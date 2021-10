FéminAS han sido tres días de incesante actividad en La Laboral de Gijón. Todas las ponentes del congreso compartieron su historia y mostraron producto y cocina, pero sobre todo dejaron mensajes. Entre ellos, que se cuide el medio ambiente, que se ayude a retener talento en los pueblos y que se consuma buena materia prima aprendiendo a reconocerla y a valorarla.

Mujeres de México, Lisboa, Argentina, Italia y Colombia, entre otra,s participaron en distintas ponencias culinarias y todas ellas reclamaron el liderazgo femenino en la cocina, un sector en el que las mujeres sacrifican el doble que los hombres para llegar al mismo sitio.

El futuro pasa por la igualdad también en este sector y la muestra es que en la clausura no cocinaron ellas, sino ellos.

Heroínas del mar, el campo y la cocina

Esther Manzano ejerció de anfitriona de la comitiva reunida en La Laboral e inauguró la jornada compartiendo su vida y su cocina. Los orígenes de la cocinera Michelin asturiana motivaron la ponencia y posterior cocinado en directo.

“Los platos del futuro vendrán de las recetas del pasado“

Este eslogan se repitió durante todo el congreso, en el que también destacaron las intervenciones de las responsables directas del sector primario, encargadas de la revolución silenciosa que están viviendo el campo y la mar.

La ganadera Lucia Velasco puso sobre la mesa el problema que afecta a su sector: cuesta encontrar ejemplos de jóvenes que estén dispuestas a renunciar a las comodidades urbanas para trabajar de sol a sol en la huerta o con los animales.

Por su parte, la mariscadora Rita Míguez destacó que ahora que se está volviendo a la normalidad y después de haber saboreado durante la pandemia la vida familiar que antes no conocía, no está dispuesta a volver atrás. O se produce un cambio en las reglas del juego o no quedará nadie que quiera dedicarse a este trabajo.

No faltó la representación internacional de manos de prestigiosas chefs internacionales. Narda Lepes utilizó un producto que tradicionalmente recolectan las mujeres: La Mandioca. La italiana Viviana Varese enseñó su cocina y la esencia de Sicilia en una charla que ahondaba en volver a los orígenes.

Justa Nobre nos trasladó a esos sabores de Lisboa y las cocineras de México enseñaron a trabajar el cacao como siguen haciendo en su comarca.

Por supuesto, no podía faltar la representación de Las Guisanderas de Asturias de la mano de su presidenta Amada Álvarez y otras cocineras españolas como la soriana Elena Lucas, estrella Michelin y dos Soles Repsol.

Todas coinciden en que la clave de su éxito será siempre el esfuerzo y sacrificio de todas las mujeres que han protegido la cultura gastronómica de su territorio y que nos han dado de comer en algún momento de la vida.