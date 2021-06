¿Qué importancia tiene el votante federalista para el independentismo? El análisis de Lluís Orriols

Un Ejecutivo dispuesto a conceder indultos a los presos del 1-O y la carta publicada por Oriol Junqueras, en la que les da la bienvenida, abre un nuevo escenario del conflicto en Cataluña. Pero, ¿cuál es la estrategia de ERC a partir de ahora? Lo analizamos con el politólogo y colaborador de 'La Hora de la 1', Lluis Orriols.

Rufián dice que Junqueras y ERC "hace mucho" que defienden el diálogo: "No se puede imponer la República con un 50%"

La importancia del votante federalista

“Sin ellos es imposible que Cataluña tenga una mayoría independentista“

El politólogo recalca la importancia de estos votantes en posibles escenarios como los referéndums: "Aunque sean los terceros, son los que determinan mayorías". El experto considera que este grupo es clave en el momento en que haya un referéndum independentista, ya que "sin ellos es imposible que Cataluña tenga una mayoría independentista". Todo reside en palabras de Orriols en "convencerles de que la independencia es mejor que el statu quo actual".

Pero en el lado contrario, ¿hay alguna manera de convencer a los independentistas a un proyecto de Cataluña dentro de España? Preguntado por el tema, Lluis Orriols cree que el objetivo es "convencer de que España es reformable". De esta manera recuerda cómo el independentismo afianzó la idea de que el país no podía acometer reformas, "con el fracaso del Estatut de Cataluña y con un PP que no quiere cambios en el modelo territorial de España, no se podía cambiar", afirma el politólogo.

“Si España quiere recuperar Cataluña, el protagonismo lo tiene el Partido Popular“

Además, incide en la idea de que "si España quiere recuperar Cataluña, el protagonismo lo tiene el Partido Popular", haciendo referencia a que dependiendo de la postura que tome él la formación de Casado puede determinar la idea hacia la que se decante la Cataluña federalista.