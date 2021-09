El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, se ha preguntado a “qué está esperando" el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "para presentar su dimisión “después de lo que ha dicho” sobre su partido a raíz de la supuesta agresión homófoba a un joven de Malasaña que finalmente resultó ser falsa.

El ministro vinculó el "discurso" de Vox con un "caldo de cultivo" que está influyendo en el aumento de agresiones homófobas y dijo que el partido de Santiago Abascal "juega en el límite". Este mismo jueves el ministro se ha defendido en declaraciones ante los medios: "Yo no he señalado a ningún partido, he señalado determinadas declaraciones políticas".

00.41 min Marlaska: "Yo no he señalado a ningún partido, he señalado determinadas declaraciones políticas"

“La situación ha sido muy triste y la gente ha quedado retratada” con este asunto, ha incidido Espinosa de Los Monteros en una entrevista en RNE, donde ha criticado que “llevan días intentando atribuir a Vox la responsabilidad de un delito tan espantoso que luego ha sido mentira”.

El diputado de Vox ha calificado lo ocurrido como algo “muy serio y muy triste” y ha dicho que el joven que denunció haber sido agredido por ocho encapuchados (y más tarde confesó que la supuesta agresión había sido una relación consentida) ha hecho “mucho daño a los gays y a la nación”.

“Ha disparado, aunque no es solo responsabilidad suya, tres días de confrontación, de insultos, amenazas y acusaciones muy graves que han generado mucha crispación”, ha reprochado, aunque ha reconocido que la crispación “no es responsabilidad solo de este individuo”.

A continuación, ha dicho que algo similar “pasó con el caso de Samuel” Luiz, el joven que fue asesinado en julio al grito de “maricón”. “Aunque el delito fue real, intentaron vincular a Vox”, ha criticado, y ha asegurado que el crimen “no tenía nada que ver ni con la homofobia ni con Vox” porque los agresores eran “personas de extrema izquierda” y “nadie conocía” la condición sexual de Samuel. Aún así, “salieron a las calles, llenaron plazas, se sembró el odio y la mentira igual que ayer”, ha apostillado.

Celebra que Vox ha roto "el consenso progre" A su juicio, quienes acusan “a un partido como Vox” ante estas situaciones están acusando “a cuatro millones” y a “la mitad de españoles” que no piensa como ellos. Y ha llamado a hacer una “reflexión” de lo ocurrido. Preguntado si Vox está rompiendo consensos básicos en tema de diversidad, Espinosa de los Monteros ha respondido: “Estamos rompiendo el consenso progre con absoluta claridad y creo que es muy sano”. “La diversidad incluye también la de opinión”, ha defendido, algo que no hace que esté “en cuestión” el respeto a la diversidad de razas, credo o sexo. “Si solo se puede pensar como piensa la izquierda o el separatismo, claro que hemos venido a romper con el consenso”, ha incidido. Por otra parte, ha criticado que se atribuya a Vox que está en desacuerdo con la igualdad. “Todos deben ser iguales ante la ley, eso está consensuado” y se ha mostrado de acuerdo en que no se discrimine a nadie por su orientación sexual ni que se agreda a personas “por ningún motivo”. “Estamos de acuerdo, pero si decimos que todos tenemos que ceder ante la presión de ciertos ‘lobbys’ subvencionados cuya función es mantenerse en retroalimentación de dinero y poder, yo creo que no”, ha añadido, y ha defendido que poder criticar a esos ‘lobbys’ LGTBI, feministas o de la izquierda “no rompe la estabilidad constitucional sino el consenso progre”.