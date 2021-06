(Disparos)

(HABLA EN BOSNIO)

"Yo soy Slobodan Minic

y esto es el programa abierto

de la guerra de Radio Bosnia y Herzegovina.

Hoy los francotiradores han matado a unos diez ciudadanos de Sarajevo,

entre ellos a tres niños".

Cuando me vio la gente allí, en la entrada de la radio,

me gritaban: "Bomba, corre, corre, ¿estás loco?".

Yo pensaba "Si me alcanza, me alcanzó y ya está".

(Móvil)

(Sirena)

Atentos a...

-Perdón, esa ha sido mía. -"OK", va.

Un gran país llamado Yugoslavia,

que estaba preparado para hacer el tránsito

desde el comunismo a la yugoslava al capitalismo,

de repente salta en mil pedazos.

Cuando empieza a correr la sangre,

ya ves que ya no hay ninguna broma.

Genocidio para prevenir genocidio.

"El mensaje es claro: 'Si rompéis Yugoslavia,

iremos a la guerra para unir a los serbios en un solo estado'".

Cuando se desatan las fuerzas del mal,

todo lo peor asoma y de forma mucho más desaforada.

Tú tienes artillería y te dedicas a tirar tus proyectiles de mortero

sobre colas de pan y gente que va a buscar agua...

Eso no es una guerra, eso es terrorismo puro y duro.

Y los bombardeos buscaban más la matanza por la matanza,

provocar el mayor número de víctimas.

Hacer masacres, masacres multitudinarias.

Sarajevo con el asedio

se convirtió en el campo de concentración

más grande del mundo.

Yo me veía una cosa pequeñita en un coche

y mirábamos a derecha e izquierda con terror

cómo se podía llegar a ese destrozo en una ciudad.

Absolutamente impactante.

En Bosnia nace la insensibilidad de la imagen.

En una guerra civil, con una ciudad sitiada,

la gente se enamora, hace el amor, juega al fútbol,

hace teatro, celebra cumpleaños.

Creo que los radicales que buscaron la destrucción

de la convivencia en los Balcanes consiguieron su objetivo.

"El presidente de la antigua Yugoslavia,

Mika Špiljak, inaugura los Juegos de Sarajevo 84".

(HABLA EN CROATA)

(Vítores)

Yugoslavia no era un país tercermundista.

Era un país europeo, un país avanzado.

Yo en el año 81 fui a Yugoslavia.

Me enternecí con el comportamiento de los yugoslavos en general.

Me emocionó ver que tenían los mismos gustos musicales que yo.

Los mejores grupos de "rock" de Europa

tras los británicos eran yugoslavos.

Cuando llegué allí sentí una extraña afinidad,

quizás por el aspecto de la gente, las inclinaciones culturales,

la forma de hablar, las inquietudes...

Eran muy similares, como estar en una ciudad europea.

Como estar en Madrid.

Culturalmente era gente muy avanzada,

era gente acostumbrada a vivir y a viajar.

Era un país que no pasaba ninguna necesidad.

Era un país donde se podía comprar absolutamente de todo

sin que hubiera ninguna restricción.

Tú podías entrar a cenar a un restaurante sin ningún problema.

Estabas en Europa, estabas en tu casa.

Mira mi sonrisa cuando pones esto, cuando me preguntas esto.

Sarajevo era y es una maravilla.

Era una ciudad donde se mezclaban Oriente y Occidente.

Era un privilegio nacer y crecer en Sarajevo.

Un gran país llamado Yugoslavia,

que estaba preparado,

muy bien preparado, para hacer el tránsito

desde el comunismo a la yugoslava al capitalismo.

Con yugoslavos de diferentes religiones,

diferentes culturas,

que hablaban inglés mejor que nosotros,

mejor alemán que nosotros,

que jugaban mejor a los deportes colectivos que nosotros,

como el baloncesto, el fútbol, el balonmano, el voleibol...

De repente, este país salta en mil pedazos.

Había países y había organizaciones

a los que no les convenía una Yugoslavia fuerte.

"En Yugoslavia nada está nacionalizado.

La propiedad social significa, en este peculiar sistema,

que nada pertenece a nadie en concreto,

sea individuo, grupo o Estado".

Se sabe que el presidente Reagan entonces

tenía una obsesión con el comunismo.

Quería destruirlo como fuera,

incluso el modesto comunismo-socialismo yugoslavo.

Tuvimos un "socialismo con rostro humano",

como se llamaba, un socialismo del mercado,

que quiere decir opuesto a la idea de Unión Europea,

de una globalización

y de un capitalismo liberal.

La idea fundamental para entender lo que pasó en Bosnia-Herzegovina

y en la ex-Yugoslavia en los años 90

fue, casi diría yo, como una vuelta al pasado.

Un ajuste de cuentas con lo ocurrido en la II Guerra Mundial.

Los Balcanes, lo dijo Churchill, era una de las regiones del mundo

con tanta historia que prácticamente es incapaz de digerirla.

Porque los agravios, la sensación de agravio y rencor,

se remonta siglos.

Era una cosa que todo el mundo recordaba de 50años antes,

cuando el padre de uno mataba al padre del otro.

Es decir, casi una guerra medieval.

Y donde se acabó un modelo de convivencia

que había estado, digamos, cuya argamasa había sido Tito,

el mariscal Tito, que murió en el año 80.

Y a partir de entonces se desintegró la ex-Yugoslavia

como después haría la Unión Soviética, ¿no?

(Vítores)

El mariscal Tito,

que era una persona carismática,

supo controlar los nacionalismos latentes

de serbios, de croatas, musulmanes y albaneses.

Los periódicos de la época de Tito a lo mejor un día decían:

"Detenido un ladrón serbio".

Y al día siguiente, "Detenido un ladrón croata".

Para que todo un poco se equilibrara, ¿no?

De una manera absolutamente artificial.

Fue un perfecto dictador durante muchísimos años.

Tito intentó mantener esta federación

de la forma más estable posible,

tratando de repartir el poder con una presidencia rotatoria.

La verdad es que había agentes internos contrarios,

precisamente, a este reparto y a este equilibrio del poder.

"Josip Broz Tito moría.

El régimen que inspiró siguiendo un modelo irrepetible

está todavía vivo,

aunque la crisis económica haga tambalear sus cimientos".

Cuando él murió,

ya empezó un poco

a moverse Yugoslavia.

"La Yugoslavia del postitismo, huérfana del héroe partisano,

ha comenzado a ver los primeros síntomas de resquebrajamiento

en una unión de pueblos y culturas inverosímil antes de ayer".

En la ex-Yugoslavia evidentemente había un nacionalismo serbio,

el de Milošević, que al final quería seguir manteniendo el poder

y la excusa fue el nacionalismo, ¿no?

Bueno, Milošević era una persona que puede ser más culpable

de todo lo que ocurrió porque tenía poder.

En su poder estaba todo el Ejército exyugoslavo prácticamente.

Los serbios eran mayoría en Yugoslavia.

Claro que es el máximo culpable de todo esto.

"Las biografías lo describen como un burócrata ambicioso

del partido, el comunista,

que, tras la muerte de Tito, escaló hasta lo más alto

y resistió ahí valiéndose del despotismo,

la propaganda y el nacionalismo serbio".

Él aprovechó muy bien el nacionalismo y la religión

para unir a los serbios

y para intentar hacer la Gran Serbia.

Los serbios viven en Croacia,

vivían en Bosnia-Herzegovina,

claro que en Serbia y en Kosovo.

Hacer un país de todo esto no se podía hacer sin la guerra.

Y un discurso, además,

en el que empezaban a destilar tensiones y orgullos nacionalistas

muy preocupantes. Esta especie de supremacía.

Y la verdad es que esto, cuando lo utilizas políticamente,

puede tener efectos devastadores.

Centenares de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos,

decenas de miles de mujeres violadas

por culpa del serbio Slobodan Milošević.

Devolvamos la hermandad a nuestros pueblos.

Fue el gran arquitecto del desastre balcánico.

Evidentemente, antes de que las comunidades balcánicas

empezaran a matarse entre ellas, hubo grandes tensiones.

Había problemas en las universidades,

problemas en los trabajos,

había amigos que ya no se hablaban,

había amigos que prohibían hablar de política cuando se juntaban.

Estas tensiones fueron exacerbadas con movimientos nacionalistas

que tuvieron en el terreno del fútbol

un campo de desarrollo muy grande.

Las gradas se convirtieron en escenarios, precisamente,

de esta tensión política

en la que se buscaba "Yo no soy feliz

porque el centro, el gobierno central,

me impide ser yo mismo".

Milošević, que demostró que era el más listo de todos,

se da cuenta de que el comunismo está a punto de liquidarse

y meses antes de la caída del muro de Berlín

en 1989, en julio,

organiza una manifestación apoteósica

en Kosovo.

"El 28 de junio de 1989

se celebra el sexto centenario de la derrota ante los turcos

del duque serbio Lazar.

El lugar, el mismo de la batalla:

el Campo de los Mirlos en Kosovo".

Hubo una batalla de los serbios contra los otomanos

que se convirtió en una batalla mítica.

Él aprovechó esto para hacer un mitin allí.

"Es el momento de mayor gloria de Milošević, que advierte:

'Quizás no sepamos trabajar, pero sabemos luchar'".

Por primera vez en toda esta situación

se mencionaron las armas.

Y ahí monta toda una especie de panserbismo

en el que anuncia por todas partes que donde hay un serbio es Serbia.

Los serbios siempre ganaban las guerras, pero perdían la paz.

Ahora había llegado el tiempo de invertir las cosas.

Venía acompañado por la idea

de que todos los serbios tienen que vivir en el mismo país.

Si puede ser en Yugoslavia, vale. Si no, en la Gran Serbia.

"El mensaje para el resto de repúblicas es claro:

'Si rompéis Yugoslavia, iremos a la guerra

para unir a los serbios en un solo estado'".

Y eso hace que las demás comunidades de Yugoslavia,

las demás repúblicas, se empiecen a poner nerviosas.

Y regiones como, sobre todo, Croacia o Eslovenia,

que se sentían muy distanciadas de Belgrado

y que además sentían en el cuello, precisamente,

el aliento de poder de Belgrado

de mantener a toda costa la preeminencia serbia.

Ven que hay un tipo

con un discurso

muy ultranacionalista en el peor sentido del término

que está creando una atmósfera apropiada

para convencer a su pueblo,

que prácticamente está pidiendo "Ordénanos y vamos a la guerra".

"Milošević controla el tumulto

y promete que nadie volverá a tocar a los serbios".

Sembró odio.

Dice: "Ahora los serbios tendrán que golpear primero

para evitar que les golpeen".

Genocidio para prevenir genocidio.

Estabilicemos Yugoslavia, estabilicemos el socialismo.

Se puede decir que esto fue

un punto de inflexión en el conflicto.

Kosovo era la clave de todo esto.

Allí empezó todo

y allí, como hemos visto después, acabó todo.

"Eslovenia pide más reformas, no las consigue

y convoca un referéndum independentista en 1990.

Lo secunda casi el 90 por ciento.

Eslovenia comienza a negociar con Europa.

En diciembre de 1991

la reconocen Alemania, Suecia e Islandia.

Un mes después lo hace toda la Unión Europea".

Cuando se declaró la independencia en Eslovenia y Croacia,

prácticamente lo que era Yugoslavia tal y como se conocía

desde el fin de la II Guerra Mundial

saltó en mil pedazos.

"Convertida en ruinas,

Vukovar cayó el lunes en manos de las fuerzas proserbias

tras un asedio medieval de casi tres meses".

Vukovar justamente era la frontera física con el Danubio,

que hacía de frontera física entre Croacia y Serbia.

Era un lugar estratégico, que, bueno, tenía mucha industria

y que para los serbios era importante ocuparlo.

"Antes de que comenzase la guerra,

Vukovar contaba con cerca de 40 000 habitantes.

Era una ciudad próspera, rica en viñedos y cereales".

Lo de Vukovar era una situación absolutamente de guerra total.

Era un cerco infernal

y unos bombardeos con artillería pesada

que hacían temblar los hoteles de diez pisos, ¿no?

Los soldados croatas, de la Guardia Nacional croata,

se han replegado hasta estos taludes,

y aquí es donde han montado su última línea de resistencia.

Ahí fue donde yo me encontré con la guerra de verdad.

"Pronto fue el infierno.

En las bodegas de las casas,

donde se apiñaban indistintamente familias serbias y croatas,

no había luz eléctrica ni alimentos.

Se llegó a comer solo pan y una vez al día".

Y vimos muchísima gente muerta,

tirada en las calles, en los coches, en la morgue...

"Comienza el desfile de civiles,

lívidos ante el espectáculo fantasmagórico

de su ciudad destruida".

Nosotros pensábamos: "Mira, Eslovenia es diferente.

Bueno, ellos se separarán y ya está".

Pero cuando empezó en Croacia y se acercó a Bosnia,

vimos que era más serio.

Pero también pensábamos:

"Esta rivalidad entre serbios y croatas duraba siglos,

pero a Bosnia esto nunca vendrá".

Cuando vino a las fronteras de Bosnia, pensábamos:

"Mira, las fronteras son fronteras,

pero a Sarajevo esto nunca vendrá".

Bueno, era una incredulidad que para mí dura todavía.

La convivencia hacía creer que era inimaginable

que lo que se había vivido primero en Croacia

fuera a pasar después también en Bosnia.

Y, sin embargo, cuando se desatan las fuerzas del mal,

cuando se desata, precisamente, la violencia y una guerra civil,

todo lo peor asoma y de forma mucho más desaforada.

Eslovenia ya se había independizado, Croacia también.

Quiere decir que Yugoslavia prácticamente no existía

y ahora Bosnia no tenía muchas opciones:

o quedarse en esta pequeña Yugoslavia

con Milošević como líder

o ir por su propio camino.

"La república de Bosnia-Herzegovina

declaró su independencia de Yugoslavia

el 3 de marzo de 1992

y fue reconocida por las Naciones Unidas".

Se organizó este referéndum, que los serbios boicotearon.

Dijeron que no aceptarían nunca

los resultados de este referéndum.

Esto para mí ya tenía una pinta muy mala.

Si ellos no aceptan la independencia,

¿cuál es la otra solución?

¿Cuál es la alternativa? Lucharán en contra.

"El 5 de abril, una multitud de decenas de miles de civiles

de todas las etnias y religiones

se concentraba en el Parlamento, frente al Hotel Holiday Inn.

Desde la habitación 409,

un francotirador abría fuego matando a dos jóvenes,

Suada Dilberović y Olga Sučić.

Bueno, cuando empieza a correr la sangre

ya ves que no hay ninguna broma.

"Comenzaba una carnicería de tres años y medio

transmitida en directo al mundo".

Este es el punto más alto

desde el que los serbios bombardean Sarajevo.

La táctica es muy sencilla:

los proyectiles solo tienen que seguir la ley de la gravedad.

Escuchábamos permanentemente la radio.

No había internet, nada.

Mi principal fuente de información era la radio.

Si en la radio decían: "Pasa esto en este sitio",

pues allá que nos íbamos.

Antes de la guerra fui el director de un programa de cultura y ocio

de Radio Sarajevo

y tuve un programa que se llamaba "Mivion",

que era muy conocido y muy popular.

Hacía entrevistas a gente famosa de toda Yugoslavia

de todos los ámbitos de la cultura y del arte.

Y, bueno, vivía una vida muy muy agradable.

Yo no servía ni para las armas ni para otras cosas,

pero sí para defender a mi ciudad, a mis amigos y a mi familia

con la palabra, que es la única arma que tenía.

Era mi manera de defender la vida de antes.

Quería abrir, abrir un poco las ventanas de esta gente

que nos escuchaba en sótanos, en refugios, por las noches,

que se reunían para escuchar

un transistor porque no tenían otro.

Intentaba un poco abrir, hablar sobre el mundo,

hablar sobre Sarajevo dentro de 15 años,

porque hablar solo de miserias también te impacta muchísimo.

Siempre impactaba muchísimo a la gente, ¿no?

Mucha gente estaba muy mal informada porque no había televisión

o, si había, no se podía ver porque no había luz.

Solamente había un diario, que se agotaba a primera hora.

La radio muchas veces no funcionaba por lo mismo,

porque no había ni baterías para las radios.

Cuando había una matanza, la gente se enteraba de lo que ocurría

por puro rumor.

6 de junio del 92, que era sábado.

Sobre las 11:30 entramos en Sarajevo.

(Disparos)

(Gritos)

Por la avenida de los francotiradores.

Llevaba un chaleco que no valía para nada

y estaban disparando sin contemplaciones,

bombardeando sin contemplaciones.

Ese día calculamos que cayeron 3000 proyectiles sobre la ciudad.

Sarajevo es un valle y está rodeado de colinas.

Tres cuartas partes de esas colinas

estaban ocupadas por la artillería, muy básica,

de los separatistas serbios de Bosnia

apoyados por el gobierno de Serbia central de Belgrado.

Milošević estaba en Belgrado

y su hombre fuerte, digamos, su hombre de paja

era Karadžić, que estaba a las afueras de Sarajevo.

"Conocido como El carnicero de Sarajevo,

Karadžić era el líder serbio-bosnio durante la guerra".

-"Psiquiatra, poeta y autor de cuentos infantiles,

Radovan Karadžić actuó como heraldo de la muerte

durante su presidencia de la efímera República Serbia de Bosnia.

Y su brazo ejecutor, el general Ratko Mladić".

Y todas estas posiciones de artillería

estaban en esas colinas tirando proyectiles a la ciudad.

Aquello no fue una guerra, fue un...

Eso, terrorismo contra civiles indefensos.

"El líder serbio ha amenazado con un nuevo baño de sangre,

un nuevo Beirut en Europa,

si los serbios son obligados finalmente

a vivir bajo una autoridad bosnia en Sarajevo".

-Cuando sonaba un bombazo o cuando sonaba algo,

si ellos ponían cara de miedo, tú la tenías que poner.

Si no se inmutaban, que llevaban mucho más tiempo allí que nosotros,

nosotros no nos inmutábamos tampoco.

(HABLAN EN ITALIANO)

La guerra en la antigua Yugoslavia es caldo de cultivo para cometer

todo tipo de atrocidades.

Entre esas atrocidades

se encuentran las violaciones masivas de mujeres,

muchas de ellas menores de edad.

-"Las cifras son escalofriantes:

entre 35 000 y 50 000 mujeres bosnias,

en su mayoría musulmanas,

de edades comprendidas entre los siete y los sesenta años,

han sido violadas por soldados serbios.

De ellas, al menos 9000 han quedado embarazadas

y casi 400 han sido asesinadas tras la violación".

-Cuatro chetniks paramilitares serbios entraron en mi casa,

me cogieron por los pechos, me tiraron a la cama y me violaron.

Luego hicieron turnos y me violaron otra vez

uno tras otro.

Mientras, en la otra habitación, mi hijo lloraba.

La población civil de Bosnia

estaba actuando con una gran integridad,

con una gran dignidad.

Había serbios que se habían quedado en Sarajevo

a pesar de que las bombas las disparaban sus propias milicias,

las milicias serbias.

Había serbios que querían vivir y querían seguir en Sarajevo

porque amaban la convivencia étnica.

Me parecía que era injusto que una ciudad que había admitido

la multiculturalidad y la multirreligiosidad

estuviera siendo destruida en su esencia.

Un intento de vida cotidiana, pero, pues eso, con barricadas,

con lugares donde ponía "Peligro, francotiradores"

donde la gente cruzaba a toda velocidad.

(Bombas)

(Disparos)

Ves una ciudad donde los vestigios de una vida normal

estaban muy recientes,

y esto se ha roto. Cuando hablas con la gente,

ves cierta perplejidad, ¿no?

Es decir, "nos están matando

y aquí intentamos hacer una vida normal y es imposible".

De la vida cotidiana te puedo decir

que era duro, era durísimo.

Alguien dijo que Sarajevo con el asedio

se convirtió en el campo de concentración

más grande del mundo,

donde no tuvimos ni comida ni luz

ni medicamentos ni ganas ni nada de nada.

Quiero decir, nada de la vida civilizada.

Y, además, estábamos todos los días

y a todas horas expuestos a los francotiradores,

a los tanques, a los cañones

que estaban montados alrededor de Sarajevo.

¿Qué puede hacer el ser humano?

Quiero decir, tiene una fuerza interior

que, en circunstancias como estas, sale a la luz.

Me acuerdo muy bien de que las chicas

salían siempre arregladas,

pintadas, con el pelo... Da igual que no hubiera agua,

con el pelo arreglado y todo esto.

Pensaba: "¿Por qué hacen esto?".

Por esto, por dignidad,

porque esta era su manera de enfrentarse a todo esto.

Cuando tomé esta fotografía

es octubre del 93.

Hacía año y medio que estaban la guerra y el cerco.

Seguían saliendo a la calle con una actitud valiente,

manteniendo su mejor presencia física,

con sus mejores ropas.

Lo difícil que era conseguir un perfume,

lo difícil que era lavar, lo difícil que era comer,

que te quedase bien la ropa

después de haber perdido una media de 15 kilos.

La gente se jugaba la vida por conseguir un periódico,

por comprar el pan, por lavarse,

por tener un aspecto saludable, grato.

Por no animalizarse,

para no perder tus rasgos humanos.

En una guerra civil, con una ciudad sitiada,

la gente se enamora, hace el amor,

juega al fútbol, hace teatro, celebra cumpleaños.

Organizábamos exposiciones en los sótanos, en los pasillos.

Empezaron a organizar teatros allí.

Incluso durante la guerra nació un teatro nuevo.

Me acuerdo también de cuando hicimos un programa...

Yo lo hice allí, en un teatro,

cuando nos despedimos de una chica

que iba a Eurovisión,

una cantante que iba a Eurovisión.

Eso también fue una cosa muy muy rara.

También un concurso de Miss Sarajevo.

Es ya conocido porque U2 y Bono hicieron una canción,

"Miss Sarajevo".

("Miss Sarajevo")

(Vítores)

Me acuerdo muy bien cuando a veces salía,

me parecía un día normal, un día tranquilo,

y de golpe empieza.

Se oyen, bueno, explosiones cada vez más cerca.

Se oyen también disparos de los francotiradores y cosas.

Yo iba allí pensando...

Era un poco tonto, puede ser:

"¿Qué hago ahora?

¿Esconderme, continuar, correr, pararme?".

Cuando me veía la gente ahí,

en la entrada de la radio, me gritaban:

"Bomba, corre, corre, ¿estás loco?".

Yo pensaba: "Hombre, si corro puede ser que corra allí,

hacia la muerte.

Si voy poco a poco, puede ser que esté esperando a la muerte.

Me voy normal.

Si me alcanza, me alcanzó y ya está".

¿Por qué era? ¿Porque yo tenía un coraje excepcional?

No, no lo creo.

Pienso más que me daba igual,

porque la vida era tan dura

que a veces, puede ser subconscientemente, pensaba:

"Bueno, habrá que acabar con todo de una vez".

La gente comía y sobrevivía gracias a la ayuda humanitaria,

gracias a ACNUR y UNPROFOR,

las Fuerzas de Protección de Naciones Unidas.

Eran convoyes que llegaban y era...

Yo recuerdo que la dieta era toda en polvo.

O sea, puré de patatas con huevos en polvo y macarrones.

Lo más dramático es quizá la situación de la población

que está atrapada en sus propias ciudades,

que no se ha desplazado porque no puede

y que lleva varias semanas ya sin recibir

ningún tipo de ayuda humanitaria

y sometida a fuego, sometida a combates muy violentos

que no respetan a la población civil en absoluto.

La gente vivía vivió de ayuda humanitaria todo el tiempo.

Incluso la misión de Naciones Unidas, UNPROFOR,

era incapaz de imponer la propia ayuda humanitaria.

Cuando en un control de carreteras

radicales serbios se imponían con la fuerza de las armas,

UNPROFOR volvía sobre sus pasos.

Cuando hablabas con soldados de la misión española,

te contaban su frustración precisamente

porque había gente muriendo de hambre

porque ese convoy humanitario era puesto...

En fin, obligado a dar marcha atrás.

Esto era el pan nuestro de cada día

durante muchísimo tiempo de la guerra.

Que la ayuda humanitaria no llegaba lo sabía todo el mundo

y nadie intentó en ningún momento poner fin a esta tragedia.

Tuve un hijo pequeño

que tenía solo tres añitos cuando empezó todo.

Mi mujer estaba embarazada,

dio a luz seis meses después del inicio de la guerra

en un sótano de un hospital, sin luz,

con los encendedores de los médicos.

Después, buscar entretenerles

mientras estaban en casa y en una habitación

hasta cuatro meses sin salir

en las épocas cuando se bombardeaba mucho.

Temer cada día por su vida

era muy duro.

Cuando se bombardeaba hacía eco,

con lo cual parecía que una bomba eran diez.

(Bombas)

No sabías de dónde venía.

Aquello era Sarajevo, una guerra sin frentes

donde todos tenían el síndrome de Vietnam

porque no hay primeras líneas, no sabes dónde puedes estar a salvo,

en tu cama te pueden encontrar si te cae la bomba en el techo.

La biblioteca era un símbolo de Sarajevo.

Era una institución muy importante para toda Bosnia-Herzegovina.

Era un edificio precioso también por sí mismo

y tenía dentro unos dos millones de documentos

de gran valor histórico-artístico.

Y ahora quemar esto

quiere decir que alguien quiere quemar

los recuerdos de todo un pueblo.

No es lo mismo un ser humano que un libro,

pero cuando uno empieza quemando libros, acaba con seres humanos.

Entonces, era un mensaje nítido de borrar la memoria.

Incluso no dejaron a los bomberos acercarse.

Tiraban los francotiradores y no podían acercarse,

prácticamente, a rescatar algo que se pudiera rescatar.

Había un genocidio,

de exterminar a una parte de la población,

y un memoricidio, borrar todos sus rastros.

Sus rastros... Pues esto, sus rastros literarios,

culturales, antropológicos...

Dejar la memoria vacía.

El día 5 de febrero del 94

fue para mí el día más duro

de toda la guerra.

Este fue el día de la masacre del mercado de Sarajevo,

donde murió mi hermana.

(Gritos)

(Claxon)

Proyectiles de mortero cayeron sobre un mercado

en un momento en el que había bastante gente

y el número de muertos fue de decenas, ¿no?

"La nueva guerra elevaba el listón de los horrores,

y el de Bosnia-Herzegovina quedó muy alto.

Se acuñó para siempre el término 'limpieza étnica',

acabar con todo aquel distinto

en nombre de la pureza del territorio que se reivindica como propio".

Me llaman de mi casa

y me dicen que mi hermana había salido,

que fue al mercado y que no volvía,

que si puedo ir a buscarla.

Y al final acabé en la morgue, en el depósito de los cadáveres.

Yo tenía que bajar, acercarme a cada uno

de los fallecidos

desde 20 centímetros, de cerca para ver.

Iba allí, volvía por otro lado y no estaba.

Y casi aliviado quería salir

cuando uno me dijo: "Mira, aquí.

Detrás de la puerta hay un cadáver más".

Y aparté la puerta y era ella.

Jadranka, mi hermana.

Esto fue un choque terrible que...

Durante días yo tenía siempre como una doble imagen.

Te veía a ti, por ejemplo,

pero debajo veía a Jadranka

en este depósito de cadáveres.

El impacto emocional de esta matanza lo que hacía

era golpear más duramente

la capacidad de resistencia de los ciudadanos.

Buscaban más la matanza por la matanza,

provocar el mayor número de víctimas,

hacer masacres, masacres multitudinarias.

Tienes artillería

y te dedicas a tirar tus proyectiles de mortero

sobre colas de pan y gente que va a buscar agua...

Eso no es una guerra, eso es terrorismo puro y duro.

Durante la guerra no piensas en pérdidas materiales,

porque esto ya no tiene importancia.

Pero si pierdes a alguien cercano,

como yo que perdí a mi hermana durante la guerra,

esto te marca para siempre.

La primera vez que llegué a Mostar fue en septiembre del 92.

Yo venía de Sarajevo y cuando entré me quedé con la boca abierta,

porque estaba mucho más destruida que Sarajevo, mucho más destruida.

Yo me veía una cosa pequeñita en un coche

y mirábamos a izquierda y a derecha

con terror cómo se podía llegar

a ese destrozo en una ciudad.

O sea, no estamos en un frente de guerra,

estamos en una ciudad intencionadamente destrozada.

Fue absolutamente impactante.

La ciudad estaba muy destruida. Los croatas católicos

y los musulmanes bosnios empiezan una guerra.

"Las fuerzas croatas continúan sus ataques

El objetivo último permanece inalterable:

tomar Mostar

y convertirla en capital del futuro miniestado croata

de Bosnia-Herzegovina".

Milošević y Tudjman,

o sea, el presidente serbio y el presidente de Croacia,

ambos excomunistas,

se habían repartido Bosnia-Herzegovina.

Bosnia para Serbia, Herzegovina para Croacia

y los bosnios debajo del puente, ¿no? En el río.

Los informes sobre la macabra limpieza

que se está llevando a cabo en Mostar,

la Sarajevo de los croatas,

según organizaciones internacionales una auténtica matanza de musulmanes,

han provocado que el gobierno de Bosnia-Herzegovina haya pedido

al Alto Comisionado de Naciones Unidas

para los Refugiados que evacúe con urgencia

a todos los civiles musulmanes de Mostar.

Al final, lo que hacen los croatas en Mostar

es igual a lo que hacen los serbios con la biblioteca de Sarajevo:

destruir los lugares culturales

que permitían a las comunidades vivir con una historia común, ¿no?

Mostar, ya la palabra lo indica.

"Most" es puente. Y era el símbolo de Bosnia-Herzegovina.

Bosnia-Herzegovina, el puente de Mostar.

Era no solamente el símbolo de Bosnia-Herzegovina

y de la unión de Oriente y Occidente,

sino el símbolo de toda la ex-Yugoslavia.

"Tenía más de cuatrocientos años y, sin duda,

se convertirá en un símbolo de la guerra de Bosnia.

Es, o mejor dicho era, el puente de Mostar,

una joya arquitectónica del periodo otomano

cuyas últimas piedras han caído hoy sobre el río Neretva.

Al parecer, fueron las fuerzas croatas

las que lanzaron los proyectiles que lo derrumbaron".

-La imagen del puente de Solimán el Magnífico

destruido en la guerra de Bosnia era la imagen de la desolación.

La población civil, si ya pasa por una situación mala,

si le quitas sus símbolos,

los que llevan teniendo como símbolos durante generaciones,

pues se sienten emocionalmente mucho más destruidos,

no te quepa la menor duda.

En Mostar a mí me traían pacientes de los dos frentes.

Si tú tienes a un comandante de la Armija de 22 años

en el quirófano,

que estás gastando la sangre que te queda para la semana

y tienes que pedir más,

te juro que se te olvida cualquier otro evento en ese momento

que no sea cuidar del paciente que tienes debajo.

Es lo único que importa.

Ahora, como cesara el fuego dos días

y te sentaras a ayudar a las enfermeras a hacer gasas

y tuvieras tiempo de pensar lo que te había pasado por quirófano

esos días de intensa actividad bélica,

ahí sí que se venía el mundo abajo, justo ahí.

Me acuerdo que el primero que vino allí

de los más altos rangos

fue el presidente Mitterrand.

"La llegada de Mitterrand coincide con el último día de plazo

dado a las fuerzas serbias que asedian Sarajevo

desde el pasado 5 de abril.

Según fuentes de las Naciones Unidas,

la tregua está siendo respetada en un 80 por ciento".

Vino a Sarajevo durante la guerra

y pensábamos que venía a ayudar.

"El presidente francés fue coreado.

Al final, con su gesto, como ha reconocido

el presidente de la república, Alija Izetbegović,

que le recibió en la entrada,

había conseguido romper no solo el cerco militar,

sino el psicológico de sus habitantes".

Pero después nos dimos cuenta de que vino

para impedir ataques de la comunidad internacional

a los serbios, que eran sus amigos.

Cuando escuchabas a los políticos

que de forma periódica pasaban por Sarajevo,

en sus intervenciones había

creo que un discurso alejado del sufrimiento,

había... Se invocaban razones políticas,

conversaciones de paz...

Todo se quedaba en un agotador y estéril blablablá.

La comunidad internacional impuso un embargo

de las armas a los bosnios.

Los serbios y los croatas tenían todas las armas del mundo,

porque tenían las fronteras abiertas.

Solo la gente que defendía Bosnia no tenía con qué defender.

Era una política hipócrita de la comunidad internacional.

Los europeos pudieron evitar la guerra,

lo que pasa que no trabajaron nunca para evitar la guerra.

Estados Unidos, que acababa de salir de la guerra de Irak,

no se quiso inmiscuir en lo que pasaba en Europa.

"Bueno, arréglenlo ustedes".

De nosotros pasan. Han estado bombardeando Irak,

han protegido Kuwait porque tienen petróleo.

Aquí en los Balcanes, como no tenemos nada,

pasan de nosotros.

Me dio la sensación de que lo que estaba viviendo

no podía ocurrir ante la inoperancia vergonzosa,

patética, paranoica, cínica

de las autoridades europeas.

(Gritos)

La parálisis de la población europea,

que no tenía interés por lo que pasaba

a dos horas y media en avión desde Barcelona o Madrid,

hizo que yo me sintiera hastiado,

asqueado, muy muy enfadado.

Si tú estás tres años y medio

comiendo y cenando viendo auténticas barbaridades,

al final un poco te acostumbras

y dejas de tener ese impacto de "No, esto no se puede permitir.

Voy a hacer algo contra ello".

La gente decía: "Cuéntame,

cuéntame exactamente qué pasa en Yugoslavia.

Dímelo en dos pinceladas".

Primero, no resumes una cuestión tan compleja en una pincelada.

Necesitas tiempo para entender lo que ocurre.

Y esto también delata una parte de pereza por parte de los lectores.

Hay muchos lectores o televidentes o radioyentes

que no quieren saber.

Yo personalmente

pienso que esta guerra empezó por territorios.

Quiero decir, era una guerra clásica,

una guerra política.

Que los serbios, con ayuda de exejército yugoslavo,

prácticamente atacaron a Croacia y a Bosnia

para apropiarse de los territorios.

Y lo que en principio fue un golpe de Estado

y una medida para imponer una nueva realidad política

acabó convirtiéndose en una guerra civil,

en una guerra de religión, en una guerra étnica.

Los musulmanes de Bosnia

eran más musulmanes por nacionalidad que por religión.

Eran tan musulmanes

como que algunos comían cerdo y bebían alcohol.

Se crea con la última Constitución de Yugoslavia

de finales de los años 70...

Creó la confusión entre nacionalidad y religión.

La religión no jugaba un papel importante.

Era una cosa, bueno, como en muchos católicos españoles.

Forma parte de nuestro bagaje cultural,

pero después no tenemos muchos una práctica religiosa acendrada.

Por ejemplo, en el Ejército bosnio que defendía Sarajevo

y otras ciudades

hubo católicos y ortodoxos y serbios y croatas.

Un conflicto totalmente basado en principios absolutistas,

en rémoras de dictaduras y regímenes autoritarios,

ideologías marchitas como el comunismo.

Todo esto empezó a mezclarse

y esto ya tenía características de una guerra civil.

Naciones Unidas creó unas ciudades protegidas

para evitar que la limpieza étnica

acabara de borrar a los bosnios del mapa.

Y entre esas ciudades protegidas, esos enclaves protegidos,

el que se convirtió

en símbolo de lo que ocurrió en Bosnia fue Srebrenica.

Eran enclaves, eran como islas

de bosnios leales al gobierno de Sarajevo.

Y Srebrenica fue la víctima propiciatoria de Mladić.

"El 11 de julio de 1995,

el general Ratko Mladić entraba eufórico en Srebrenica".

Aquí estamos el 11 de julio de 1995

en la ciudad serbia de Srebrenica.

Como un regalo por la fiesta serbia que se acerca,

le regalamos esta ciudad a la nación serbia.

Es el momento de vengarnos

de los musulmanes por la invasión turca.

Y cuando las tropas holandesas

que estaban a cargo de proteger precisamente Srebrenica

enviaron informaciones de que los serbios estaban separando

a una parte de la población, la verdad es que no se intervino.

Los propios holandeses se dan cuenta

de que se estaba preparando algo atroz.

"Mladić empezó por separar a los hombres".

-No tengáis pánico.

Dejad que pasen primero las mujeres y los niños.

No os preocupéis, no va a pasar nada.

Vamos a organizar la evacuación

para que todos volváis a territorio bosnio.

-"Entre seis y ocho mil prisioneros estaban a punto de morir".

La matanza de Srebrenica empieza el 11 de julio del 95

y tiene una duración, por lo menos, de una semana.

Durante una semana

se va ejecutando extrajudicialmente,

asesinando vilmente, a la población civil desarmada.

(Disparos)

Cuando dejaron de dispararnos,

los soldados caminaron entre los cuerpos gritando:

"¿Hay alguien herido? Vamos a curaros".

Si alguno daba señales de estar vivo, lo remataban inmediatamente.

Había conocimiento de lo que se estaba haciendo,

se vio casi... no en directo,

pero había imágenes de lo pasaba y no se actuó.

"A los pocos días, los satélites norteamericanos

localizaron a las afueras de Srebrenica fosas recién cavadas".

La matanza de Srebrenica

provoca una gran conmoción mundial.

Las primeras noticias aparecieron en un diario estadounidense

contando que había habido esta gran masacre,

esta gran matanza o este genocidio.

Miles de hombres, alguna mujer y bastantes menores.

El número de menores superó los 300 asesinados.

Después de esto,

después de 8372 fallecidos,

matados, ejecutados,

empezó una intervención más severa.

Entonces, Srebrenica se queda como una mancha

en la conciencia de la comunidad internacional.

Y obliga al gobierno estadounidense de Clinton a intervenir.

La OTAN obliga a los serbios, bombardea las posiciones serbias

y obliga a los serbios a replegarse.

"La OTAN pasó al ataque en agosto de 1995

y acabó en pocos días de campaña

con las comunicaciones de los paramilitares serbios

de Bosnia con Belgrado".

Clinton exige a todas las partes sentarse a negociar

una paz rápida.

La Paz de Dayton,

una de las paces más impresentables

que yo creo que se han firmado jamás

para finalizar una guerra.

Estados Unidos cita a Tudjman, a Izetbegović y a Milošević

en Dayton y les dice: "Esto es lo que hay".

"En los Acuerdos de Dayton, en noviembre de aquel año,

los tres presidentes, Milošević por Serbia,

Tudjman por Croacia

e Izetbegović por Bosnia-Herzegovina,

firmaban la paz".

Lo que está clarísimo es que el gran ganador

fue, primero Milošević y segundo Tudjman.

Los grandes perdedores fueron los bosnios.

La Paz de Dayton no hizo más que confirmar en un papel

lo que determinados grupos armados habían conseguido

con las armas y con la limpieza étnica.

Y eso lo asumieron los gobiernos de Europa.

Yo soy bastante crítico con el acuerdo de paz.

La única cosa que de verdad vale la pena es

que el Acuerdo de Dayton prácticamente acabó con la guerra.

No hubo muchos muertos más.

Pero lo demás me parece que era una chapuza.

"El nuevo mapa que surgió de los Acuerdos de Dayton

contempla un gobierno central

con una presidencia rotatoria de las tres comunidades".

Dividió todo en tres partes: una parte que es parte serbia,

una parte que es parte musulmana y otra parte que es parte croata.

Prácticamente hizo de Bosnia un país inviable.

Es decir, es un "statu quo" artificial

que la gente no ve como suyo

y basado en líneas étnicas,

que se supone que es lo que una sociedad

y una civilización avanzada no debería permitir.

Evidentemente, es mejor la paz que la guerra.

Por supuesto, sin duda.

Pero lo triste es, precisamente,

que se haya consagrado algo que se consiguió

de forma violenta y exterminando a una parte de la población.

Hay que hacer Dayton II,

porque así no puede continuar.

"Creado en 1993

para juzgar los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia,

el Tribunal Penal Internacional de La Haya

ha acumulado pruebas en siete audiencias públicas".

-Ha habido violaciones y es muy importante

que las sentencias que van a ser dictadas

incluyan claramente todos los elementos

de esta política de limpieza étnica.

No habrá justicia si no se incluyen

los delitos contra las mujeres en este proceso.

-"Desde esta semana,

un equipo de investigadores del Tribunal de La Haya

excavan cuidadosamente el monte Cerska.

Buscan pruebas del genocidio

que puedan presentar ante un juez internacional".

Karadžić o Mladić se escondieron en los Balcanes.

Se tardó en detenerles porque tenían muchas complicidades,

gente dispuesta a jugarse la vida para proteger a sus líderes.

Se prefería mirar para otro lado o incluso ayudarles.

"Con 63 años, Radovan Karadžić se ocultaba tras una espesa barba

y se hacía pasar por médico naturista

bajo el nombre falso de Dragan Dabic".

Es muy difícil de entender que pasaran tantos años

hasta que fueron descubiertos.

"Mladić fue detenido en 2011

tras 16 años huido de la justicia".

-"Anhelada desde hace 12 años atrás,

la detención del más buscado entre los asesinos

de las últimas décadas

fue celebrada con entusiasmo en las tierras de Bosnia,

donde cometió los más atroces crímenes de guerra".

La justicia al final actuó y hay condenas firmes.

"El Tribunal Penal para la antigua Yugoslavia

lo ha declarado culpable de genocidio por la matanza de Srebrenica,

en la que fueron asesinados 8000 musulmanes

durante la guerra de Bosnia.

Un veredicto recibido con emoción por los familiares de las víctimas".

-Yo no puedo olvidar ni perdonar.

Mladić daba chocolate a los niños

y luego les pateaba la cabeza antes de matarlos.

-"El Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia

ha condenado hoy al exlíder serbio-bosnio

por diez de los once cargos

de genocidio y crímenes contra la humanidad

por los que se le juzgaba".

-Es una sentencia que evitará crímenes de guerra en el futuro.

Se ha hecho justicia.

-"Milošević, frío y desafiante con el Tribunal Internacional,

rechazó su autoridad y la asistencia de un abogado".

-(HABLA EN INGLÉS)

-El cadáver de Slobodan Milošević

ha aparecido esta mañana en su celda de La Haya.

Qué lástima que no vivimos un juicio entero,

porque ahora prácticamente con su suicidio,

supongo que era suicidio,

prácticamente evitó una condena.

Sinceramente, creo que los radicales

que buscaron la destrucción

de la convivencia en los Balcanes consiguieron su objetivo.

Hoy, 25 años después,

las comunidades siguen separadas.

Como país no funciona.

Hay una frustración grande, lo ves cuando viajas a Sarajevo.

Sobre todo, por parte de los jóvenes.

Una clase política desvinculada de las necesidades de la población

y las tensiones étnicas que llevaron a la guerra siguen todavía.

Un conflicto que ha mandado a la antigua Yugoslavia

40 años atrás.

No se hizo prácticamente ni un progreso allí.

No hubo reconciliación,

no hubo regreso de los refugiados,

no hubo casi casi nada.

Normalmente, cuando quieres ocultar algo

o tienes cosas que no te encajan,

tu suciedad al final la metes debajo de la alfombra.

Y los Balcanes somos esa alfombra donde se mete toda la suciedad

y lo que no encaja del resto de Europa.

Bosnia está siempre al borde de la desaparición,

de la muerte o de una nueva guerra.

El 6 de enero del 94

yo estaba regresando a mi casa en el centro de Sarajevo

cuando escuché una tremenda explosión,

tipo 16:30. Noche cerrada.

Y al día siguiente muy temprano fui al lugar de la explosión.

Me encontré un tercer piso con un boquete enorme en la ventana,

subí y una persona me dijo que una bebé

había quedado malherida

mientras su tía había muerto en la explosión de un proyectil.

Me fui al hospital, encontré a esta criatura de 82 días

y me quedé bastante impresionado porque aún recuerdo su respiración.

Los médicos me aseguraron que no iba a morir,

pero al día siguiente, 8 de enero,

murió.

A veces me he preguntado por qué murió

un bebé que no tenía que morir.

Y quizás se murió porque cuando ya nació,

a los 80 días de nacer, le habían hecho esta brutalidad

y quizás se cansó del mundo en el que estaba

y se largó a otro lugar.

Es una historia que no he podido olvidar.

Llegué a la tumba,

que estaba siendo aplanada todavía

por el enterrador,

diminuta, y la tumba de su tía.

Y recuerdo que arranqué unos hierbajos

y los puse encima de la tumba como si fueran las flores,

que he seguido poniendo

desde el año 94.

Es un lugar al que regreso