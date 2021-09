Sumado a la llegada de los talibanes y a la irrupción de la facción afgana del Estado Islámico los ciudadanos del país asiático se enfrentan ahora a una grave sequía que acrecente la cifra de los 14 millones de afganos que padecen inseguridad alimentaria grave y necesitan asistencia humanitaria urgente. Una sequía "cada vez más grave" amenaza sus medios de vida, y de acuerdo con las previsiones de la FAO, la cosecha de este año será un 20 % inferior a la de 2020 y un 15 % más baja que la media debido a la sequía, mientras que la necesidad de cereales será un 28 % superior a la del año pasado.

Ante la situación que amenaza con una "gran crisis humanitaria" como advirtió la ONU, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enviado un vuelo que ha aterrizado en la ciudad de Mazar-i-Sharif con medicinas y material médico que facilitará 3.500 operaciones en Afganistán.

“Lifesaving medical supplies were successfully airlifted into Afghanistan on Monday, says @WHO.



