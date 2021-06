Claudia Pinto: "La película 'Las consecuencias' nace del miedo a la maternidad"

La directora venezolana Claudia Pinto (La distancia más larga) y la actriz colombiana Juana Acosta (El inconveniente, Perfectos desconocidos) han presentado en el Festival de Málaga, Las consecuencias. Un intenso thiller emocional sobre secretos familiares que está participado por RTVE y que llegará a los cines el próximo 17 de septiembre.

“Las consecuencias es un thriller emocional -nos cuenta Claudia-. Y como cuesta tanto levantar una película yo intento que salga de algo que realmente me importe mucho. Por eso nace del miedo a la maternidad. Yo estaba embarazada cuando hice la película y no sabía si iba a ser capaz de hacerlo bien o no. Me preguntaba qué pasaría con una madre que sintiera que le ha fallado a su hija, que lo ha hecho mal y que su hija está en peligro. Lo peor es que la hija le cierra las puertas y no le dice nada. Y la película es la lucha de esa madre por conseguir comunicarse con su hija, de la que imagina que está en peligro, pero no tiene certeza de nada. Nace del miedo”.

La película también habla de los secretos familiares. “Si -asegura Claudia-, de las cosas que ocultamos bajo la alfombra y no nos atrevemos a decir. Muchas veces justificamos el silencio porque creemos que nos protege y que protegemos a los demás: "No lo digo porque igual hago daño". Y los personajes de la película, que son tan imperfectos como creo que somos todos, quieren hacer las cosas bien, pero no saben cómo. No saben cómo querer”.

“Las herencias emocionales y las consecuencias del silencio son temas muy potentes en la película y sobrevuelan toda la historia –añade Juana-. Y en el caso de mi personaje desemboca en una reparación emocional con su madre y con su hija”.

01.47 min RTVE.es estrena el tráiler de 'Las consecuencias', la nueva película de Claudia Pinto

Un viaje “hacia la vida” La película cuenta la historia de Fabiola (Juana Acosta) que, tras perder a su marido en un accidente de buceo y sufrir una profunda crisis de la que no logra salir, se reúne con su familia en una pequeña isla volcánica de las Canarias. Fabiola se convertirá entonces en espía de su hogar. No tiene evidencias ni certezas, pero su intuición le dice que no todo es lo que parece. Se debate entre el miedo a lo que puede encontrar y la necesidad de obtener respuestas. ¿Hasta dónde hurgar en la intimidad de los demás?, ¿hasta dónde mentir para proteger a la gente que quieres? “El de Fabiola es uno de los personajes más potentes y más hondos a los que me he enfrentado en mi carrera. Además, creo que hemos rodado la película con muchísimo amor y muchísima minuciosidad en los detalles. Pienso que no hay ni rastro de brocha gorda en la historia, todo está muy pensado, muy medido, muy trabajado. Para mí interpretar a Fabiola ha sido un ‘viajazo’”. La actriz nos regala una de las mejores interpretaciones de este 2021 y logra transmitir todas las emociones que devoran a su personaje por dentro de una forma magistral: “He trabajado desde el primer momento con Claudia y hemos tenido el apoyo de una psicóloga que me ayudó mucho a comprender el proceso de duelo y a poder interpretar los ataques de ansiedad que padece mi personaje, porque yo no había sufrido nada parecido en mi vida. Pero sí he tenido problemas personales serios, como todos, que me ayudaban a entender lo que podía suponer para Fabiola la pérdida de su marido”. “Me interesó mucho el viaje de Fabiola hacia la vida –añade la actriz-. Empezar la película con un personaje que está prácticamente en la muerte, totalmente desesperado, al límite, y que no puede continuar como está. Necesita ir hacia la vida o hacia la muerte. Necesita desesperadamente salir de esa disyuntiva. Y para mí ese viaje hacia la vida, que comienza estando totalmente destrozada, es realmente hermoso". “Y durante ese viaje descubrirá algo que no conocía realmente, que es a su propia hija, que se ha vuelto mujer, aunque ella se haya perdido ese proceso. Ha sido como un trabajito de hormiguitas: momento a momento, escena a escena”. Fotograma de 'Las consecuencias'

"Una actriz muy valiente" “Tengo que decir que Juana es una actriz muy valiente –añade Claudia-, porque coger un personaje tan profundo y complicado como este es muy complicado y creo que se dejó la piel. Ya conocemos su talento, pero lo que me parece increíble es su capacidad para trabajar con grises, para narrar desde la sutileza, para contar las cosas sin hablar... usando su mirada, su cuerpo... Es una demostración clarísima de que es una gran actriz, Cuando tomas una decisión de casting te la juegas y a mí me ha tocado el premio gordo”. “Yo no la conocía –continúa la directora- pero cuando la vi entrar fue un flechazo. Enseguida me la imaginé como una persona de esa isla. Y desprende una energía impresionante. Además de tener una mirada tan enfocada, tan auténtica. Me senté con ella, me contó dos historias y del dije: “Tú y yo podemos hacer lo que queramos juntas”. Las consecuencias SAUL SANTOS

Un casting "perfecto" La película cuenta un reparto internacional de primera línea en el que también destacan Alfredo Castro, Carme Elías, Sonia Almarcha, Héctor Alterio y la debutante María Romanillos. “Creo que el casting de la película es perfecto –asegura Juana-. Pero Claudia no solo tuvo mucho ojo para elegir a los actores, sino que luego nos sentábamos todos los días a hablar y nos dirigió con un amor y una profundidad que se ven muy poquitas veces en la vida”. “La película es una coproducción con Holanda y Bélgica – añade Claudia-, con lo que teníamos actores y técnicos españoles, colombianos, chilenos, belgas, holandeses, venezolanos… A mí me parecía interesantísima la mezcla de culturas y miradas. Cuando tenía que ver la película con los belgas y los holandeses en Ámsterdam o en Bruselas, donde hicimos la posproducción del sonido, me interesaba poder comprobar cómo les llegaba esta historia tan latina a unas personas de Europa del Norte. Esa mezcla de culturas enriquece a la historia y hace que la película termine siendo universal, que es lo que pretendíamos”. Fotograma de 'Las consecuencias'