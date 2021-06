Ocho comunidades autónomas permiten este curso que los alumnos que tengan alguna asignatura suspensa obtengan el título de Bachillerato y puedan así presentarse a la prueba de acceso a la universidad, aunque siempre en casos excepcionales y avalados por el equipo docente del centro educativo. Así se desprende del recuento efectuado por DatosRTVE sobre una flexibilidad que el Gobierno introdujo en plena pandemia, como medida circunstancial, pero que se ha prolongado este año y se consolidará con la nueva ley educativa.

En 2020, cuando el confinamiento afectó a los meses finales del curso, hasta siete regiones flexibilizaron los requisitos para la obtención del título de bachiller; de ellas, Aragón y Castilla-La Mancha han dado marcha atrás y este año vuelven a exigir que se aprueben todas las materias. Por el contrario, Navarra, País Vasco y Canarias incorporan este año la posibilidad de conceder el título con alguna materia suspensa, aunque esta última región solo lo permite una vez agotada la convocatoria extraordinaria de septiembre.

Por su parte, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Baleares y La Rioja mantienen la decisión que ya adoptaron hace un año. "Va en la misma línea que la evaluación del curso pasado, donde se puso de manifiesto que eran necesarios unos criterios de evaluación adecuados a las nuevas circunstancias y situación. Y que todo siempre fuera a favor de los alumnos, no penalizarlos", explican desde el Departamento de Educación de Cataluña.

Una modificación coyuntural que se consolida

La posibilidad de hacer avanzar a un alumno que no ha completado alguno de los cursos de bachillerato se introdujo en abril del año pasado, en pleno confinamiento, cuando los estudiantes acumulaban semanas de educación a distancia improvisada. Era una medida excepcional para un momento excepcional que, sin embargo, se prolongó este curso con un Real Decreto publicado por el Ministerio de Educación en septiembre.

"La decisión de titulación se adoptará garantizando la adquisición de los objetivos generales de la etapa de manera que permitan al alumno o alumna continuar su itinerario académico y, en consecuencia, no quedará supeditada a la no existencia de materias sin superar", señala la norma, que, en cualquier caso, establece que "para la obtención del título de Bachiller será necesaria una calificación media igual o superior a la requerida para la superación de cada materia".

Y de cara al futuro, la flexibilización de los requisitos se consagra en la conocida como 'Ley Celáa', aunque de forma algo más restrictiva: en su artículo 37.1, permite que "el equipo docente pueda decidir la obtención del título de Bachiller por el alumno o alumna que haya superado todas las materias salvo una, siempre que en ella no se haya producido una inasistencia continuada y no justificada y se considere que ha alcanzado los objetivos y competencias vinculados a ese título". Es una parte de la ley que aún no está en vigor, pero que las ocho comunidades indicadas han decidido adelantar bajo el paraguas del decreto de septiembre.