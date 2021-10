19:59

El gobierno ha presentado una propuesta de prórroga de ERTEs con motivo de la COVID-19. Se prorrogarían hasta el 31 de enero de 2022 con carácter general todas las situaciones de ERTEs regulados en los Reales Decretos anteriores, si bien no se producirá automáticamente si no que las empresas deberán solicitarlo expresamente antes del próximo 10 de octubre , incluida la solicitud de prestación por desempleo a los trabajadores. La administración tiene que resolver en el plazo de 10 días, y en caso de no resolución se entenderá desestimada la solicitud de prórroga, según informa el sindicato UGT.