A escasas horas de finalizar la selectividad en todo el país, PlayzTrends ha querido adentrarse en una de las jornadas más intensas de la EVAU madrileña acudiendo a la Universidad Complutense de Madrid. Para ello, 10 alumnos nos han contado su experiencia después de enfrentarse a más de la mitad de los exámenes de la convocatoria de junio. Pero... ¿qué opinan ahora que están a punto de pasar el verano de sus vidas? ¿Cambiarían algo del sistema educativo español?

Todos tienen entre 17 y 19 años, pero muchs coinciden en lo mismo: no les ha resultado tan complicada como esperaban. Es habitual que durante los cursos de Bachillerato, los profesores hagan el esfuerzo de preparar a su alumnado de cara a cualquier tipo de imprevisto que pudiera surgir durante la prueba, incluso les intentan preparar para que vayan con la idea de que la dificultad de partida de por sí va a resultar elevada. Joaquín (Alcobendas), Evelin (Usera), Lilibert (Usera), Daniel (Moncloa), Alicia (Usera) y Denise (Usera) lo tienen claro: "Sigue teniendo su dificultad, pero es bastante más fácil a como nos lo pintaron". Sin embargo, otra parte de los estudiantes comparte el pensamiento de que la dificultad ha ido variando en función del examen. Es el caso de Jinzi (Usera), Sergio (Usera), Andrea (Usera) y Sandra (Usera): "Depende de la asignatura, pero Literatura ha sido más difícil que las demás".

"No me parece justo que nos evalúen de un año completo"

A pesar de que todos confirman que no han venido solos a las pruebas, sino rodeados de sus profesores, tutores o jefes de estudio, muchos de los alumnos que nos encontramos en la Complutense se muestran ampliamente descontentos con el sistema de evaluación de la selectividad. "No me parece justo que se evalúe todo el contenido que has dado en segundo de Bachillerato en un solo examen, porque todos podemos tener un mal día", indica Joaquín. Una idea que sigue Sergio al afirmar que examinarse de tanto temario es "una burrada" y que deberían evaluarte "de forma especializada en función de a lo que te quieras dedicar". O Lilibert, que directamente aboga por que se cancelen: "le ponen una nota a tu inteligencia, y no me parece bien".

"Te hacen aprenderte todo tan de sopetón en el último año que al final... es un caos porque no te da tiempo a asimilarlo. Además, tienes que estudiarte muchísimas cosas por ti mismo", indica Denise. Sandra también afirma que tras haber pasado Bachillerato debería ser razón suficiente para acabar con las pruebas de acceso a la universidad: "Después de lo que pasas durante el curso, qué menos que tener en cuenta ese esfuerzo".

Algo más a favor se mostraron Daniel y Alicia: "Creo que está bien para ver el nivel que tienes y poder meterte en una u otra carrera", comenzaban explicando. "Pero sí que es verdad que es complicado aceptar que no puedes entrar en la carrera que te gusta porque no tienes el nivel y debes estudiar más. Lo de que en otras Comunidades Autónomas sea más fácil es raro, porque aquí en Madrid quizás hay gente que estudia más porque es más difícil, pero otras personas de España pueden acceder a tus plazas. Pero bueno, es lo que hay", concluía Daniel.