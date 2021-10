Congelació d'òvuls, una opció en alça

Ser mare és per a moltes dones un desig que, sovint, quan el menut no arriba, pot convertir-se en un autèntic malson. Les circumstàncies socials i laborals, la contractació precària i els salaris baixos, obliguen a moltes dones a postergar la maternitat. Esta dilació fa que, en molts casos, la maternitat no coincidisca amb el període més fèrtil de la dona. “Pot ser entre els 16 i els 26 anys el període de màxima fertilitat”, explica José María Rubio Rubio, metge cap de la Unitat de Reproducció Assistida de l’hospital la Fe de València. “Està molt clar que en este moment, en la societat en què ens trobem, en eixe període opten a l’embaràs molt poques dones”, afegix.

Davant el temor a tindre problemes futurs d’embaràs, cada vegada hi ha més dones que mostren interés per a congelar els òvuls. “Ha canviat el perfil de les dones que acudixen a la nostra consulta”, explica el director de l’Institut Valencià de la Infertilitat, Ernesto Bosch. “Al principi véiem pacients de 38-40 38 a 40 anys i ara en veiem entorn als 35. L’edat mitjana ha disminuït”, apunta.

Els experts recomanen que per a què la qualitat dels òvuls siga òptima i poder aconseguir l’embaràs, la congelació hauria de fer-se abans dels 35 anys, perquè a partir d’esta edat en disminuïx molt la fertilitat. “Em feia por arribar als 35 i pensar que voldria ser mare i no tindre òvuls, o que no foren de qualitat suficient”, explica Paula Celada, pacient de l’IVI. Esta preocupació la tenen moltes dones que veuen que la seua situació personal i laboral els impedix pensar en la maternitat a hores d’ara.

Procés sense complicacions, segons experts La congelació d’òvuls no comporta riscs importants per a les dones, diuen els experts. Primer s’estimulen els ovaris, amb injeccions d’hormones, per tal de generar més òvuls. El tractament dura uns 10 dies i es fa amb anàlisis de sang i altres controls pràcticament diaris. Posteriorment es fa una punció ovàrica amb sedació en un quiròfan, per a extraure els oòcits. Els òvuls es congelen amb nitrògen líquid a una temperatura de -196º C per a poder utilizar-los en el futur. “Recorde aquella primera injecció, a casa, amb molts dubtes i nervis“ Precisament són l’hormonoteràpia i la sedació els principals temors de les pacients que trien este procediment. “Recorde aquella primera injecció, a casa, amb molts dubtes i nervis per si m’estava injectant la medicació correctament, si em faria efecte... Una volta vaig superar eixa primera punxada, va ser una rutina senzilla” diu Paula. Per la seua banda, el director de l’IVI reconeix que “el tractament hormonal és molt intens, però molt breu. I és important tindre en compte que les hormones que rep la dona són iguals que les que genera cada mes”. La congelació hauria de fer-se abans dels 35 anys, perquè a partir d'esta edat en disminuïx molt la fertilitat. RTVE COMUNITAT VALENCIANA

Descongelació i fecundació Quan la dona creu que ha arribat el moment de ser mare, els seus òvuls es descongelen i es fecunden amb semen de la seua parella o d’un donant, i si tot va bé es genera un embrió que li serà transferit li transferiran en els dies posteriors. “La supervivència dels òvuls després de la congelació està directament relacionada amb l’edat”, apunta Ernest Bosch, metge de l’IVI. “La supervivència dels òvuls després de la congelació està directament relacionada amb l’edat“ “Com més jove és la dona en el moment de la congelació, més alta n’és la supervivència, que supera el 90-95% 90 o 95%. Mentre que hi ha pacients de 40 anys en avant que eixe percentatge baixa al 80 o al 75%. És a dir, hi ha més pèrdua de facultats hi ha més deteriorament durant la congelació perquè la qualitat de l’òvul és menor”, detalla aclarix el facultatiu. La lei llei preveu que els cinquanta anys siga l’edat màxima en què la dona puga preservar els seus òvuls. Cada vegada hi ha més dones que mostren interés per a congelar els òvuls RTVE COMUNITAT VALENCIANA

Tractament amb un cost elevat La Sanitat Pública oferix este procés esta alternativa a dones que han de ser sotmeses a tractaments agressius que els poden danyar els ovaris a llarg termini. “Els tumors de mama i els limfomes són les malalties més freqüents en què els tractaments a aplicar poden ser tòxics per als ovaris i implica que ens hem de posar en marxa per a preservar els òvuls o l’escorça ovàrica”, aclarix el doctor Rubio, de la Unitat de Reproducció Assisitida de la Fe. Els centres privats oferixen este servei servici a un preu aproximat de 2.500 euros, a banda de la medicació que requerix el tractament, que pot costar uns 1.000 euros més. El preu només contempla la congelació d’òvuls, ja que la posterior congelació, fecundació i transferència és a banda.