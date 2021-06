Investigar sobre la malaria, trabajar en la solución de uno de los problemas matemáticos del milenio o formar parte del cuerpo diplomático. Años después de ser los mejores en la selectividad, a centésimas del 10, los alumnos más brillantes de bachiller han seguido con éxito su vocación, ya sea en medicina, veterinaria, matemáticas, economía o diplomacia.

Con notas muy por encima de la media, que en 2020 fue de 7,34 puntos sobre diez, algunos han salido a trabajar al extranjero, mientras que otros planean seguir en España. Todos ellos, sin embargo, coinciden en una cosa: relativizar lo que supuso tener la mejor nota en los exámenes de acceso a la universidad.

Reconocen que aquel hito les permitió entrar con holgura en las carreras que deseaban -la mayoría con notas de corte que superaban el 12, incluyendo la parte específica que eleva la nota máxima a 14-, y muchos consiguieron becas para estudiar gracias a sus excelentes notas, pero ahora, desde la lejanía, lo ven más bien como "un hecho anecdótico".

"Me mantengo firme, esa defensa de la educación pública la voy a mantener siempre porque es una oportunidad que todo el mundo se merece para alcanzar lo que quiera", dice ahora, siete años después. La lucense hizo las pruebas del MIR el año pasado, con nota suficiente para poder elegir especialidad. Quiere hacer pediatría, pero no sabe si irse a Madrid o quedarse en Galicia.

Un sistema que "premia a quien se esfuerza"

Anastasia Pickford también cree que fue útil haber obtenido la mejor nota de la selectividad en Asturias en 2011, un 9,95. Opina que uno de los aspectos positivos del sistema educativo español es que "premia a quien se esfuerza", y gracias a ello ha podido estudiar Veterinaria en la Complutense de Madrid con varias becas de excelencia y un premio extraordinario de fin de carrera.

Diez años después de aquello, Pickford está terminando su doctorado en el Instituto de Salud Global de Barcelona, con una investigación sobre la malaria. "He cambiado de medicina animal a medicina humana. Siempre me interesó la parasitología y esto me ofrece la posibilidad de no limitarme a la veterinaria", explica.

La investigadora viene de una familia a la que se da bien la selectividad: su hermana Cordelia también fue la mejor en la selectividad asturiana en 2013. Ambas han hecho toda su carrera en el sistema público y en España, salvo una estancia de dos meses en París el año pasado, en el caso de Anastasia.

Cree que irse al extranjero a estudiar o trabajar "ayuda mucho, pero no es indispensable". "A veces económicamente es difícil, pero España también ofrece buenas oportunidades", asegura. Tras la tesis, después de unas "buenas vacaciones", tiene ganas de "explorar mundo" y una de sus opciones es irse a la Universidad de Cambridge, en Reino Unido.