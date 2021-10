El Reino Unido simplificará sus restricciones a la movilidad internacional y dejará de exigir un test de coronavirus previo al viaje hacia Inglaterra a las personas vacunadas procedentes de países de bajo riesgo, ha anunciado el ministro de Transporte británico, Grant Shapps.

A partir del 4 de octubre, el semáforo de viajes que clasificaba a los países según tres categorías de riesgo quedará abolido y solo se mantendrá una lista de países en rojo, para los que las limitaciones continuarán siendo más elevadas. Ya no existirán países en ámbar, entre los que estaba España, por lo que los viajeros que tengan la pauta de vacunación completa ya no tendrán que presentar un test negativo de COVID-19.

El Gobierno británico aspira con estas medidas a "reducir el coste de los viajes", al tiempo que continúa protegiendo la salud pública, ha afirmado Shapps. El ministro de Transportes ha anunciado que se aplicará un sistema "más sencillo" para el viajero, de tal forma que no tendrán que demostrar que no son portadores del virus para entrar en Reino Unido, como ya venían apuntando las autoridades británicas.

“TRAVEL UPDATE��: we’re making testing easier for travel ���� From Mon 4 Oct, if you’re fully vax you won’t need a pre-departure test before arrival into England from a non-red country and from later in Oct, will be able to replace the day 2 PCR test with a cheaper lateral flow.“