Miles de jóvenes que han terminado el Bachillerato y han superado las pruebas de acceso a la universidad tienen que decidir estos días qué carrera estudiar y dónde. Se enfrentan a solicitudes en las que tienen hasta 12 opciones para seleccionar, pero no es fácil. Estudiantes que no saben si llegan a la nota de corte que necesitan para acceder a los estudios universitarios a los que quieren dedicarse; otros que saben qué quieren estudiar pero no si les conducirá a la profesión a la que se quieren dedicar, y otros que no han deshojado la margarita ante una cantidad apabullante de grados.

No pocos aseguran que les falta información para afrontar una decisión que intuyen clave para su futuro. Además, con la pandemia, las universidades han dejado de celebrar sus tradicionales jornadas de puertas abiertas. Y al margen de ello, muchos de los estudiantes se quejan de que a la hora de informarse sobre un grado universitario, lo que se les cuenta es información generalista o bien centrada en vender las bondades de un grado en particular.

Para facilitarles la tarea, un grupo de universitarios ingenieros ha diseñado una página web que pone en contacto a estudiantes de segundo de Bachillerato con universitarios 'en ejercicio'.

"Me parece muy interesante poder contactar con personas que ya han vivido lo que voy a vivir yo dentro de un tiempo, para poder ver su experiencia y saber realmente si lo que voy a estudiar me va a gustar o no", cuenta Paloma, una estudiante que ha querido contactar con Álvaro, un universitario de Empresa y Tecnología.

¿Qué quieren conocer los futuros universitarios? De todo: "si realmente es muy difícil el acceso, temas de convenios Erasmus y movilidad, y sobre si es muy difícil la carrera", enumera Álvaro, estudiante de segundo año, a TVE

La plataforma que ha permitido unirles se llama Unigow, una web colaborativa, por la que han pasado en año y medio más de 7.000 estudiantes de Bachillerato a los que han ayudado a discernir qué estudios universitarios iniciar. Detrás de la idea están tres estudiantes de la Universidad Carlos III: Alejandro Cañada, Alejandro Sánchez y Louan Rousseau.

Los alumnos de Bachillerato entran en la web y piden contactar con alguien que esté en la universidad en la que les interesa estudiar. La plataforma les facilita el contacto y es el bachiller el que se dirige al universitario. "Nos hemos percatado de que hay un problema real en la orientación universitaria", explica Alejandro Sánchez a TVE. "A veces las cosas han cambiado muchísimo desde la época en que estudiaron los orientadores y por eso es más fiable la opinión de un universitario", añade.

"No tengo claro qué voy a estudiar, tengo demasiadas opciones y tengo que empezar a descartar para quedarme con una", afirmaba Paloma a TVE. Ahora tiene más argumentos para tomar la gran decisión.