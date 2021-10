Cinco opciones de Bachillerato: ¿beneficia o confunde a los estudiantes?

Los estudiantes se enfrentan a un nuevo cambio en los institutos. Según la reforma educativa del Gobierno, tendrán hasta cinco opciones de Bachillerato y una veintena de asignaturas entre las que escoger. Pero, ¿ayudarán las nuevas opciones a que los adolescentes encuentren su vocación o, por el contrario, la variedad incrementará la confusión propia de la edad? Profesores y psicólogos tienen distintas opiniones al respecto.

Mientras que los profesionales de la salud mental ven en la reforma una buena oportunidad para que los adolescentes tengan la posibilidad de conocerse mejor a ellos mismos a través de la diversidad de optativas, los docentes contemplan los cambios desde una experiencia muy distinta. Para los profesores, la renovación debería venir acompañada de una estabilidad educativa y de un aumento en el número de instructores para que realmente beneficie de esa forma a los jóvenes, pues, si esto no sucede, lo que reina es el caos.

Según García, "ofrecer más opciones con las que poder probar reduce la ansiedad y ayuda a que se sientan identificados ". Esta opinión la comparte Adrián Díaz , también profesional de la salud mental , quien considera que el hecho de tener más variedad de alternativas es "siempre positivo" . No obstante, la reforma debería estar acompañada de un mensaje desde la enseñanza de que "elegir un camino no tiene por qué comprometerte a él de por vida", añade a RTVE.es.

Los profesores: mayor variedad, pero menor motivación

Aunque el profesor Castaño apunta que una mayor oferta de opciones “siempre es mejor” para el alumnado porque le obliga a tomar decisiones y a ser más responsable a la hora de elegir, en la práctica tal variedad o no es posible o no es efectiva. En primer lugar, la oferta de múltiples opciones conlleva muchas veces que las materias las den profesores que no son especialistas en el tema, por lo que “es muy difícil que se motive al alumno”. Una motivación realmente importante para que los jóvenes disfruten y encuentren sus intereses.

Por otra parte, los cambios no son realmente tan significativos: "Van a poder elegir un poquito más, no mucho más que ahora". Pese a que contempla una diferencia llamativa en el paso de tres modalidades de Bachillerato a cinco, el docente con más de 21 años de experiencia no encuentra una renovación lo suficientemente importante como para influir en la vocación de los jóvenes. “Lo que están haciendo es pintar la casa de un color o de otro, pero desde que se pasó de la EGB a la LOGSE no se han hecho realmente cambios drásticos”, explica.

“No nos da tiempo a tener la seguridad que necesitamos para que los alumnos se centren en qué quieren hacer“

“Se dice mucha optatividad, pero luego hay itinerarios muy marcados”, apunta al respecto la profesora de instituto Clara. Para los docentes, la variedad de asignaturas no supone una gran renovación en forma de ayudar a los alumnos y señalan a “un sistema educativo que no cambie cada poco tiempo” como lo más importante. “El problema es que cada vez que hay un partido político en el gobierno cambia lo que ha hecho el anterior. No nos da tiempo a tener la seguridad que necesitamos para que los alumnos se centren en qué quieren hacer”, apunta Castaño.