La Audiencia Nacional investiga como atentado yihadista el atropello múltiple en Murcia que el pasado viernes causó la muerte de dos personas y dejó heridas de diversa consideración a otras dos en la localidad de Torre Pacheco, al arrollar un coche la terraza de un bar.

Fuentes jurídicas han confirmado que el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 se ha hecho cargo del suceso que tuvo lugar en la avenida de Murcia de la pedanía de Roldán el 17 de septiembre, alrededor de las 14:30 horas, en el bar Honey's.

El principal motivo de que se haya derivado a la Audiencia Nacional este asunto, que ha asumido el juez Alejandro Abascal, y que se investiga bajo secreto de sumario, es el de una nota encontrada en el coche en la que aseguraba que se trataba de un atentado, según ha adelantado El Mundo y han confirmado fuentes jurídicas.

El autor del atropello, investigado en la Audiencia Nacional por posible conexión con el terrorismo yihadista, tenía una nota con referencias inconexas a Alá y la violencia, según confirman a Europa Press fuentes de la investigación.

Se investiga si el conductor tenía una enfermedad mental

Las diligencias de la Guardia Civil apuntan a que no pertenecía a ninguna célula terrorista y se indaga sobre si sufría una enfermedad mental. En la nota que analizan los investigadores se presentaba como víctima del sistema y de agresiones cometidas mentalmente.

Con estas dos vías trabajan los investigadores de la Guardia Civil que decidieron trasladar sus pesquisas a la Audiencia Nacional por las referencias a acciones terroristas que figuraban en la nota manuscrita.

No descartan, no obstante, que el individuo sufra algún desequilibrio mental, pues el escrito contienen muchas "incongruencias". Otras fuentes consultadas por Efe han señalado que "en la carta hablaba de todo y no solo de eso".

Otras fuentes consultadas por Europa Press aseguran que, por el momento, se barajan todas las hipótesis. En este sentido, explican que hay indicios para pensar que haya sido un acto terrorista aunque no parece que el responsable perteneciera a ninguna célula terrorista.

Según publica El Mundo, además de la carta "siguiendo las reglas radicales islamistas", un testigo asegura que el agresor hizo un gesto típico de los yihadistas antes de arrollar a los ocupantes de la terraza.