Erupción en La Palma, en directo | La lava llega al mar por un tercer punto, por encima de la fajana del volcán de San Juan

La Dirección General de Industria de Defensa y Espacio (DEFIS) de la UE ha publicado esta imagen de satélite de la fajana que está formando la erupción volcánica en la costa de Tazacorte, alimentada por tres coladas. Más de 1.000 hectáreas se encuentran ya cubiertas de lava en la isla, recuerda en un tuit.

“#ImageOfTheDay #ErupciónLaPalma #CumbreVieja In 2⃣ months of 🌋eruption, more than a thousand ha of the island of #LaPalma have been covered by lavaA new lava front has recently reached the seaThe new shape of the lava delta is visible in the #Sentinel2 🇪🇺🛰ᅬimage of 14 Nov. pic.twitter.com/EvMOLH2iMk“