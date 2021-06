-Bueno, adivina lo que tengo. -¿Qué me traes?

El famoso aceite de colza.

Hombre, por fin lo has conseguido.

Hijo mío, por Amazon.

Decir aceite de colza es sinónimo de decir peligro, veneno.

La flor de la colza vuelve a los campos españoles.

Hemos visto que es rentable, que funciona.

Es el doble de lo que vale la flor.

Es un aceite muy sano

e igual de bueno que puede ser el de girasol.

La cantidad de ácidos grasos saturados

que contiene es la mitad.

En Alemania ocupa una cuota

del 40 por ciento del consumo de aceite.

Aquí venimos con turistas.

Venga, turistas acá.

Ese es el último estado de la floración.

¿Alguno viene buscando la ruta de la camelia?

Todos.

Yo creo que todos.

La ruta estrella que organizamos

tiene un coste de 15 euros por persona.

¿Todo esto es lo que vendéis?

Sí, lo que tenéis ahí es toda la camelia.

Aceite, jabones...

149 euros.

Como si no costase.

El trabajo de la flor es muy rápido.

Estamos en contra de la apertura de la flor, ¿sabes?

Estos días hay flores que huelen a dinero.

En Chipiona, turismo y flor es el motor económico

que mueve toda esta zona.

Yo digo siempre que la flor es un artículo de lujo.

Esa rosa en concreto por ejemplo, ¿salen 45 euros?

Más.

¿Cuántos años lleva usted dale que te pego a las amapolas?

Porque no es la primera vez.

30. ¿30 años?

Dicen que es fiesta pagana.

Yo me río con cualquier cosa que me hacen,

y de repente ahí no puedes reírte durante dos horas.

Pues cuesta bastante.

De flores y colza, hoy en "Comando actualidad".

¿Y a ti te regalan flores o no?

No quiero.

A mí que me regalen un diamante.

Casi 40 años después

de que una partida de aceite de colza adulterado

causara la muerte de cientos de españoles,

la flor de la colza vuelve a teñir de amarillo

los campos españoles.

Su producción se ha cuadruplicado en los últimos cinco años.

¿Por qué está ocurriendo esto?

Diego, ¿hace cuánto empezaste tú a sembrar colza?

Bueno, pues nosotros llevamos ya nueve años sembrando colza.

De 5 hectáreas que empezamos, ya llevamos más de 200 este año.

En España se ha pasado en los últimos años

de 20 000 hectáreas a casi 70 000, ¿por qué?

Porque hemos probado y hemos visto que es rentable,

que funciona, que se adapta muy bien a este terreno,

a Castilla...

Y es interesante a nivel tanto económico como de rotación.

Esta zona es principalmente de remolacha.

Era el cultivo principal. Sí...

Entonces cuando bajó tanto, hubo que bajar la producción

y había que buscar alternativas.

Además coincidió

con unos años bajos de precio de cereal.

Y, bueno, pues salió esto de la colza,

y ya te digo, es probar e intentar cogerle el truco

y hacer que funcione y sea rentable, claro.

Dices que la colza es muy productiva.

¿A cuánto te pagan,

no sé si el kilo o la tonelada de colza?

Sobre 330 euros la tonelada.

Es el doble de lo que vale la cebada.

Por la colza, además, os dan ayudas.

Dan ayudas por todo.

Lo que pasa que con la colza

dan algo más de ayudas a las oleaginosas que llaman.

Sobre todo, girasol y colza.

¿Cuánto te dan por la colza?

Pues suelen dar entre 50 y 60 euros.

Depende un poco de las hectáreas que hay sembradas y tal en cada año.

Nosotros no sembramos colza por la ayuda.

Sembramos colza porque es rentable.

Decís aquí los agricultores y los expertos aquí en el campo

que la colza da dos veces, ¿eso por qué es?

Sí, es una frase que se suele hacer

porque la colza te da el año que la siembras,

porque es un cultivo rentable,

y luego realiza una mejora muy grande en el suelo

para el cultivo del año siguiente.

Nosotros hemos notado que al año siguiente,

la cebada y el trigo del año siguiente después de colza,

pues puede dar hasta 1000 kilos más, he notado yo algún año.

¿Esta es la flor de la colza? Esta es la flor.

Luego, de aquí quitáis la semilla,

y es de la semilla de la que se hace el aceite, ¿no?

Claro.

Mira, aquí se puede ver cómo están los granitos de colza.

Se ve perfectamente, sí.

Eso es semilla de colza, que va a ir madurando,

se va a poner negra porque su color es negro

y ya de ahí se extrae el aceite.

La principal razón de sembrar colza es para biodiésel.

Tú viviste o conoces la intoxicación masiva

que hubo en España en los años 80 a cuenta de una partida adulterada

de aceite de colza.

Yo creo que la gente tiene que entender

que fue una cosa aislada y que ahora mismo

hay muchísimos más controles sanitarios y de todo

para que puedan confiar en el aceite de colza

como consumo alimentario.

Sí que es verdad que desde la cooperativa

se puede impulsar el consumo de aceite de colza...

¿Para el alimento, como alimentario? Para alimentario.

Que es un aceite muy sano

e igual de bueno que puede ser el girasol.

Mira, Mónica, estamos en la fábrica de ACOR,

de Olmedo.

Aquí ACOR tiene la industria

del procesado de la remolacha azucarera...

ACOR es una cooperativa, ¿no?

ACOR es una cooperativa...

Donde tú traes aquí la colza.

Entonces como hubo la reconversión de la remolacha,

ACOR diversificó el negocio

para intentar buscar otras alternativas

y encontró e hizo una fábrica de biodiésel.

Ahora mismo están descargando un camión de girasol.

Esto son las pipas ya de girasol.

Esto es pipa de girasol...

Pero ahora no es temporada de girasol.

No, pero tiene unos almacenes ACOR,

y te lo van trayendo poco a poco para procesarlo durante el invierno.

Tenemos aquí a los responsables de las fábricas.

Javier... Buenos días. Mónica.

Natalia de comunicación y Esteban de cultivos.

¿Esto es para biodiésel también?

Bueno, esto es para uso alimentario.

Ah, para uso alimentario, para hacer aceite de girasol.

Para hacer aceite de girasol con destino a consumo.

La Unión Europea es líder mundial en producción de colza.

Dentro de España,

Castilla y León es la comunidad donde más hectáreas de colza

hay sembradas, ¿cuántas hay?

En Castilla y León hay en torno a 40 000 hectáreas

de colza sembradas.

50 y tanto o 60 por ciento de la colza nacional

se siembra en Castilla y León.

O sea que de alguna manera es la Unión Europea

la que ha promovido el cultivo de colza en España.

Sí, bueno, la Unión Europea tenía puesto ya el mercado

tanto en Alemania como en Francia.

Además, es el tercer aceite más consumido del mundo

por detrás del de palma y el de soja.

Francia y Alemania lo utilizan como aceite de mesa incluso.

Y para que te hagas una idea,

en Alemania ocupa una cuota

del 40 por ciento del consumo de aceite.

Un 30 por ciento, de girasol,

y no llega al 20 por ciento el de oliva.

Esto es el primer proceso

donde se empieza la extracción del aceite.

¿Cuántos litros salen de esta fábrica

de girasol y de colza al año, al mes...?

Aquí procesamos 500 toneladas de semilla al día.

¿Tanto de pipa de girasol...?

De pipa de girasol o de semilla de colza,

es indiferente.

Eso nos da como rendimiento 220-230 toneladas de aceite al día.

Aquí es donde se hace el refino del aceite.

Lo que hacemos es eliminar todas las impurezas

y características organolépticas del aceite de crudo

para dejarlo ya con la calidad alimentaria

que nos vamos a encontrar en el supermercado

en la botella envasada.

¿Qué hacéis vosotros con el aceite refinado de colza

si aquí no se vende?

El aceite nosotros lo que hacemos es exportarlo a países vecinos,

como Portugal, donde no tienen ese problema,

y lo pueden utilizar tanto para consumo humano

como para la transformación posterior en biodiésel.

Bueno, Mónica, este es el laboratorio.

Aquí es donde realizamos todos los controles analíticos

de todos los productos que llegan a fábrica.

Aquí tienes tres botellas de aceite crudo.

Vale. De soja, de colza y de girasol.

Esta es la primera fase,

tal y como sale el aceite de las semillas.

Esto que estamos viendo es aceite refinado.

Es aceite refinado.

¿Esto ya es para consumo humano?

Ese es el aceite que nos encontramos en cualquier supermercado,

en cualquier lineal cuando vamos a comprar un aceite.

Pero en España se están incrementando los cultivos

y se está incrementando la producción,

pero esto no lo vemos en los supermercados.

Por el famoso síndrome de la colza de hace 30 años,

es un producto que el consumidor no demanda.

Entonces cualquier industrial o cualquier empresa

que pueda utilizar el aceite de colza,

trata de evitar que aparezca el aceite de colza en sus productos

por el miedo al rechazo que puede ocasionar en el consumidor.

Aunque la producción del aceite de colza

está aumentando en España, como hemos visto,

ahora mismo es impensable o muy difícil

que podamos entrar a un supermercado y comprarnos una botella de aceite,

como ocurre, por ejemplo, en Francia o en Alemania,

pero ¿esto significa que no lo consumimos este aceite?

¿O lo consumimos y no leemos las etiquetas?

-Hombre, Esperanza. -Muy buenas, Julián.

-¿Qué tal? -Bien, ¿y tú?

Muy bien.

-Bueno, adivina lo que tengo. -¿Qué me traes?

El famoso aceite de colza.

Hombre, por fin lo has conseguido.

Sí, hijo mío, por Amazon.

-Hombre... -Porque aquí es imposible.

-¿De dónde viene? -De Inglaterra.

¿Cuánto te ha salido?

Pues, bueno, medio litro, 10 euros.

5 más otros 5 de gastos de envío.

¿Qué interés tienes tú en consumir aceite de colza?

Aparte de que Julián me ha dicho que es igual o mejor que el de oliva,

he leído que, por ejemplo,

tiene la mitad de grasa que el de girasol.

¿Y tú por qué quieres consumir la mitad de grasa?

Hombre, pues toda la grasa que me pueda quitar,

mejor que mejor.

¿Estás haciendo alguna dieta? Yo siempre.

Julián, ¿tú eres dietista, nutricionista... qué eres?

Soy licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

y lo que me dedico es a la dietética.

¿No nos hemos quitado este miedo psicológico

aquí en España después de la intoxicación masiva

que hubo por aceite adulterado?

Yo creo que no.

Yo creo que aquí decir aceite de colza

es sinónimo de decir peligro, veneno o como lo quieras ver.

Y sin embargo, tú lo aconsejas para dietas.

¿Y nutricionalmente cómo es?

Nutricionalmente es un aceite muy interesante.

Es el aceite que tiene más contenido en ácido grasos Omega-3

junto con el aceite de nuez,

y es un aceite con un contenido muy bajo

en grasas saturadas.

Es el que tiene contenidos más bajos.

Es muy difícil encontrarlo en los supermercados.

Es tarea casi imposible.

Tú te lo has tenido que comprar por internet.

Pero yo me he ido a un supermercado y entonces he visto

que estamos consumiendo aceite de colza.

Aquí estamos viendo aceite de nabina.

Pues realmente es un aceite de colza,

que supongo que por el miedo a la denominación de aceite de colza

en este país, se etiqueta bajo aceite de nabina,

aceite de canola o cualquier otra denominación

que no deja de ser aceite proveniente de la colza.

Aquí, en estas madalenas,

claramente nos indica "uil" de colza, aceite colza.

O sea que aquí lo estamos consumiendo

si no leemos la etiqueta, y esto se consume.

Se utiliza sobre todo para bollería industrial,

salsas, mayonesas... ¿no?

Sí, como es un aceite que apenas da sabor,

es una buena opción para la industria alimentaria.

Ali-oli, y nos pone aceites vegetales.

¿Qué pasa, qué hay debajo de donde pone aceites vegetales?

Pues debajo de la denominación aceites vegetales,

suele haber principalmente dos cosas:

una es aceite de colza,

que aquí no interesa etiquetarlo como tal,

y la otra suele ser aceite de palma,

que actualmente tampoco interesa etiquetar como tal.

Yo tengo entendido que ha habido una ley en 2014

que dice que ya no se puede poner aceite vegetal alegremente,

hay que desglosarlo,

que es a raíz de eso cuando hemos empezado a ver

que consumimos aceite de palma, ¿no?

Sí, es un aceite que consumimos más habitualmente

de lo que la gente se cree.

Venga, pues vamos a animarnos a hacer un bizcochito en mi casa

y a probar a ver qué tal sabe el aceite.

¿Por qué vigilas tanto la alimentación?

Hombre, todos deberíamos comer de forma sana,

pero a mi niño, es que le funciona solo medio riñón.

Entonces, la nefróloga me lo dijo:

"Tienes que inculcarle vida sana y verdura y fruta todos los días".

Primera vez que utilizas aceite de colza, ¿no?

Primera vez.

Es más oscurito que el de oliva virgen extra.

Este es sin refinar, este es crudo.

Es un aceite crudo, sí.

¿Aquí qué puede aportar este aceite?

¿Sobre un aceite de oliva convencional?

Por ejemplo, la cantidad de ácidos grasos

que contiene es la mitad.

Y como grasa interesante, por ejemplo, el Omega-3,

es el aceite que tiene un contenido más alto

de todos los aceites que comercializan.

¿Y hasta ahora este bizcocho con qué aceite lo hacías?

Girasol.

Voy a mojarlo bien.

A bote pronto, no noto diferencia.

Tiene un sabor rico.

Yo sí que noto mucha diferencia con el de oliva,

pero no sabría decir a qué sabe.

Me sabe... O sea, me tira más el tomate.

Es muy suave, no le quita sabor al tomate.

¿Qué tal?

¿No es muy agradable o qué?

Ay, ¿no es muy bueno?

A mí me sabe...

No me sabe mal...

Me sabe como a hoja de tabaco.

Es un sabor duro.

Tiene un sabor muy diferente... Sí.

Pero a mí me es agradable.

Ponemos patatas...

¿Este aceite por qué es más beneficioso para freír?

El aceite de colza,

un de las ventajas que tiene a la hora de freír

es el punto de humo,

la temperatura en el que aceite empieza a soltar humo...

Vale.

Entonces tiene un punto de humo de alrededor de 200 grados,

es un poquito más bajo que el del aceite de girasol,

pero es más alto que el de un aceite de oliva virgen.

Claro, el aceite de oliva, que sale el humo antes,

quiere decir que se oxida antes.

Efectivamente. Y este se oxida más tarde.

Luego, este aceite es bueno para freír.

Es un aceite adecuado para freír.

Está rico.

A mí esto me parece que no se nota la diferencia.

Ya no me sabe el aceite aquí. No.

Y está rico.

Parece que está...

Probamos bizcocho con aceite de colza...

Yo no le noto diferencia con un bizcocho que hayas hecho

con aceite de girasol.

¿No notas diferencia? A ver...

Yo noto el olor... ¿Sí?

Pero la textura es muy buena.

A mí me sabe a lo que tiene que saber.

El de las flores y las plantas es un negocio que mueve en España

325 millones de euros.

Chipiona es una de las localidades

que más flor cortada produce en nuestro país.

¿Qué tiene esta flor, Paco, para que se venda en todo el mundo?

Tiene muy buena calidad.

Esto es la clavellina.

Miniclavel.

¿Por qué aquí se produce tanto esto?

Yo creo que por el clima que hay aquí.

El clima que tenemos, que es muy compensado,

se cría muy bien, muy buena, mucha calidad.

Todo esto, ¿se exporta a cuántos países?

A Inglaterra, Alemania...

a Turquía, a Rumanía...

a Bélgica... a muchos países.

Tú eres la hermana de Paco... Sí.

¿Aquí sois todos familia o qué? Sí.

Sois la segunda generación de la familia que se dedica a esto.

Sí, la segunda.

Y vamos enseñando a la tercera.

Y antes en esta zona, ¿qué había plantado?

¿Viña, hortaliza...?

Antes había nada más que hortaliza, sí.

De hecho, mi padre se dedicaba antes a la hortaliza.

¿Esto a cuánto se paga?

¿Hay un precio estipulado o no?

Según la demanda que haya,

a 5 céntimos, 6 céntimos, 8 céntimos, 10 céntimos...

¿10 céntimos, 6, 5, el tallo?

Este invierno ha llegado a 15 céntimos.

Veo que se recogen prácticamente cerradas, ¿no?

Sí, sí.

¿Tiene que ser así?

Hombre, porque esto tarda como mínimo tres días de exportación

y tiene que aguantar, cuando llegue al cliente,

que esté con una abertura un poquito más que esta,

pero que con la cámara, un poquito más nada más.

Y ya le dura al cliente diez o doce días.

¿Esto aguanta diez o doce días en el jarrón de nuestra casa?

Claro.

Venga, Juanito, a recoger, hijo.

Tú, Manuel, también.

Vamos a cargar.

Caminar es lo que hace esto...

Paqui, esto hay que verlo para creerlo.

A qué velocidad vas, hija mía.

Es que son muchos años...

¿No terminas con la espalda hecha polvo o qué?

No.

¿Cuántas se pueden hacer en un día, Paqui?

50... Me he llegado a hacer 55.

¿Mil? Sí.

Es muy pronto, pero, claro...

Es muy pronto, pero este tiene horas.

Se ve que disfrutas con el trabajo, Paqui.

Ay, yo sí.

Eso me dice mi panadero por la mañana.

Dice: "Paqui, qué contenta vas a trabajar".

Digo: "Si es donde más a gusto estoy, en mi trabajo".

Tenemos que seguir,

es el pan de nosotros y tenemos que seguir.

Y como mi padre dejó dicho

que nosotros tenemos que seguir para delante, aquí se sigue.

¿Es buen año o no?

Tú sabes.

Hay que mirar a final de año.

Siempre miramos a final de año.

Comparado con el año pasado, ¿es año de buena producción?

De momento, va.

De momento...

Mateo, vamos al lío.

Paco, ¿cuántos viajes de estos haces al día ahora, en temporada alta?

Cuatro o cinco.

¿Y cuántos tallos de flor llevas?

Unos 16, 16 000.

16 000 tallos de flor. Sí.

¿Cuánto te puede entrar al día?

Pues, fíjate, si Paco trae al día lo que te ha dicho

y hay unos 100 agricultores más o menos.

Hombre, todos no traen la misma cantidad,

pero un día fuerte, el millón de tallos entra.

Paco.

Muchas gracias.

Hasta luego. Adiós.

¿Este es el clavel?

Este es el clavel.

Este ya viene mucho más abierto veo, ¿no?

Es diferente al miniclavel.

Cada vara tiene una flor, ¿ves? Sí.

Sin embargo, el miniclavel tiene cuatro o cinco flores cada vara.

Esto, creo yo que...

el 80 por ciento de la economía chipiona es esto.

Coral, tú eres la responsable de ventas internacionales

de esta empresa, ¿no?

Podemos hablar de un 80 por ciento.

O sea, el 80 por ciento de lo que se produce en Chipiona

y entiendo que alrededores,

sale al extranjero.

Es el motor económico que mueve toda esta zona,

principalmente.

En Chipiona, turismo y flor.

¿Quién os compra más flor?

Actualmente Inglaterra.

¿Holandeses también o...?

No, holandeses también.

Holanda es el país de la flor, ¿no?

Es el país que manipula la flor.

Pero no es el país que produce más flor.

Holanda es el mercado que pone el precio a la flor

y que distribuye la flor.

¿Qué flor se paga más?

Siempre es la rosa.

¿Y el clavel y miniclavel?

El clavel y el miniclavel se vende tantísimo

y en mucha cantidad

porque no es una flor muy cara y es una flor que dura mucho.

¿Y a ti te regalan flores o no...?

No quiero.

A mí que me regalen un diamante.

Enrique,

que es tercera generación.

El de la libreta... El de la libreta.

Enrique, muy buenas. Muy buenas.

Ricardo, "Comando actualidad".

Tercera generación de la familia que os dedicáis a las plantas,

me decía...

Yo llevo lo que es el tema de la venta comercial, digamos,

en la península, lo que es España y Portugal,

y también lo que es la logística en España y Portugal también.

¿Cuánta gente sois trabajando en la empresa?

Ahora mismo, yo creo que 90-100...

Esto hace 40 años precisamente no existía.

No, qué va...

¿Cómo viene todo esto aquí?

Aquí hace 40 años,

solamente se hacía lo que es hortaliza.

Y por mediación de unos holandeses,

que vinieron a Chipiona y vieron el clima

y vieron todas las posibilidades que teníamos,

y dijeron que esta zona, por el clima que tenemos...

Y ellos son los que empezaron e introdujeron la flor en Chipiona.

Aquí tenemos a mi hermano Diego.

Muy buenas, Diego.

El otro hermano...

¿Esto lo fundó el abuelo?

Mi abuelo.

Un visionario el abuelo.

Sí, correcto, número uno.

Estaba con los tomates y demás,

y vio venir el negocio de las flores y también...

Hubo gente en Chipiona que lo vio antes que él,

pero supo subirse al carro rápido.

¿Qué estás haciendo exactamente?

Pues ahora mismo lo estamos poniendo en 13 tallos.

El cliente nos pide 13 tallos y nosotros lo ponemos en 13 tallos.

Y ya se echa en la cinta, y ya la máquina lo corta,

lo amarra, y las mujeres de abajo van pelando.

¿Tú trabajas todo el año o solamente en campaña?

Todo el año. Ah, todo el año...

Llevo cuatro años.

Oye, usted no se quejará, que tiene aquí...

colores para aburrir, mujer.

Todo colorido.

Llevo diez años y medio aquí.

Diez años y medio...

Son años, eh.

Ya debe de ser una experta en plantas.

Bueno...

Todos los días se va aprendiendo algo nuevo.

Oye, qué bonitos son estos ramos.

Ahora se agüita y su temperatura, y eso aguanta ahí...

¿Lleva mucha agua?

No, esto lleva tres dedos, mira, ¿ves?

Se le nota todo el frío del agua.

O sea, hasta aquí.

Esta es la comida que lleva la flor.

Pero esto es ya cuando nosotros compramos...

Ahí va. Eso le echas al jarrón.

Le echas un líquido, digamos.

Que le ayuda a la planta

a mantenerse viva durante más tiempo.

Esto es la comida de las flores.

Ahora mismo hay la cuarta parte de producción

que teníamos hace 15 y 18 años.

Antes esto era el cuádruple.

La crisis ha afectado mucho, ¿no?

Bastante, bastante.

Y ahora lo que pasa es que tenemos más gente

en el campo trabajando

porque al caer la construcción y eso...

Se han metido en el campo.

Ahí va, con el padre,

con el familiar o lo que sea en el campo,

pero, vamos, eso mueve mucho...

Eso quita mucha obra en Chipiona y donde haya flores.

Todo el mundo tiene un familiar, algún vecino o lo que sea,

que trabaja y come de la flor.

El trabajo de las flores es muy rápido.

Aquí no se para...

Luchamos en contra de la apertura de la flor, ¿sabes?

Cuanto más fresca llega al cliente, más tiempo le dura.

-Hola, buenos días. -Hola, ¿qué pasa?

La ponemos ahora en el taller.

Te veo aquí liada ahora, ¿no?

Un poquito, un poquito.

Fecha complicada.

A las 17:30, Beni, que vengan por el ramito.

¿Vale?

Antes de la crisis se vendía tres veces más

flores y plantas de lo que se vende ahora.

¿Quién está volviendo a comprar flores y plantas?

Se está volviendo a comprar...

mucha juventud.

La juventud está incrementando quizá lo que es la compra de flores.

Porque en España no tenemos tanto hábito

como en otros lugares de Europa, ¿no?

No, falta esa cultura de decir...

Date cuenta que la flor nos acompaña desde que nacemos

hasta que fallecemos.

Da alegría ver todo esto.

La verdad es que sí.

Cuando todo el mundo entra dice: "Cómo huele, qué bonito".

Porque es que la flor también es alegría.

¿Qué es lo más barato y lo más caro que tienes ahora aquí?

Mira, lo más barato, por ejemplo, el detalle de la plantita,

y sobre 4 euros.

Y lo más caro, por ejemplo, que está ahora de moda,

con la película "La bella y la bestia",

la rosa eterna,

que es una rosa que viene metida en una urna,

que dura mucho...

Y esa rosa en concreto, por ejemplo, salen 45 euros.

Una rosa natural fosilizada para que dure toda la vida.

Guillermo, me tienes que coger ocho rosas de la rosa bebé

y guardarlas.

Cristina, ahora tenemos que liar estos ramos

porque tienen que venir a recogerlos, ¿vale?

Las flores, eso sí, tienen fama de ser caras.

Yo digo siempre que la flor es un artículo de lujo.

La flor es un artículo de lujo porque...

¿Y por qué son tan caras?

Porque son caras...

Vamos a preguntarles primero a quien nos las vende, ¿no?

¿Y dónde se encarece más?

Porque desde que sale del campo, que les pagan tampoco mucho,

hasta que llega aquí, ¿dónde encarece más, en medio?

Quizás el florista también incrementa mucho el precio,

juega con mucho margen.

¿Hay un día en que se venda más que el resto del año?

Es en la fecha de los difuntos, la fecha de los santos,

el 1 de noviembre.

Todos los santos.

Es un trabajo muy elaborado a mano, muy entretenido,

y también como tengas tú...

Como estemos muy nerviosos, tenemos mucho trabajo,

no nos salen las cosas...

Te tiene que gustar, te tienes que relajar,

y es un trabajo muy bonito para disfrutarlo.

Y muy estresante.

A nosotros, por ejemplo, la valeriana no nos falta.

Cuando se casan o hacen la comunión, ¿son generosos o no?

¿Se gastan dinero o no?

Hay un problema, hay un problema.

Es lo que te iba a decir.

Aquí queremos lo bueno, lo mejor, pero no pagar.

Las novias sobre todo quieren de todo, de todo,

pero lo ven todo muy caro.

¿La crisis ha fastidiado mucho, se ha notado mucho?

Yo cuando la monté la floristería era en plena crisis.

Y vas tú y te lanzas.

Y todo el mundo me decía, la familia: "Está loca, ¿dónde va?".

Y la verdad es que...

nadie esperaba...

Ha salido bien. Ha salido bien.

Y a ti, ¿tu marido te regalaba flores o no?

No, se lo tengo advertido.

No me digas que no te gustan a ti... Soy más de bombones.

¿Qué buscas, un ramo?

Sí, un ramo para los padres. Ah, muy bien.

Toma, le he puesto el color moradito que es el que le gusta, ¿vale?

Oye, qué bonito, ¿eh?

¿Tarjeta tiene?

Ya tienes aquí dos, ¿vale?

Oye, que vaya muy bien. ¡Gracias!

Es un popular destino turístico internacional

en la promoción de la camelia y hay más de 5000 ejemplares.

Estamos en el Pazo de Rubianes,

en su jardín histórico e internacional

que pertenece a la ruta de la camelia.

Manuel,

jardinero y el que vive aquí todo el año,

en este pazo tan maravilloso.

¿Cómo estás? Yo soy Mila, de "Comando".

Muy bien. Muy bien...

¿Qué tal estáis?

¿Cómo se trabaja en un jardín internacional

como es este?

¿Cómo se trabaja?

Pues... muy tranquilo, la verdad.

Rodeado de un entorno de 14 hectáreas de jardín.

¿14 hectáreas de jardín?

Junto con la zona de bosque ajardinado

y después con 25 hectáreas de viñedo,

siendo este el más grande que hay en extensión

en toda la comarca.

Pertenece a un selecto club de 39 jardines

que están reconocidos como jardines internacionales

de la camelia.

Y de esos 39 jardines que hay en todo el mundo,

14 son europeos, y en España solo hay dos.

Estamos hablando de una floración larguísima.

Sí, de hecho, aquí, en Rías Baixas,

se dice que la camelia ha encontrado su paraíso.

Aquí es el único lugar del mundo

donde más se alarga el periodo de floración.

Empezaríamos en septiembre con las primeras sasanquas,

la especie de sasanqua que entraría en floración

y terminaríamos a finales de este mes con las últimas japónicas

que están en flor.

Se dice que las primeras que llegaron a Europa

llegaron de la mano de una familia noble portuguesa,

concretamente aquí, a esta casa.

"Os Duques da si",

que le regalaron este conjunto de 18 camelias

al señor de Rubianes.

Quienes la introdujeron en Europa fueron los portugueses y los ingleses

que antiguamente, de forma conjunta,

hacían rutas comerciales al Sudeste Asiático

y se trajeron todas las...

Buenos días, maestro, ¿qué tal?

Bueno, está la gente abajo esperando.

Tenemos que ir a recibirlos como se merecen.

Con alegría.

Compañero de trabajo.

Aquí sois los pilares del pazo.

Sí.

Yo soy el paisajista, jardinero...

Y acompañante para las visitas.

Porque el pazo abre sus puertas,

¿y cuántas visitas tenéis aquí al año?

Unas 15 000 visitas aproximadamente.

¿Cuántos trabajáis aquí?

Somos diez personas juntando este parque y los viñedos.

Director del pazo,

o sea, mano derecha de la señora de la casa, ¿no?

Sí, señora de la casa

con la que llevo compartiendo este proyecto

desde hace casi 21 años.

¿Con qué intención surge abrir las puertas de un pazo

para que se vea?

Pues básicamente lo que buscamos es la sostenibilidad

de un patrimonio histórico gallego.

¿Cuánto paga la gente que viene al pazo a visitarlo?

La visita estrella que nosotros organizamos

tiene un coste de 15 euros por persona.

Estamos hablando del único pazo

en perfecto estado de decoración y conservación

que es visitable en Galicia.

Estamos hablando del siglo XVIII, ¿no?

Del siglo XVIII.

-Bienvenidos a todos. -¡Muchas gracias!

¿Alguno viene buscando la ruta de la camelia?

Todos.

Yo creo que todos.

Nosotros en el 2006,

nos reunimos una serie de pazos, seis en aquel momento,

para crear una ruta que se llamó en ese momento

"la ruta de los jardines de la camelia".

Y a partir del 2006 ha ido creciendo esa ruta

hasta los 12 jardines actuales.

El primer jardín que nos encontramos el llegar

es este jardín de estilo francés.

Esta casa es una propiedad privada.

Es propiedad de la señora de Rubianes.

Este es el último señorío de Galicia con grandeza de España.

Y detrás del "cruceiro",

os habrá llamado la atención este árbol muy icónico del pazo,

otro eucaliptus.

Eso que se ve no es tronco, son raíces, raíces aéreas.

Y esa característica se llama raíz en pata de elefante.

Vosotros habéis tenido que hacer un viaje importante, ¿no?

Desde Jaén hasta Villagarcía de Arosa.

¿Cuánto os ha llevado?

Nosotros hemos tardado unas ocho horas o nueve.

Llevamos aquí en Galicia desde el sábado por la mañana.

Y ya hoy es nuestro último día.

Y hemos aprovechado para venir a ver el pazo.

La avenida de oro de la camelia puede estar aquí sin duda.

¿Avenida de oro?

Estamos hablando de camelias que prácticamente tienen 200 años.

Y cada una es distinta, ¿no?

Esta, por ejemplo, es pequeñita, pero...

Es toda la misma flor.

Mira lo que acabo de hacer, perdóname.

No, se caen solas.

Sí, se caen.

Es una japónica, una doble formal.

Hay seis variedades, que va desde la simple a la doble,

y esta es una de las dobles.

Y luego una gama de colores que va desde el blanco más puro

al rojo más intenso.

De ahí todas las variedades que se pueden obtener

en el mundo de la camelia.

¿Hay diferencias en los pétalos entre ellas?

En la textura del pétalo, en la perfección...

Sí, esta, por ejemplo, es muy suave.

Y otra como la camelia amarilla, es mucho más rígida,

prácticamente cerosa...

¿Alguno quiere tocarla?

Porque es terciopelada totalmente, eh.

Nosotros tenemos un proyecto que es un proyecto de sostenibilidad

de este patrimonio de Galicia,

y los cuatro pilares sobre los que se sustenta

ese proyecto

son las visitas, el vino, la uva y la cosmética de la camelia.

De este aceite se derivan luego productos como cremas faciales,

cremas de manos, corporales, etcétera.

Una vez fecundada la flor,

la flor se cae y empieza a desarrollar el fruto.

El contenido que tiene es la preciada semilla.

Para la cosmética, ¿no?

Para la cosmética.

Bueno, la semilla tiene dos funciones.

Una es reproducir más camelias

y la otra es extraer aceite de camelia.

Bueno, este es el estanque de las ranas.

Todas esas ranas,

todas esas tortugas que están dentro del estanque

lo están gracias a que estas aguas están oxigenadas

por las algas de agua dulce que están en su interior.

Vaya oficina que tienes tú de trabajo.

Sí, desde luego, hay sitios bastante peores.

Hay que proteger la camelia

porque al ser jovencita, es muy endeble,

y si nos pasamos de listos...

segando la hierba, la podemos lastimar.

Esto para un jardinero tan experto como tú,

porque al final tienes un conocimiento,

¿esto qué es, otra liga o qué?

Sí.

Sí, bueno...

Liga en cuanto al reconocimiento que tiene este jardín, sí.

Se podría decir que es la Champions League

de la jardinería.

Primer ejemplar de España,

de 1820.

¿Esta es la hoja?

Esta es la hoja.

Para que huelas y veas...

Madre mía, cómo huele.

Pues muchísimo más agradable que lo gente la gente identifica...

Total.

...como la naftalina, que era mucho más condimentada...

Esto...

Esto tiene el mismo efecto que las bolas de alcanfor,

que las metemos en unas hojas así en un armario,

absolutamente el mismo efecto aumentando a la polilla,

a la carcoma.

¿Habéis tenido algún visitante ilustre?

Seguro.

Que se pueda contar.

Sí, en el último año hemos tenido muchos,

pero quizá la visita más distinguida para el equipo,

sobre todo para nosotros y para el proyecto,

fue la de Stephen Hawking,

que es la visita estrella para nosotros.

Con su silla de ruedas.

Con su silla de ruedas, cuatro por cuatro,

y que paseó durante más de cuatro horas

el jardín con nosotros.

Tu visita también es muy ilustre.

Este es Santiago, que es la persona que acompaña ahora,

es nuestro compañero.

Lleva otro grupo.

¿Cuántos van contigo, Santiago?

16. 16.

Bien, ¿no?

¿Ya habéis visto todas las camelias?

Casi todas.

No llevamos ninguna. ¿No?

Hay un cruce de caminos aquí.

Nosotros tiramos hacia abajo... Y ellos van para arriba.

Esta es una camelia que sorprende normalmente

a un porcentaje muy elevado de nuestros visitantes

porque normalmente la gente no asocia la camelia con el mundo del té.

Y todo el té del mundo procede de una camelia que es esta.

Todos los tés: el té rojo, el té negro, el té verde...

¿Viene de la camelia? Vienen todos de la camelia.

¿De una camelia de una especie en particular,

imagino?

"Camelia sinensis". ¿Lo sabíais?

No.

Ni idea.

Y hemos tomado té. Sí.

Pues vamos, vamos a conocer el pazo.

Podéis entrar.

No está la comida puesta.

Pero aquí es donde se come todos los días.

Cuando está la familia, utiliza este salón.

Aquí veis que la fuerte personalidad de este espacio

lo marca mucho ese algodón egipcio que tapiza las paredes.

Ella es doña Paloma y don Gonzalo.

¿Ella aún vive?

Ella vive, sí, sí.

Al otro lado, están los padres de don Gonzalo,

doña Lola, la que ocupó durante más tiempo

en la historia la casa del pazo...

¿Y este señorío es de los pocos que quedan?

Sí, es de los tres únicos señoríos de España.

El señorío de Vizcaya lo ostenta el rey de España.

El señorío de Lazcano, el duque del Infantado.

Y el señorío de Rubianes, la marquesa de Aranda.

"Guillermo."

Hola, Paloma.

Que estoy con una gente que quiere saludarte.

Paloma, muy buenas.

Doña Paloma Rey Fernández Latorre, marquesa de Aranda, un placer.

"Muchas gracias, ¿cómo te llamas?"

Yo soy Mila, de "Comando actualidad".

Y estamos en su casa, ¿qué le parece?

En su pazo.

"Pues me parece muy bien.

Es un sitio muy agradable para estar."

La pena no encontrarla

porque me dicen que usted es la verdadera dama de la camelia.

Teniendo este jardín, lógico.

"Sí, mira, vamos a ver.

No soy la verdadera dama de la camelia.

Lo que tengo es la suerte de tener una gente muy competente

que me entiende bien,

y yo tener mucho amor por la casa."

Dicen que casi 40 años

ha estado usted al mimo y cuidado de esta flor

que tanto turista atrae.

¿Sabe usted que todos los días tiene turistas?

"Claro, es que se adapta muy bien en Galicia.

Y luego yo lo que intento es revalorizar una casa,

que es la casa del fundador de Villagarcía de Arosa."

¿Y a usted le gusta que su casa, que su pazo, se llene de turistas?

"Pues no era mi meta.

Pero, claro, llega un momento en que si quiero seguir manteniéndola

tengo que hacerlo."

¿Todo eso es lo que vendéis?

Sí, lo que tenéis ahí es toda la camelia.

Aceite, jabones...

Y si queréis ver a un jardinero haciendo flores...

Ay, es así cómo se logra.

Son camelias de queso.

Y esto se come, ¿no? Claro.

Claro, claro, sin duda.

¿Al final qué se llevan?

Pues se llevan dos Magnum de García de Caamaño 2013.

¿Esto, que tiene un coste de cuánto?

Esto...

Este Magnum vale 38 euros.

38 euros. Va a Segovia.

Va a Segovia y otro a Robledo.

Se lleva unas velitas de alcanfor.

Ay, estas son las velas que huelen...

Aquí se te van todos los bichos, ¿eh?

Eso es para los bichos,

para que no nos piquen en la piscina este verano.

Y a mi sobrino, en el pueblo, que tampoco le piquen.

-Y un aceite de camelia. -Para mi cuñada.

149 euros.

Y todo para regalar.

Ahora cuando me vean mis cuñados y mi madre, dirán:

"Ya está, como si no costase".

Estoy disfrutando así.

La vida se vive en un momento.

Hoy estamos aquí, mañana no.

Pues hoy me compro esto y mañana no me compro nada.

Mira mamá.

Mirad el tallito.

Hay que cortarlas con tallito.

Mira.

Vamos primero a por las blancas, ¿vale?

Papi, mira.

Genial.

Toda esta gente que están viendo ahora mismo en el campo

forman parte de una maya:

padres, madres, vecinos, amigos...

Todos ellos cogen flores

para celebrar dentro de muy poquitas horas

la fiesta de las mayas.

Una fotografía de esas fiestas ganó el año pasado

el prestigioso premio fotográfico World Press Photo.

Mira este bicho.

Magdalena, ¿cuánta gente estáis hoy en el campo cogiendo flores?

Pues hoy estamos toda la maya,

que seremos unas 20 y tantas familias.

¿Y quién va a ser la maya mayor este año de este maya?

Pues este año le toca a Ariadna, que es mi hija.

Ariadna...

Ariadna, que tiene, ¿cuántos años? Diez.

¿Qué significa para ti ser la maya mayor?

Porque solamente vais a ser cinco niñas.

Pues...

como es mi primera vez, una ilusión total.

Muy emocionada estoy y no sé...

¿Y a ti por qué te ha tocado ser maya?

Pues porque... ¿Es un sorteo?

No, hace tres años como que me inscribí,

y me acaba de llegar.

¿De dónde viene esta tradición de las mayas?

De los romanos,

que se lo dedicaban a una diosa que se llama Maya.

¿Por qué cogéis estas flores y no otras?

¿Podéis coger cualquiera o no?

No, tenemos que coger las flores silvestres

que nos deja la comunidad de Madrid, que no estén protegidas.

¿Y vosotros sabéis que el año pasado un fotógrafo español,

Daniel Ochoa De Olza,

con una fotografía de algunas niñas ganó el premio World Press Photo?

Yo.

¿Fuiste tú? ¿Tú estabas ahí? Sí.

¿Fue difícil estar aquí dos horas, callada y seria?

¿Sí?

Yo me río con cualquier cosa que me hacen,

y de repente ahí, no puedes reírte durante dos horas,

pues cuesta bastante.

Estabas superseria, ¿eh?

Salió también en los telediarios, ya lo ves, todos mirándolo...

Pero no lo sabíamos.

Además como viene tanta gente y tantas fotografías,

al final no sabes quién es quién.

¿Y qué te parece?

Pues, ¿qué voy a decir yo?

Pues fantástico.

Tú coges esto, te va a ayudar él,

y le haces un nudo como el de los zapatos, ¿ves?

Uno.

María, ¿cuánto tiempo tardáis en hacer cada diadema?

Media hora.

Es una diadema normal, y luego celo y...

Y a envolver.

A ver la modelo.

A ver la modelo...

A ver.

Hola, buenos días.

Buenos días.

¿Cómo vais por aquí?

Muy bien, trabajando...

Despeluchando la flor amarilla. Sí...

Para luego hacer una alfombra en el suelo.

No sé si sois alguno padre o madre de la niña que va a salir.

Sí. Soy yo, sí.

¿El padre de la niña que va a salir? Soy el padre de la maya, sí.

¿Y cómo se siente un padre un día como hoy?

Con mucho orgullo, mucha ilusión, muchas ganas de hacerlo,

y, bueno, que sea un día bonito, feliz,

y contento para todas las chicas.

¿Y esto qué tipo de flor es?

Sé que es flor silvestre, ¿no?

¿Cómo se llama esta flor morada?

Cantueso. Ah, es cantueso...

¿Qué significa esta fiesta para vosotras?

Las que lo hemos vivido de pequeñas,

pues ver ahora que tu niña también disfruta de esta fiesta,

la verdad es que es muy bonito.

¿Usted, entonces, cuánto tiempo lleva

montando altares y mayas?

24. ¿24 años?

Claro, y esta, 17.

17 esta maya... Este altar.

¿Y usted fue maya de mayor o fue acompañante?

No, pero era una ventana solo antiguamente.

Te ponían unas flores en una falda y ya está.

¿Y ya está?

Ah, vale, vale...

Cuando empezó, luego la prohibieron,

porque dicen que esto es fiesta pagana.

Sí...

Dicen.

Y luego ya la volvieron a poner.

Felipe II, me parece que fue, ya la dejó otra vez hacer.

Ven aquí, hombre.

No puede estar tan centrada.

No os ponéis de acuerdo,

un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha...

Esto hay que centrarlo. Esto es muy complicado.

La calle está en cuesta.

Estáis colocando ahora esto, que, ¿de quién es?

Tuya...

Tuyo, que a su vez, ¿es de tu familia o no?

No, ese fue mi juego de novia.

¿Tu juego de novia? Sí.

Es que es mi hija la que se va a sentar.

Vale...

Entonces, ¿qué mejor que el juego de su madre?

Claro...

Esto es una batista, que está bordado en punto de sombra.

Usted no tiene alergia al polen, ¿no?

Lo tenía.

Ah, ¿sí?

¿Y eso? ¿Qué pasa, que se le ha quitado o qué?

Sí, qué remedio le ha quedado. Claro, claro.

¿Cuántos años lleva usted dale que te pego a las amapolas?

Porque no es la primera vez. 30.

¿30 años?

Es que la amapola, el problema que tiene

es que si la coges cuando le da el sol...

Sí...

Al cortarla, se te caen los pétalos. Ah, claro...

Entonces hay que cogerla antes de que la dé el sol.

O sea, ¿de noche?

Nosotros la primera vez que la hicimos fue hace 35 años.

Mi hija empezó a hacer la maya.

Yo la empecé a hacer de pequeñita, empecé con cinco años.

Tú fuiste maya mayor. Sí.

Para usted es un orgullo

haber vestido a su hija de dama mayor

y ahora la nieta.

¿Cuántos años tienes tú? 11.

11 y has ido a la "pelu", eh.

Estás muy guapa con tirabuzones.

¿Te hace ilusión ser maya mayor? Sí.

Lleva años que estaba esperando este momento,

que le tocara a ella, sí, lleva mucho tiempo.

¿Y este mantel, es de dónde sale, también es suyo?

Esto también es de mi abuela. De su abuela, madre mía.

Será muy emocionante ponerlo un día como hoy, ¿no?

Sí...

No sé, es que me emociono.

Es algo muy emocionante porque me recuerda a ellos.

Es que no puedo hablar.

Bueno, que es mucha emoción, ¿no?

Bueno, pues ya está.

Y muy alegre, un día muy alegre además, ¿no?

Ay, el más grande.

Porque como no he tenido hijas, tengo a mi hijo,

pues ver a mi nieta aquí es lo más grande.

Claro que sí...

Hola, ¿qué tal?

Os vais a vestir.

Ahora mismito, venga. Vamos.

Vamos a ver cuántas estáis aquí, ¡hola!

Amparo, que es la abuela, ¿y que va a vestir a...?

Nerea.

Nerea, que es la maya mayor y que es la hija de...

Ana.

Yo soy Rocío.

Rocío y...

Yo soy Carolina.

Carolina, que sois mamás dentro de las mayas

y vestís a vuestras niñas...

Marina.

Que no son mayas mayores, pero son niñas acompañantes.

Son las que acompañan a la maya.

Pues esta es la camisa.

Están hechas ya de hace muchos años...

Son de generación en generación...

de las tatarabuelas.

Camisa que va a llevar...

A ver la maya mayor, ¿qué va a llevar?

De mi abuela, que es su tatarabuela. Hala...

Es de novia, la camisa de novia de la abuela.

¿De cuando se casó tu abuela?

De cuando se casó mi abuela.

Y tú, ¿cómo te sientes un día como hoy

que te viste tu abuela con la ropa de su abuela?

Pues... muy contenta.

Contenta...

Alegre...

¿Sí? ¿Y cuántos años tienes, Nerea?

Diez.

¿Ha sido muy difícil llegar a ser maya mayor o no?

Sí.

¿Sí, llevas muchos años queriéndolo ser?

Sí...

¿Cuántos años llevas apuntada, hija?

Desde que iba en el carrito.

Me da mucha alegría. Claro...

Solamente de pensar en mi abuela porque fueron muy buenos abuelos...

Y mi madre igual.

Para la maya, para la maya, que es bonita y galana.

¿Y yo entonces te tengo que dar algo de dinero?

¿Y vosotras que hacéis con el dinero?

Lo echamos en una cesta.

¿Lo echáis en una cesta?

¿Y ese dinero de esa cesta para dónde va?

Pues luego esta noche nos vamos a cenar.

Anda, ¿todos los de la maya?

Sí, todos los de la maya.

Este se lo he comprado yo este año porque yo no tenía mantón.

¿Son caros estos mantones?

Casi 1000 o más.

¿Casi 1000 euros este mantón, por qué?

Es de seda natural.

Ah, de seda natural, ¿y se compra solo para esta fiesta?

¿Para este ratito?

Y para cuando ella sea mayor,

que lo tenga y se acuerde de su abuela.

Ay, como tú te acuerdas de la tuya. Claro.

¿Quieres agüita?

Sí, toma, fresquita.

Le dais agua ahora porque durante dos horas

tiene que estar ahí sentada sin hablar, sin beber,

sin pedir nada, sin reírse, sin moverse, sin nada.

Nerea, mírame.

Mírame, que me tienes que mirar, Nerea.

¡Que no puedo!

Mirar sí puedes.

Para la maya, para la maya, que es bonita y galana.

Una forma que tiene de festejar Asturias

es el espectáculo natural con turistas.

Estamos en la décima edición

de la ruta de la floración del manzano,

una comarca que vive del mercado de la sidra,

una producción de 50 000 litros al año.

Buenos días a todos, para empezar.

Y buenos días a Jorge.

Vas a ser el ingeniero agrónomo encargado de explicar

este fenómeno natural que hay aquí en Asturias.

El momento de la floración del manzano.

¿Cuántas variedades de árboles vamos a encontrar aquí?

Bueno, en esta finca encontraremos unas 12 o así variedades.

¿Solo de manzano?

De manzano y sidra.

¿Cuántas hay en realidad?

Posiblemente haya más de 2000 variedades de manzano.

¿2000 variedades de manzano?

De sidra asturianas.

De sidra asturiana.

Aquí encontramos una floración de un fruto

que es denominación de origen, ¿sí?

Sí.

O sea que esto es una finca también protegida.

Sí, esto es una finca, en la finca que estamos hoy,

es una finca que está registrada en denominación de origen.

Ese es el último estado de la floración.

Tiene tres estados.

Antes que ese, es el botón rosa.

Y después los pétalos rosas que están ahí...

Se van abriendo.

Se abren y son blancos.

El siguiente estado es este,

que se caen los pétalos y queda el fruto,

lo que va a ser el fruto.

Y a partir de mediados de octubre, aquí se empieza a recoger la manzana

y ya tienes la manzana hecha.

O sea que viendo esta flor,

¿vamos a saber cómo va a ser su fruto o no?

Sí, porque nosotros ya conocemos la variedad

y ya sabemos la cantidad de fruto que va a tener.

Ya podemos evaluar casi la producción de esta finca.

Miguel Ángel, tú has organizado todo esto.

Bueno, yo soy el responsable del servicio de turismo de comarca.

La unidad que promueve esta iniciativa.

Está claro que esto es un atractivo más para el turista.

Sí, la verdad es que...

Además, para nosotros es muy enriquecedor

porque, bueno, nos permite dar a conocer

una Asturias diferente, esa Asturias primaveral,

de la floración, con ese océano de flores blancas,

que la gente a lo mejor puede entender

que la manzana en producción es lo más espectacular,

pero esto es... vamos, no se queda atrás.

¿Cuánta gente está en la floración,

a esta ruta, que lleváis diez años, no?

Sí.

Bueno, cada año más.

Ahora mismo somos un grupo de unas 70 personas.

¿Se ha calculado la media de gasto que tiene un turista

aquí en Asturias para ver esta ruta de la floración?

Concretamente de la ruta de la floración no.

Pero la media diaria creo recordar que está en torno a 30 euros diario

de consumo.

Más después lo que sería si están alojados que incrementa.

Vamos, menuda foto, ¿no?

Hombre, espectacular.

¿Lo había visto esto alguna vez?

No...

La del manzano no.

¿De dónde viene? De Madrid.

La floración de jerte ya ha pasado

y no he tenido este año tampoco oportunidad de verla,

que tampoco la he visto en su esplendor,

y no me quería perder la de la manzana.

Venga, a ver.

Son flores de amor, juntaros un poquito, ¿no o qué?

Son flores de cariño, va.

Venga, ahí está, vamos.

Dicen que vienen a hacerse fotos,

pero estos creo que vienen a meditar.

A meditar bajo los árboles, ¿qué le parece?

(RÍE) "Problema de ellos."

Al suelo.

El que está conectado al suelo mueve la espalda.

Yo inventé al sol a participar y está viniendo.

Se suponía que iba a llover

y todas estas cosas que ponía el tiempo.

El sol está aquí presente.

Comenzamos a movernos.

¿Qué te parece esta iniciativa para turistas?

Interesante.

La naturaleza siempre te da una energía positiva.

Relajado te veo, ¿eh?

¿Es la primera vez que lo hace?

¿Sí?

Disfrutando.

Está ahí conectado, eh.

Cuando no te puedes sonreír, ríete.

No hay excusas.

Van llegando los turistas para la siguiente actividad.

En esta ocasión van a conocer el corazón de un lagar.

Asturias, por su compendio de paisaje y tradición,

ha recibido merecidamente el apelativo de paraíso natural.

Eres la encargada.

¿Cuánto paga la gente por ver esto?

Seis euros cuesta la visita.

¿Me seguís?

Venga, todos como manzanas, nos vamos hasta los manzaneros.

Vamos.

¿A qué temperatura estará saliendo la sidra?

Pues estará sobre 11-12 grados.

¿Eso es la temperatura ideal y la que tiene que mantenerse?

Está elaborada solo con 22 variedades de manzana

que nos permite regulada.

Es denominación de origen protegido.

Las ventas de esta sidra, de origen protegida,

están creciendo un 4 por ciento cada año.

Sí, 2015...

Se llegó en denominación de origen a casi los tres millones de litros.

En este 2017, ¿vosotros vais a aumentar las ventas también?

Sí, señora.

Y aparte porque nosotros con esta sidra que elaboramos aquí

ganamos ya el premio a la mejor sidra de Asturias

en el 2015 y en 2016.

Limpiar ahí dentro, tela, ¿no?

Da un poco de royo ahí, ¿no?

¡Marta, Marta!

Voy a entrar, ¿no?

Toma ya.

De lado ahí, caminamos...

Espera, quita la chaqueta.

Venga, vamos allá.

La cadera de lado, ¿vale?

Ahí, apóyate, muy bien.

Ahí, ahí.

Los de Burgos han picado a una botella por cabeza, ¿o cómo?

Os lleváis una de cada.

Aquí las estamos vendiendo a 2.60 cada botella.

Y en la sidrería la consumes a 3.20 más o menos.

Yo llevo de todo.

Madre mía, se va a llevar todo.

Imanes, suvenires...

Vamos a conocer lo que es un lagar de producción propia.

Vamos a buscando el lagar de Mael.

Hola. Uy.

Muy buenas. Muy buenas.

¿El lagar es suyo?

De mi padre, sí.

De su padre, ah...

¿Y esto lo estáis preparando para recibir al turista?

¿Cuántos vienen ahora?

Venían 40.

Nosotros vamos a explicar que somos

la Asociación del Fomento de la Sidra Tradicional Asturiana.

Entonces lo que promocionamos es la sidra en general,

pero básicamente la sidra de casa.

Desde que llega la manzana

hasta que se convierte en esa sidra ya embotellada,

¿cuánto se tarda en hacerlo de manera casera?

Cuatro meses, cinco.

¿Cuánto sale de aquí de su lagar?

Unas 1200 botellas o por ahí.

¿Se la bebe toda?

Consumo casero.

¿Consumo casero?

Entre los de casa, los arrimados y siempre hay alguien.

Pues mire, mire todos los que vienen.

Buenos días.

Aquí venimos con turistas.

Venga, turistas para acá.

¿Cuántos habitantes tiene el pueblo?

Vivían 56, ya vamos perdiendo dos, así que quedarán unos 52.

¿52? Y vienen 50 turistas, acaba de doblarse.

Estas presas van bajando hacia abajo, presando día a día despacio

toda la pulpa de la manzana.

¿Es la primera vez que veis tanta gente

dentro de vuestro lagar?

Pero les habéis recibido como si estuvierais en casa,

con vuestros zuecos...

¿Esto es normal?

Para que no manchen.

¿Se lo pone todos los días?

Sí, sí.

No hay que empujar la botella, hay que dejarla bajar poco a poco,

nunca mirar al tendido como hacen muchas sidrerías.

Eso queda muy bien, pero hay que mirar al vaso.

Siempre al vaso.

Está muy rica, ¿eh? Muy fresquita.

Yo lo he intentado muchas veces.