⏳ Esta noticia se actualiza semanalmente con la información que recopilamos de las comunidades autónomas. Los datos de población vacunada, procedentes del Ministerio de Sanidad, corresponden al 11 de junio.

La vacunación contra la COVID-19 en España sigue avanzando. Esta semana, la Comisión de Salud Pública aprobó cómo continuará la vacunación entre las personas menores de 40 años, para lo que ha creado tres nuevos grupos de edad con los que continuar por orden descendente la estrategia nacional en los meses de verano: grupo 11, de personas de 30-39 años; grupo 12, para el tramo de 20-29 años; y grupo 13, que incluye a los adolescentes de 12 a 19 años, aunque la vacunación de estos grupos podría solaparse en función de la disponibilidad de dosis.

Más allá de los tres nuevos grupos que se incorporan a la estrategia de vacunación, los técnicos de Salud Pública han coincidido en que es "fundamental" insistir en la captación de las personas de 40 y más años que no se han vacunado todavía.

Otras cuestiones como la vacunación de las personas que se trasladen a otra región por sus vacaciones están aún encima de la mesa. Las comunidades buscan una posición de consenso para vacunar a aquellos que no estén en su lugar de residencia cuando les llegue el momento.

Ante el avance de la variante Delta, que es más contagiosa que la británica y ya es dominante en países como Reino Unidos, las comunidades de Madrid, Galicia y Andalucía tiene previsto adelantar la segunda dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 años. Programada inicialmente 12 semanas después del primer pinchazo, Madrid y Galicia van a hacerlo en la semana 11 y Andalucía en la 10. Por el tipo de vacuna utilizada, el grupo de edad de 60-69 años va con más retraso que otros a los que se está vacunando y que necesitan menos tiempo de espera entre la primera y la segunda dosis.



A continuación, repasamos cómo marcha la campaña de vacunación en España esta semana, con información recabada por los centros territoriales de RTVE y DatosRTVE.

Además, la consejería de Salud ya trabaja en el protocolo para vacunar a los Erasmus, unos 11.000 estudiantes. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha detallado que se inmunizará a todos los que estén empadronados en Andalucía aunque sean estudiantes de universidades de fuera de la comunidad autónoma. No lo ha detallado específicamente, pero también se incluirá en este grupo a todos los universitarios que participen en algún programa académico de fuera de España.

☑️ A quién ha vacunado . La Junta de Andalucía no quiere dar ningún grupo por vacunado al 100 % porque siguen apareciendo algunos nuevos a vacunar, pero sí consideran que rondaría el 100 % en los mayores de 70 años.

➕ Otras claves . El director general de Asistencia Sanitaria, José María Abad, ha explicado que próximamente se abrirán nuevas franjas de edad, aunque debe haber un equilibrio entre estas y el número de dosis disponibles. También ha reflexionado con que es probable que mucha gente de los nuevos grupos no acuda a la cita porque se encuentre descansando en sus vacaciones.

⚪️ A quién vacuna ahora . No se han anunciado nuevos grupos. Mientras, continúa la vacunación en el grupo de 35 a 39 años y también en el de 40 a 49 años, así como la administración de segundas dosis de AstraZeneca a los mayores de 60 y remanentes del resto de grupos.

⚪️ A quién vacuna ahora . No se ha anunciado ningún grupo nuevo, pero se siguen administrando primeras dosis al grupo de edad de 40 a 49 años y segundas en el caso de los menores de 60 años.

☑️ A quién ha vacunado . A residentes y personal de centros de mayores y de atención a grandes dependientes, al personal sanitario y sociosanitario de primera línea y a los grandes dependientes de grado 3 no institucionalizados.

Por otro lado, Cataluña será otra de las comunidades que vacune a los estudiantes Erasmus antes de marcharse aunque por franja no les toque.

➕ Otras claves . Algunas personas se han percatado de que a la hora de pedir cita, al final del proceso se comunica qué vacuna van a recibir. Si no es la que alguien desea, a modo de picaresca, anulan la cita y abren una nueva hasta que consiguen la que quieren.

➕ Otras claves . La ciudadanía podrá indicar a Sanidad a partir del 15 de julio sus días de vacaciones para adaptar la vacunación. La finalidad es que las personas residentes en la región informen sobre las semanas que no van a estar en la Comunitat para poder planificar su vacunación.

Galicia

⚪️ A quién vacuna ahora. No se han anunciado nuevos grupos para esta semana. Mientras, continúa la vacunación con dependientes que no están en residencias, con los grupos de edad de entre 40 y 79 años, con personas con condiciones de alto riesgo, con trabajadores de actividades esenciales y con profesionales de la pesca de altura y gran altura. También se continúa citando a los que no acudieron a vacunarse cuando les correspondía.

☑️ A quién ha vacunado. A los residentes de los centros de mayores, al personal sanitario y sociosanitario y a las personas mayores de 80 años.

➕ Otras claves. La Consellería de Sanidade ha adelantado una semana la segunda dosis de AstraZeneca a los que ya recibieron un primer pinchazo de la misma. Son unos 40.000 gallegos mayores de 60 años, que serán citados en los próximos días. Habrán pasado 11 semanas desde su primer pinchazo.

↑ Personas con al menos una dosis: 1.462.402 (54,1 %)

↕️ Personas con pauta completa: 990.784 (36,7 %)