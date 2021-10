El pasillo del hospital Indira Ghandi es un ejemplo de la crisis humanitaria que vive Afganistán. Decenas de familias entran y salen, buscando ayuda para sus pequeños. Este jueves, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de que llegan menos ayudas internacionales y que sin ellas hay riesgo real de colapso.

El Indira Ghandi es el principal hospital infantil de Afganistán. Y la unidad de desnutrición es la que pone rostro al hambre.

Omar, uno de los pacientes, ingresó hace dos meses con diarrea crónica severa. Tiene año y medio y no llega a los 4 kilos cuando debería pesar más de 6.

Los casos de malnutrición son demasiados en Afganistán. Pero estos días "la cifra está aumentando muchísimo", afirma el doctor Abdul Zamak.

La unidad del hambre del Indira Ghandi tiene espacio para 25 camas y ya hay más de 60 niños, por esto se ven obligados a compartir cunas entre dos o tres.

Muchas familias han gastado todo el dinero que tenían en viajar del interior hasta Kabul. El hospital se está quedando sin medios, las familias no tienen recursos, y da la impresión de que a algunos de los pequeños sólo los puede salvar un milagro.

Bibizhora es una niña de 10 meses. Ingresó hace 10 días. No llega a los 4 kilos. Su familia huyó de la provincia de Ningahar cuando entraron los talibanes. UNICEF afirma que un millón de niños afganos están al borde de la hambruna severa.

La enfermera Susan Sahibzada no ha visto "nada igual en los últimos años". Dice que "hay familias que vienen, que piden comida y medicinas y como escasean, peregrinan por otros hospitales".

En una sala donde las familias no tienen nada, las madres lo dicen todo.

Un médico amenazado de muerte por los talibanes

El periodista enviado Luis Pérez relata en el Telediario de RTVE su experiencia en Afganistán. Durante días ha mostrado la historia de diversos actores sociales y señala que su impresión es "que todo el mundo se quiere ir de Afganistán".

La llegada de los insurgentes ha marcado a todos los ciudadanos. Como un ejemplo de lo que sucede en el país, Luis Pérez ha contado que durante una visita a un hospital se encontró con que el médico encargado del centro sanitario no quiso hablar a cámara. "A través de un correo electrónico me explicó que no quiso hacer declaraciones porque los talibanes lo estaban buscando para matarle, a él y a su familia. No paraba de cambiar de casa para no ser encontrado", ha explicado Pérez.