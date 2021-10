Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha asegurado en un comunicado que "entiende" la posición de sus colegas franceses, y que espera que ambos países puedan discutir la decisión en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se celebrará la próxima semana.

"Francia es un socio vital y nuestro aliado más antiguo", ha remarcado Price, asegurando además que su compromiso con la Alianza Transatlántica se mantiene "inquebrantable".

“[1 of 3]: We have been in close contact with our French allies. We understand their position, and we are aware of their plans to recall Ambassador Etienne to Paris for consultations. France is a vital partner & our oldest ally, and we place the highest value on our relationship. pic.twitter.com/xLci8Y8V6V“