Este verano, un informe inusualmente contundente de los expertos de la ONU sobre el cambio climático alertaba de se estaban acabando las oportunidades para evitar los efectos más dramáticos del calentamiento global. El objetivo de no sobrepasar un aumento de la temperatura global de 1,5 ºC, el fijado en el histórico Acuerdo de París, está "fuera de alcance" a no ser que se lleve a cabo una "reducción inmediata y a gran escala de las emisiones".

Esto, junto a otros informes que alertaban de que el mundo se encaminaba a un aumento "catastrófico" de 2,7 o 2,4 grados a final de siglo, elevaba la presión sobre los líderes mundiales para que aumentaran radicalmente la ambición climática en la cumbre de Glasgow, en la que se harían cuentas de lo avanzado desde París y se comprobaría si los compromisos de los países eran reales.

El resultado, sin embargo, ha dejado fríos a expertos y ecologistas, que creen que la COP26 no ha estado a la altura de la acción contundente necesaria para paliar la crisis, aunque reconocen el avance histórico de que se mencione por primera vez como enemigo de la lucha climática a los combustibles fósiles y al carbón. Los objetivos oficiales de la cumbre eran cerrar los apartados pendientes del Acuerdo de París, especialmente el artículo 6 que regula los mercados de derechos de emisión. En esto la COP ha cumplido, aunque no a gusto de todos, con lo comprometido.

También se esperaba que se alcanzara el compromiso de financiación climática para que los países invirtieran 100.000 millones de dólares al año a los más pobres. Esto no ha ocurrido, pero con los anuncios de las partes durante la conferencia internacional ha aumentado considerablemente la cantidad que se financiará, el acuerdo compromete a las partes a "al menos doblar" la inversión en adaptación al cambio climático y se ha establecido la hoja de ruta para crear un fondo de compensación por pérdidas y daños a aquellos que ya sufran los efectos del calentamiento global.

Pero más allá de las metas concretas, se esperaba que fuera un momento único para que los países presentaran o se comprometieran a presentar objetivos de reducción de emisiones actualizados y compatibles con un aumento de 1,5 ºC, algo que hasta ahora no ha hecho ningún Estado, salvo Gambia. Keep 1,5 ºC alive (Mantened vivo el compromiso de 1,5 ºC), era el lema oficioso de la cumbre y la reclamación de los miles de activistas que han viajado de todo el mundo a Glasgow para reivindicar que este objetivo es "una cuestión de supervivencia".

¿Cómo sería el clima si no hubiera cumbres?

A pesar de los compromisos actualizados, las emisiones serán en 2030 el doble de las necesarias para mantener la temperatura debajo del límite crítico de 1,5 grados. Con un aumento de 2,4 grados –o de 2,7 en el peor de los escenarios-, se multiplicarían los fenómenos extremos y haría irreversibles muchos efectos del calentamiento global.

El propio acuerdo reconoce que lo necesario para mantenerse dentro del 1,5 grados es una reducción del ser del 45% de la emisión de gases de efecto invernadero para 2030 respecto a los niveles de 2010. Y reconoce "con mucha preocupación" que en lugar de reducirse a esta velocidad, se estima que crezcan un 13,7% por encima del nivel de ese año.

Estos números, pese a todo, serían mucho peores sin la existencia de las COP, apuntan los expertos. "Aunque se terminen con un halo pesimista, en muchos de los casos estas cumbres son enormemente útiles, porque sin ellas estaríamos probablemente hablando de un aumento de la temperatura de más de tres grados a final de siglo", explica a RTVE.es Francisco Doblas-Reyes, científico del Barcelona Supercomputing Centre y uno de los autores del informe de la ONU.

"¿Podrían ser mejores? Pues probablemente sí, pero la visibilización y la concienciación que tienen de la ciudadanía para mí tienen un valor incalculable", añade el experto. Cuando comenzó la primera cumbre, en 1995 en Berlín, se calculaba que la temperatura aumentaría más de tres grados a final de siglo. Ahora, si se tienen en cuenta los compromisos para 2030 y 2050 se podría limitar a 2,1.

Otra de las críticas habituales a estas cumbres es que el lenguaje usado tan solo "invita", "pide" o "urge" a los países a llevar a cabo cambios, y no hay penalización a quien no lo hace. Aunque el acuerdo no es vinculante como lo sería una ley nacional, los negociadores reivindican que dentro del contexto de la diplomacia internacional sí que tienen un gran peso. El hecho de que haya un acuerdo por unanimidad a arrastra a los países más reticentes a cumplir con lo acordado, explican fuentes de la negociación, que resaltan el éxito de la multilateralidad de esta reunión internacional.