Por segundo año consecutivo, Marruecos ha suspendido la Operación Paso del Estrecho con los puertos españoles y las esperanzas de volver a casa este verano se han desvanecido para miles de migrantes marroquíes en nuestro país. "Llevo desde las Navidades de 2019 sin ir, pensaba hacerlo este año, pero nos enteramos de que no se podía. Millones de personas nos hemos visto privados de visitar a la familia", cuenta a RTVE.es Adil, que llegó a España desde su Tánger natal hace 20 años y solía viajar a su país dos veces al año.

"Mi abuela ha muerto estas Navidades y no hemos podido desplazarnos a Marruecos", lamenta. La Operación, el mayor dispositivo europeo de movimientos de personas, permitió el tránsito en 2019 de 3,2 millones de pasajeros y más de 734.000 vehículos. Una movilización masiva que permite a marroquíes residentes en toda Europa volver a su país, algo que hacen en su mayoría a través de puertos como Algeciras, Tarifa, Motril o Alicante.

Ahora Rabat arguye razones sanitarias para excluir todos los puertos españoles, como ya hizo el año pasado, y permitir el tráfico marítimo tan solo desde Sète y Marsella, en Francia, y Génova, en Italia. Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí para la Integración de Inmigrantes, cree que la medida se ha tomado por la pandemia y no por la tensión diplomática con España tras la crisis migratoria en Ceuta, algo que también ha defendido la Moncloa.

"En Marruecos todavía están en alerta sanitaria. No pueden salir por la noche y tienen restringida la movilidad", recuerda Khalifa. Él mismo volverá a posponer, con mucho pesar, su esperado viaje a su país otro año más: "Tienes la sensación de que estás encarcelado, de que no puedes hacer nada".

Viajar en avión, una opción al alcance de pocos

Su consuelo es la reapertura de las conexiones aéreas el próximo 15 de junio, tras dos meses y medio de fronteras cerradas. En ello confía también Youssef, quien ya perdió un vuelo tras el cierre en marzo. "Me he planteado ir en avión, pero hasta que no tenga más información no voy a reservar nada, no se puede confiar", señala.

Él sí que podría recurrir a esta opción porque viaja solo y sin coche, pero para muchos de sus compatriotas no es viable. "Los billetes son caros, desde Málaga están a 300 euros la ida y para familias que tengan dos o tres hijos es difícilmente asumible, más en la situación socioeconómica actual", explica Adil.

Se complica más aún porque muchas familias viajaban en coche para después poder moverse por Marruecos, sobre todo aquellos que provienen de zonas rurales o del sur del país. La única alternativa para llevar el vehículo privado es recorrer más de 1.000 kilómetros hasta Francia o Italia para viajar desde allí.

Una opción minoritaria, pero a la que algunos están recurriendo a pesar de que el billete para una familia con coche puede costar alrededor de 1.500 euros, precios "carísimos", según sentencia Adil. El trayecto, además, dura dos días en lugar de una hora, como ocurre desde los puertos gaditanos.

"Antes viví en el País Vasco, pero me mudé a Málaga. Estamos cerca de Algeciras y de ahí a una hora de Tánger. Pensamos que eso iba a facilitar un poco el contacto y la relación con el país de origen, pero visto lo visto no", dice con resignación Adil.

“La fiesta del cordero es fundamental pasarla con la familia, me da pena perdérmela“

Youssef, que trabaja en la construcción y lleva viviendo en nuestro país 16 años, solía viajar al menos tres veces al año y aprovechaba también "cualquier fin de semana libre para escapar". Pero había un hito que no se perdía nunca. "La fiesta del cordero es fundamental pasarla con la familia, sí que me da pena perdérmela".

De entre los 800.000 marroquíes que viven en España, las pocas que tienen garantizada la vuelta a casa son las 12.500 temporeras de la campaña de la fresa en Huelva, para quienes se ha previsto una campaña de regreso con varios barcos desde Algeciras. Las administraciones españolas y marroquíes alcanzaron un acuerdo pocas horas después del anuncio de la cancelación de la Operación Paso del Estrecho, lo que para la comunidad migrante supone un ejemplo de que es posible el entendimiento incluso en medio de la crisis diplomática.