La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado que su grupo parlamentario registrará en las próximas horas una solicitud para la creación de una comisión de investigación en la Cámara Baja sobre la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, la pasada primavera. En concreto, para “saber quién dio la orden, por qué se hizo y cómo se hizo”. La estancia por motivos sanitarios de Gali en España derivó en una crisis diplomática con Marruecos y otra migratoria en Ceuta. La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya fue imputada el pasado martes por esta cuestión.

Gamarra ha anunciado esta comisión después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limitara a responder este miércoles, preguntado por esta cuestión, que España hizo “lo que debía y como debía” y que el Gobierno "dio respuesta a una cuestión humanitaria y conforme a la ley".

“Ayer las declaraciones de Sánchez fueron una tomadura de pelo hacia los españoles. ¿Quién hizo y quién decidió”?, ha preguntado en una rueda de prensa ante los medios.

El PP, que ya ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y del de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la comisión de investigación puesto que se trata de “un asunto de interés público y es necesario despejar dudas de quién es el ‘señor X’ en la operación”. “Y no vale echar balones fuera usando un plural del que (Sánchez) se excluye y no asume responsabilidades”, ha zanjado.

"La credibilidad del país está en juego"

"La credibilidad del país está en juego", ha proclamado Gamarra, que ha dicho esperar que otros grupos apoyen su iniciativa. Es más, cree que incluso el PSOE y Unidas Podemos, socios en el Gobierno, deberían respaldar esta solicitud "si es que no tienen nada que ocultar".

A su juicio, se trata de un asunto público "de extrema gravedad" que no debe escapar del "control" parlamentario. "No podemos ser cómplices de la responsabilidad política del Gobierno", ha dicho Gamarra, para quien no existe "ninguna excusa" para que su iniciativa no salga adelante. "Aquí no vale echar balones fuera", ha apostillado.

En la misma línea, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha exigido en una entrevista en RNE a Sánchez que dé explicaciones en el Congreso por el llamado ‘caso Gali’ y ha dicho que la entrada del líder del Polisario en España no es responsabilidad de la exministra: “Nosotros no miramos a Laya, que tendrá que dar explicaciones ante la Justicia, sino que apuntamos al presidente y le exigimos que se explicaciones en las cortes”.

El PP también va a elevar una queja ante la Mesa del Congreso y su presidenta, Meritxell Batet, por la "huida" de ministros de la sesión de control del pasado miércoles. Ciudadanos ya anunció el miércoles una denuncia similar por el mismo motivo.

Por su parte, el portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, ha anunciado que su grupo apoyará la creación de esta comisión de investigación siempre que así la avalen los letrados de la Mesa: "Nuestra postura sobre estas comisiones es siempre la misma y es que los ciudadanos tienen derecho a conocer y a saber, Apoyamos todas las comisiones que los letrados digan que son admisibles y no vayan encaminadas a socavar las administraciones del Estado como hacen Podemos o Bildu".