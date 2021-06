Abel Fernández es leonés. Siempre fue un chico risueño y curioso e hizo el servicio militar sin una pega. Al poco de conocerla se casó con Merche García Soto. Con ella sigue viviendo en su pueblo, San Miguel del Camino (León), 37 años después. Allí fue donde, en un permiso de pernocta y delante de una cena casera y de sus tres hermanos, decidió contarle a su madre que iba a ser agente de la policía municipal. Abel sabía que había muchas plazas y no iba a ser difícil entrar. Además, era un chico alto y fuerte: medía 1,85 metros y pesaba 84 kilos. Dicho y hecho. En el pequeño pueblo cercano a León nació su hijo, aunque no su hija. La madre se empeñó en que la primogénita viniera en Asturias. "¡Tiene que ser asturiana!", dijo, y allí se fue a tenerla. En la actualidad está jubilado y disfruta junto a Merche de sus tres nietos.

Esa podría haber sido la vida completa de Abel. El Abel que no tomó el aceite destinado al uso industrial. A partir de este punto, leerás la verdadera historia, la del que, junto a su madre y otras 25.000 personas, fue intoxicado en la primera gran crisis sanitaria en Europa: la del aceite de colza, que dejó 5.000 fallecidos en nuestro país.

"Nunca olvidaré la cara del médico cuando me puse el calzado tras varios meses ingresado. Me quedaban las zapatillas enormes", cuenta. Entró en el hospital sin poder apenas respirar si no estaba tumbado y salió de él pesando 54 kilos , midiendo ocho centímetros menos y con el pie reducido en dos números. Problemas musculares, de respiración, triglicéridos altos y afecciones dentales están entre las 22 secuelas que padece, del centenar que tienen reconocidos los afectados del síndrome tóxico hasta ahora. Decimos "hasta ahora" porque van descubriendo nuevas dolencias día a día. "Me llegaron a desahuciar en el hospital , pero conseguí salir adelante. Eso sí, con una incapacidad absoluta", lamenta Fernández.

Mujeres: las más afectadas

"Merche era mi novia en ese momento. Hizo como si no pasara nada", recuerda emocionado Abel. "No entiendo como no salió corriendo con lo jóvenes que éramos, ¿por qué iba a cargar conmigo en ese estado?". Ella no solo "cargó", sino que asegura que no le puede pedir más a la vida. Responde a nuestras preguntas por escrito ya que padece sordera: "Recuerdo cuando volvió al pueblo del hospital como un momento triste, por cómo estaba él de malito. Éramos muy jóvenes, pero a pesar de ello se ve que ya nos queríamos mucho, así que seguimos como pudimos", escribe. Hubo boda y García rápidamente se quedó embarazada, a pesar de que no se sabía qué podía provocar el síndrome tóxico a los fetos. "Nunca tuvimos ningún miedo con el embarazo, aunque sí es verdad que cuando nació mi hija lo primero que hice instintivamente fue mirarle los pies y las manos para ver si estaba todo en su sitio", dice el leonés.

Estos cuarenta años no solo han constatado científicamente que el envenenamiento afectaba más a las mujeres, sino que, aunque no hubieran consumido, ellas han tenido que sufrir la muerte de su descendencia o unos "cuidados eternos que no les han permitido ni trabajar", comenta Abel mientras que se pregunta: "¿Cómo se van a mantener cuando nos muramos?".

Foto cedida por Abel Fernández

Carmen Cortés, otra afectada y la presidenta de la coordinadora de la plataforma Seguimos Viviendo, se cuestiona lo mismo y recuerda que hasta finales de la primera década de los 2000, ellas ni siquiera cobraban el tope máximo de indemnización: "Aunque fuéramos cabeza de familia, como era mi caso, solo se tenía en cuenta a los hombres como tal para darles la máxima puntuación".

Cortés habla también de culpa y de silencio. "Hubo culpa, porque muchas mujeres sintieron que fueron ellas las que envenenaron a su familia al cocinar, aunque no tenían dinero para hacer otra cosa. Pero, también ha habido silencio, por ejemplo, entre las que se fueron a abortar al extranjero ante la recomendación extraoficial de los médicos".

"Muchas veces, ni yo me enteraba de que mis clientas se iban", añade Carlos Vila, abogado que, junto a Francisca Sauquillo o Antonio García de Pablos, representó a la mayoría de las víctimas. "Como en España estaba prohibido iban a los centros de planificación familiar donde les daban una dirección de Londres. Además, viajaban solas porque no tenían dinero para pagar dos pasajes".

La intrahistoria que no conoce Vila, sí está en el recuerdo de Mariqueta Vázquez. Una enfermera que, con 80 años en la actualidad y siendo presidenta de la Asociación de Mujeres por un Envejecimiento Saludable (AMES), no duda en hablar de una red clandestina de apoyo a las mujeres. "Era una red del horror en la que estábamos los sanitarios y sanitarias más progresistas. Teníamos un fondo en el que se recogía dinero para ayudar a las que no querían tener a los niños. Decían que iban a pasar un fin de semana a la sierra y se iban a Londres", comenta. Y recuerda: "Estábamos en los momentos que estábamos y había un doble rasero: ni la sociedad ni la medicina ni nadie ayudó al tema. Simplemente decían: 'Uy, qué horror, pero a ver cómo viene el niño', porque había que tenerlo, claro".

Para Vázquez es importante el contexto. Uno en el que la empatía gana terreno: "Quizá no habían salido de Alcalá de Henares o Guadalajara y tenían que afrontar irse a Londres. Y lo hacían. Eso y el trauma que supone para una mujer perder a un hijo, que se hace mucha literatura, pero es un trauma. Era muy duro porque las parejas además eran otra barrera ya que no colaboraban mucho. Y luego estaba las relaciones sexuales extramatrimoniales. Eran todas las transgresiones juntas. Hicimos lo que pudimos, y lo mejor que pudimos", concluye. Cortés afianza este relato: "Son muchas las que han pasado por ello y son muchas también las que siguen sin contárselo a sus familias. Por vergüenza, por culpa, por lo duro que fue y sigue siendo", añade.

El de abortar no fue un camino fácil, pero el de no hacerlo, tampoco. Aunque algunos médicos aseguraron que no habría consecuencias sobre la salud de la descendencia, el trabajo del periodista Mariano Sánchez Soler en 1987 ponía de manifiesto que se equivocaban. En abril de ese año, Sánchez entrevistaba, por primera vez, a varias madres para la revista "Tiempo". Entre las numerosas páginas del reportaje el periodista recuerda cómo los bebés de la colza sufrían malformaciones, fiebres periódicas y alteraciones en la sangre. Era el caso de María Albertina Texeira cuyo hijo, David Navarro, había nacido con malformaciones en las extremidades tras un parto difícil con fiebre alta y una cesárea. "Una segunda generación de una enfermedad que, en ese momento, resultaba incurable", escribía. Algo que nunca cambió.