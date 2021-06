Como cada año, además de los nervios y los repasos antes de entrar a examinarse, se han repetido en las pruebas de selectividad las polémicas, tanto por la dificultad de las preguntas, como en el caso del examen de Matemáticas de Madrid, como por el contenido. "En qué consiste para usted ser patriota", ha sido la cuestión del examen de castellano que ha sorprendido a profesores y estudiantes en la Comunidad Valenciana.

La pregunta forma parte de un comentario de texto a un artículo del periodista Vicente Vallés, "La estirpe de los equidistantes", publicado en La Razón. En él, Vallés defiende el valor de la Transición y la moderación en política. Los aspirantes a universitarios debían escribir un texto de "entre 200 y 300 palabras" sobre la cuestión del patriotismo.

"Si te toca un corrector que no sea de tu ideología política te puede bajar la nota", ha afirmado una alumna examinada en la comunidad, mientras que otra compañera suya ha criticado que "se supone que no se puede hablar de política y eso es política".

Desde la Administración se defienden y aseguran que se trata tan solo de "un ejercicio académico". La directora general de Universidades valenciana, Pilar Ezpeleta, ha asegurado a RTVE que lo que se pide es que los estudiantes "sean capaces de argumentar".

También en Murcia ha causado polémica un texto que critica la nueva ley de Educación. "Véase la Ley Celaá y su obsesión por eliminar obstáculos y el consiguiente abaratamiento de aprobados y títulos", se lee en el examen de castellano.

"Me ha parecido una falta de respeto hacia el alumnado y su esfuerzo que hayan puesto un examen mucho más complejo que en años 100% presenciales . No se han tenido en cuenta para nada las circunstancias de este curso", lamenta en los comentarios a la iniciativa Asmae Serroukh, un estudiante de Parla.

Un curso dedicado a entrenar la selectividad más que a aprender

La primera pregunta ha sido una de las más comentadas: "Tres hermanos quieren repartirse de forma equitativa un total de 540 acciones valoradas en 1.560 euros, que corresponden a tres empresas A, B y C. Sabiendo que el valor actual en bolsa de la acción A es el triple que el de B y la mitad que el de C, que el número de acciones de C es la mitad que el de B y que el actual valor en bolsa de la acción B es 1 euro, encuentre el número de cada tipo de acción que le corresponde a cada hermano".

Los especialistas, más que la dificultad del examen, critican que segundo de bachillerato es un curso enfocado más a entrenar a los alumnos para la EBAU que a enseñarles a razonar. "Me han preparado para hacer un sistema de ecuaciones y me han metido una fracción, pero eso no es elemento de dificultad", explica José Luis Muñoz, de la Federación Española de Profesores de Matemáticas.

Muñoz cree que el examen "no es difícil", pero el debate sobre si en unas comunidades las pruebas son más fáciles que en otras está de nuevo sobre la mesa. Este año la controversia es aún mayor, con ocho comunidades que permiten presentarse con algún suspenso en casos excepcionales.