La Fiscalía del Tribunal Supremo se ha mostrado favorable a conceder un indulto parcial a Juana Rivas, condenada por un delito de sustracción de menores, al conmutar su pena de prisión de dos años y seis meses a dos años.

El Ministerio Público emitió el pasado 26 de julio su informe al Supremo, que coordina el expediente porque modificó la sentencia que devino firme y que redujo de cinco a dos años y medio de prisión la pena impuesta a esta mujer por uno y no dos delitos de sustracción de menores.

La Fiscalía apoya la concesión del indulto parcial que rebaje la pena de prisión en seis meses, por lo que se quedaría en dos años. Lo mismo sucedería también con la inhabilitación especial para ejercer la patria potestad que sugiere que sea de cuatro y no de seis años.

La posición de la Fiscalía del Supremo contrasta con la de la Fiscalía de Granada, que en un escrito en junio subrayó su "disconformidad" a que Juana Rivas se beneficie de esta medida, como también hizo el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, Manuel Piñar.

No obstante, desde la Fiscalía del Supremo quieren dejar claro que el fiscal de Granada "no tiene competencia" para emitir un informe que "carece de toda eficacia al ser incompetente por haber modificado la sentencia el Supremo". De esta forma, lo que señale ese informe no tiene relevancia alguna en el expediente de indulto.

Ahora será el Pleno de la Sala de lo Penal el que emitirá su informe preceptivo, que como el de la Fiscalía tampoco es vinculante para el Ejecutivo, que tiene la última palabra en este asunto.

El alto tribunal ha señalado que el Pleno se ha fijado para el próximo 5 de octubre, cuatro meses después de que Rivas ingresara voluntariamente en el Centro Inserción Social Matilde Cantos, cuando los magistrados deberán debatir sobre la ponencia que presentará a la Sala el magistrado Andrés Palomo por ser el que redactó la sentencia firme. Con todo, las fuentes consultadas aseguran a Efe que "habrá debate" porque hasta la fecha "existe división entre los magistrados" sobre esta cuestión, que desde su inicio ha tenido siempre una amplia repercusión mediática.

"No hay una posición clara ni mayoritaria por el momento", si bien aun queda tiempo para alcanzar un consenso antes de emitir el informe, añaden las fuentes.

Juana Rivas cumple sentencia desde su casa Juana Rivas se personó el pasado 11 de junio en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada para acatar la ejecución de la sentencia, aunque lo abandonó el día 15 para cumplir esa condena en su casa con control telemático. Juana Rivas sale del centro de inserción y cumplirá condena en su casa con control telemático El abogado de Rivas confía en que se conceda un indulto parcial o total "resolviendo de esta forma una situación extraordinariamente gravosa para ella y sus hijos", según ha asegurado a Efe. Por el contrario, el padre de los menores, el italiano Francesco Arcuri, rechaza esta medida de gracia y, en un escrito presentado en junio ante el Juzgado de lo Penal 1 de Granada como "parte ofendida", consideró que Juana Rivas no cumple ninguno de los requisitos legales para obtener este beneficio. Además, Arcuri recurrirá la posible concesión del indulto "en cualquiera de sus modalidades, en todas las instancias y tribunales competentes", según adelantó su abogado, Enrique Zambrano.