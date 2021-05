Productores de ostras en Nueva Inglaterra (Estados Unidos) están ganando dinero por devolver estos preciados bivalvos al mar en vez de venderlos en los restaurantes, que como en tantos lugares del mundo, han tenido que cerrar por la pandemia.

La salvación ha llegado de un proyecto de 'The Nature Conservancy' que ha convencido al Gobierno federal para que compre las ostras que los productores no podían vender y las use para limpiar el agua y reconstruir los arrecifes de moluscos que han ido desapareciendo por la contaminación y la sobrepesca.

Cuando la pandemia golpeó el año pasado, el criador Chris Bertis pronto se dio cuenta de que la mayoría de los restaurantes que compraban sus ostras habían cerrado. Sin un nuevo mercado, su empresa Ferda Farms se enfrentaba a una posible ruina económica.

Bertis descubrió que 'The Nature Conservancy', en asociación con 'The Pew Charitable Trusts', estaba comprando millones de bivalvos en todo el país para reconstruir arrecifes de ostras diezmados, y rápidamente se unió al esfuerzo.

"Realmente ha sido un salvavidas para nosotros, nos ha permitido mantener algunos ingresos y a la vez que participamos en este proyecto que, en mi opinión, es una gran idea", ha comentado el productor de ostras.