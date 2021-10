En el Acuerdo de París de 2015, los 191 países firmantes se comprometieron a establecer planes de reducción de emisiones para limitar el calentamiento global por debajo de los 2°C respecto a la era preindustrial, y a ser posible a no superar el 1,5°C. Ahora, seis años después, una revisión de la ONU de estos planes muestra que son insuficientes y que, de cumplirse, abocarían el mundo a un calentamiento "catastrófico" de 2,7°C hasta final de siglo, según el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El análisis muestra que, según los compromisos actuales de los países firmantes, las emisiones globales crecerán un 16% en 2030 respecto a las de 2010. Un dato muy alejado de la reducción del 40% necesaria para no pasar el grado y medio de aumento de temperatura.

Un aumento de 2,7 grados provocaría efectos mucho más devastadores que los que ya golpean a los países de todo el mundo, como inundaciones, incendios forestales y tormentas. Desastres que, según advierten los expertos, son cada vez más frecuentes e intensos con el cambio climático.

La ONU alerta de que la pandemia no ha frenado el cambio climático y pide una reducción "inmediata" de emisiones

Cuando se aprobó el Acuerdo de París ya se advirtió que los compromisos de emisiones que presentaron los países firmantes no serían suficientes para alcanzar los objetivos deseados. Por ello, muchos de ellos se comprometieron a revisar estos objetivos. Hasta el 30 de julio, lo han hecho 113 países, incluidos EE.UU. y todos los de la UE, que representan el 49% de las emisiones globales.

China, India o Arabia Saudí no han presentado sus objetivos de emisiones

Estados Unidos y la Unión Europea - el segundo y tercer mayor emisor del mundo, después de China- han presentado este año ambiciosos objetivos de reducción de emisiones, mientras que los países responsables de la mitad de las emisiones mundiales, como China, India y Arabia Saudí, no lo han hecho. Brasil y México han presentado compromisos actualizados que, según los analistas, provocarán más emisiones que sus objetivos anteriores.

El presidente de la COP26, Alok Sharma, ha subrayado que "sin la acción de todos los países, especialmente las economías más grandes, estos esfuerzos corren el riesgo de ser en vano".

Algunas de estas potencias, como la India, han señalado que no pueden reducir las emisiones a menos que reciban más apoyo de las naciones ricas para invertir en energía e industrias limpias. Hasta ahora, el apoyo prometido no ha llegado. La OCDE admitió que es probable que los países ricos no alcancen el objetivo de aportar 100.000 millones de dólares para ayudar a los países en desarrollo en su lucha contra cambio climático.