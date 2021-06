Indultos del procés, en directo | Casado acusa a Sánchez de "entregar España a los nacionalistas" con los indultos

13:48

Reyes Maroto asegura que hay un "clamor general" entre los empresarios a favor de los indultos. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado que existe "un clamor general" entre los empresarios catalanes y españoles en favor de los indultos.

"Había un clamor general en el conjunto de los empresarios no sólo catalanes sino también de los empresarios españoles, del propio Antonio Garamendi [presidente de la CEOE] apoyando la decisión que está tomando el Gobierno". Por ello, cree que "son otros, en particular el Partido Popular, el que se queda anclado en el pasado, que no ve que hay que dar un paso sin duda para la resolución del conflicto".