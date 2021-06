El porcentaje de aprobados de la EBAU llega hasta el 95,6% en la Región de Murcia, casi tres puntos más que el año pasado. La nota media del examen ha sido un 7,1, la más alta de los últimos tres años. Todas las dudas sobre los plazos o las reclamaciones se pueden consultar en la página web de la Universidad de Murcia. Según los propios estudiantes, estos datos tan altos tienen una relación directa con la pandemia. Durante el curso, tanto los profesores como los alumnos se han tenido que adaptar a la nueva realidad de las clases online. Reconocen que han echado en falta más interacción con los profesores y los compañeros, pero es cierto que la pandemia, según los alumnos, les ha obligado a estudiar un poco más, porque "no había nada más que hacer".

Un ceutiense obtiene un 10 en la prueba

De los 7.232 alumnos que se presentaron a los exámenes, 6.911 han aprobado. De todos ellos, destaca un estudiante de Ceutí, del instituto Felipe de Borbón. Se llama Alejandro Vigueras Torregrosa y ha sacado la nota más alta de toda la Región, un 10. Detrás de él, una alumna del colegio Salzillo de Molina de Segura y otra estudiante del lorquino Ramón Arcas, con un 9,99. Alejandro nos ha contado que no se esperaba llegar a esa nota, aunque tenía buenas sensaciones después de los exámenes.

“Mis ideas están entre matemáticas o biología, pero no acabo de decidirme todavía“

En cuanto a lo que quiere estudiar, confiesa que lo está pensando: "Estaba esperando a tener la nota. Mis ideas están entre matemáticas o biología, pero no acabo de decidirme todavía. La medicina también me la planteo". Lo que sí tiene claro es que estudiará en una universidad de la Región de Murcia ya que no quiere cambiar de comunidad autónoma para estudiar. Ahora que ya sabe los resultados, quiere pasar más tiempo con la familia, los amigos y volver a hacer deporte.