Manoliño eligió Galicia para pasar la pandemia, vive en la ría de Noia desde hace año y medio. Tras ser repudiado por su manada, este delfín joven empezó a buscar la compañía de los mariscadores que se sumergen a por navajas. Pero su creciente demanda de atención se está convirtiendo en un problema.

“Me echó la boca al codo y me hizo presión“

El mariscador recolector de navaja, Jorge Senra, sufrió un mordisco del animal. "Entendemos que es jugando. Me echó la boca al codo y me hizo presión, me hizo firme como decimos aquí en Galicia, y cuando le vino la gana de respirar me subió para arriba", cuenta el 'navalleiro'.

El presidente de los 'navalleiros' de la Cofradía de Noia, Franciso Añón, lamenta que "no te deja trabajar porque él quiere jugar, quiere que juegues con él, es como un perro".

300 kilos y casi tres metros 300 kilos y casi tres metros. Los expertos advirtieron desde el principio que puede resultar peligroso interactuar con él, además de estar prohibido. Pero cada vez que Manoliño aparece en la playa, niños y mayores lo rodean para jugar, hacerse fotos y nadar con él. “El animal va a buscar a las personas“ El coordinador para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), Alfredo López, asegura que "el animal va a buscar a las personas, porque tiene ese instinto, esa necesidad de buscar compañía, pero nosotros no debemos de entrar en su juego".